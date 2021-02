Test Trust Ody Ensemble Clavier et souris sans fil – Le silence à petit prix

Avec nos différents tests sur le site, on sait que la marque Trust peut être irrégulière en proposant des produits tantôt bons, tantôt très moyens. Aujourd’hui, nous vous présentons un ensemble simple comprenant un clavier et une souris. Un combo certes modeste mais qui se révèle être une belle petite trouvaille si vos besoins correspondent à ce qu’il peut offrir. Voyons cela plus en détail.

Sobre mais efficace

A l’heure du télétravail qui se démocratise de plus en plus, le Trust Ody peut se révéler être un ensemble de choix. Mettons les choses au clair tout de suite, il se destine avant tout à une utilisation de bureautique, on ne le conseillera donc pas pour le jeu. Tout d’abord, il propose un packaging qui fait le minimum, mais qui a tout de même le mérite de garder l’ensemble en bon état avec un plastique protecteur par pièce, supporté par une petite couche supplémentaire de carton.

Cette sobriété se ressent également dans le design. Nous sommes devant un rendu très simple qui préfère miser sur le compact. L’ensemble est assez passe-partout avec une couleur noire dominante et des formes qui ne prennent pratiquement pas de place. Avec un clavier d’une largeur de 44cm pour 14cm de hauteur, et une souris de 6cm de largeur pour 10cm de hauteur, vous pouvez les emmener partout assez facilement (avec un poids total de 560 g) d’autant que le tout est sans fil.

Simple d’utilisation

Cette configuration fait qu’on peut les installer assez facilement sans se prendre la tête. Il suffit simplement de brancher le récepteur USB, astucieusement glissé dans la souris, pour connecter vos deux appareils et les utiliser immédiatement. Malheureusement cela se paye avec l’utilisation de piles pour le clavier et la souris (notez tout de même que des piles sont fournies pour les deux à l’achat). Ainsi, si vous comptez vous en servir régulièrement, il faudra compter avec ce paramètre pour les coûts sur le long terme.

Le clavier propose tout ce que l’on attend d’un périphérique de ce genre avec un pavé numérique et les raccourcis qui vont bien. On peut toutefois lui reprocher une absence de rétroéclairage des touches ce qui peut rendre l’utilisation compliquée avec une pièce faiblement éclairée. Concernant la souris optique, le constat est un peu plus mitigé avec une prise en main qui ne conviendra pas à tout le monde du fait de son petit gabarit. En outre, le bouton central n’offre que deux niveaux de DPI, à savoir 600 et 1400.

Silencieux et peu cher

Malgré les défauts et le peu d’options, il possède deux gros atouts qui le rendent très attractif. Tout d’abord et surtout, le silence qu’il procure. Ce sera sans aucun doute l’argument majeur pour son achat. Surtout en ce moment, il peut être difficile de télétravailler toute la journée en tapotant sur un clavier mécanique qui fait un bruit de tous les diables. Grace aux touches plates du clavier et ceux de la souris, les sessions de travail seront bien moins pénibles pour votre entourage.

Par ailleurs, le clavier possède une protection contre les éclaboussures ce qui peut s’avérer utile en cas de petit accident avec un verre d’eau ou un café sur le bureau (on ne répond de rien si vous renversez toutes la cafetière cependant). Enfin, ce qui va sans doute faire la différence, c’est son prix pour un tel duo silencieux. Comptez une vingtaine d’euros environ pour le tout ce qui est plus que raisonnable.