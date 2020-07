Test TP-Link Archer AX11000 – Le routeur WiFi incontournable ?

Parmi l’ensemble des périphériques gaming, on ne parle que trop peu de ce qui est relié à la connectivité internet. Pourtant, depuis maintenant une décennie, c’est devenu quelque chose de véritablement incontournable, notamment par l’importance qu’a pris le jeu vidéo en ligne, que ce soit avec Fortnite, Overwatch, Fifa ou encore Valorant.

Nous avons eu l’occasion d’essayer pendant plusieurs semaine le routeur WiFi TP-Link Archer AX11000, un routeur pensé pour une utilisation gaming, avec de nombreux arguments. WiFi 6, nombre d’utilisateurs en direct, application, nous vous disons tout maintenant.

Conditions de test : Nous avons essayé le TP-Link Archer AX11000 au quotidien pendant 3 semaines. Nous sommes à l’origine sur une connexion de type fibre dans un appartement où le routeur original porte très mal le WiFi dû à sa position et les larges murs. Le routeur a été utilisé à la fois sur PC, smartphone, tablette mais aussi console.

Un look ravageur

Dès la réception du carton, on se rend compte qu’on ne pourra faire dans la discrétion avec ce TP-Link Archer. On se retrouve face à un gros routeur entouré d’antennes, le tout avec des couleurs rouge et noir plutôt agressives. La bête en impose. On se retrouve donc à clipser les différentes antennes et à faire un petit tour visuel du propriétaire.

Nous sommes donc face à une alimentation, un hub 8 port Ethernet, un port USB C et un port USB 3. A noter que pour la partie logicielle et fonctionnement, on retrouve dans le boîtier un CPU Quad-Core 1.8 GHz ainsi qu’1 Go RAM. Impressionnant me direz-vous, mais c’est au final quelque chose de tout à fait logique car il faut bien être capable de pouvoir gérer de nombreux paramètres. A noter que l’ensemble est également compatible avec Alexa ! il sera possible ainsi de pouvoir gérer certains paramètres vocalement.

L’ensemble fonctionne avec une application disponible sur PC via navigateur comme sur smartphone. A noter qu’il vous la faudra pour pouvoir paramétrer le boîtier. Bonne nouvelle, TP-Link pense à tout et vous propose même des vidéos afin de pouvoir appréhender de la meilleure des façons l’installation du matériel sur votre configuration. Nous n’avons pas eu de problème concernant cet aspect-là. A noter qu’il vous faudra par contre avoir sur vos ordinateurs des drivers wifi à jour pour qu’il soit compatible et fonctionnel avec le Archer AX11000.

Un WiFi de qualité optimale

Une fois allumé et configuré, on se retrouve donc très facilement connecté via le boîtier. Par défaut, on retrouve trois connexions correspondant à trois bandes passantes : 2.4 Ghz et 2×5 Ghz. Il sera ainsi déjà possible pour vous de diviser les connexions en fonction des besoins de chacun.

Comme nous vous le disions, nous avons testé ce boîtier sur ces conditions de WiFi pas optimales à l’origine, malgré une connexion fibre plutôt stable. Le résultat est pour le coup sans appel, nous permettant d’approcher, lorsque nous somme quasiment collé au routeur à un débit de 870 Mbps en download et 340 Mbps en upload.

Autant dire que l’on retrouve une connexion WiFi proche de ce que l’on peut avoir en câblé sur de la fibre optique. Bien entendu, dépendant d’où on se trouve dans la maison, le débit va varier, mais très clairement, les antennes font un sacré travail. Pour le coup, avec l’option d’accélération de stabilité de jeux, on a un ping vraiment minimal, assurant le job.

Comme le propose et annonce TP-Link, l’idée d’un tel routeur wifi est de permettre un grand nombre de connexions simultanées, mais aussi de pouvoir gérer le tout. Comme nous allons le voir, il s’agit aussi de pouvoir le faire de manière très précise.

Une application et une personnalisation incroyable

Très clairement, la raison pour laquelle nous avons craqué pour ce boîtier wifi estampillé TP-Link est sa gestion de son matériel ! Une fois connecté, on se retrouve dans une application permettant de pouvoir faire des tests de de connexion, voir son adresse IP, son adresse Mac, mais pas que !

Il sera en effet possible de paramétrer chaque connexion, ajouter ou non une connexion dite « guest », en paramétrant également le débit donné pour chaque connexion. Il sera également possible d’être encore plus précis et de prioriser ou de donner à chaque appareil connecté un débit précis. On peut aussi paramétrer par heure un certain nombre d’appareils selon l’utilisation du réseau (jeu, streaming, bureautique)… Tout un éventail de personnalisation assez impressionnant.

On en est au final à se poser la question de la cible pour ce boitier. Très clairement pour une utilisation familiale, c’est quelque chose de peut-être trop puissant, trop précis, trop paramétrable. Et au vu du prix de ce TP-Link Archer AX11000, peut-être qu’il suffira de se tourner vers un autre produit de la gamme. Par contre, pour une association de gaming, un bureau de rédaction ou d’une petite entreprise, c’est un choix tout trouvé. D’autant plus que le boîtier propose une solution de protection activée ainsi qu’un VPN, permettant vraiment une sécurité efficiente.