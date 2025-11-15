Test Verho Curse of Faces – Les héritiers de King’s Field ont un nouveau visage

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
7

Cet article peut contenir des liens affiliés

  • Un vrai sentiment d'exploration
  • Un univers bien travaillé
  • Beaucoup de possibilités dans les armes et les sorts
  • Un accent mis sur la clarté et l'écriture du scénario
  • Des ennemis qui nous harcèlent
  • Un manque de finition dans les modèles
  • Par pitié, achetez des micros avec les bénéfices du jeu
  • Trop de boss
7

Verho Curse of Faces est loin d’être parfait, mais son univers et ses environnements façonnés avec minutie forcent le respect. D’un point de vue exploration, la mission est accomplie, les inspirations sont respectées. En revanche, Verho Curse of Faces passe à côté de l’intérêt des combats dans ce style de jeu. Il pâtit également du manque de maîtrise sur certains points secondaires comme le doublage. Néanmoins, il permet d’assouvir le besoin très précis que seules les suites spirituelles de King’s Field peuvent apporter. Et ça suffira à lui apporter un petit succès.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Paralives : Le Sims-like indépendant décale la sortie de son accès anticipé après des playtests peu concluants

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Paralives : Le Sims-like indépendant décale la sortie de son accès anticipé après des playtests peu concluants

Même NCSoft aimerait que son MMO Horizon: Steel Frontiers sorte sur PS5

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Même NCSoft aimerait que son MMO Horizon: Steel Frontiers sorte sur PS5

Call of Duty Black Ops 7 : La campagne solo ne vous laisse pas mettre en pause et demande une connexion permanente

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Call of Duty Black Ops 7 : La campagne solo ne vous laisse pas mettre en pause et demande une connexion permanente

Test Dispatch – Le meilleur héritage des jeux Telltale

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Test Dispatch – Le meilleur héritage des jeux Telltale
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires