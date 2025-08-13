Test Tiny Bookshop – Une vie de libraire fantasmée qui peut donner goût à la lecture

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
7.5

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Tiny Bookshop
Tiny Bookshop
pc

Date de sortie : 07/08/2025

  • Une ambiance cozy et sans prise de tête
  • Beaucoup de livres disponibles qui brassent tous les genres et toutes les époques
  • Des mécaniques de gestion simples et faciles à comprendre
  • L'apprentissage des envies de la clientèle
  • Une librairie qui peut être modifiée à souhait
  • Les demandes des clients tournent vite en rond
  • Les histoires des PNJ peinent à nous investir émotionnellement
  • Plus de personnalisation dans le choix des livres n'aurait pas été de trop
7.5

Avec ses couleurs pastel et le soin qu’il met à présenter chaque ouvrage, il est facile de tomber amoureux de Tiny Bookshop, que l’on soit un lecteur du dimanche ou un rat de bibliothèque. Malgré un concept qui n’évite pas une routine quelque peu imposée par le genre, le jeu de Neoludic Games a un charme qui lui est propre, en plus d’être relativement ludique pour celles et ceux qui chercheraient quelques idées lecture.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Glassbreakers: Champions of Moss : Le spin-off jeu de stratégie multijoueur en temps réel et en VR lance sa 1.0 en fin d’année

pc
meta quest
Image d\'illustration pour l\'article : Glassbreakers: Champions of Moss : Le spin-off jeu de stratégie multijoueur en temps réel et en VR lance sa 1.0 en fin d’année

Honkai Star Rail passe à sa version 3.5 et continue d’ajouter de nouveaux personnages d’Amphoreus

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Honkai Star Rail passe à sa version 3.5 et continue d’ajouter de nouveaux personnages d’Amphoreus

InZOI : Le concurrent des Sims débutera son aventure sur PS5 dès le début d’année 2026

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : InZOI : Le concurrent des Sims débutera son aventure sur PS5 dès le début d’année 2026

Crimson Desert accuse un nouveau retard, le jeu ne sortira pas avant le premier trimestre 2026

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert accuse un nouveau retard, le jeu ne sortira pas avant le premier trimestre 2026
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires