Une sorcière bien-aimée tenant une boulangerie dans une petite rue parisienne, c’est la proposition originale de The Witch’s Bakery et du jeune studio français Sunny Lab. Sorti en octobre dernier, le titre nous invite à découvrir une aventure cozy dans laquelle l’activité diurne de notre héroïne se mêle à son rôle de sorcière, chargée de réparer les cœurs et les émotions d’autrui, tout en préparant des viennoiseries enchantées. Derrière cette proposition atypique se cache la promesse d’un voyage au cœur de la boulangerie française, allant de la préparation de bonnes petites viennoiseries à leur vente. Le tout en racontant une histoire riche en émotions, s’inspirant du meilleur de Spiritfarer, en plus d’arborer un gameplay doux et reposant. Mais cette recette prometteuse est-elle aussi savoureuse qu’elle en a l’air ?

Conditions de Test : Nous avons joué 25h au titre sur PC et Steam Deck pour la majeure partie du test, à partir d’une version envoyée par l’éditeur. Nous avons également joué une quinzaine d’heures sur la version Switch 2 du titre à partir d’une version commerciale.

Une charentaise et sa chocolatine

Dans The Witch’s Bakery, nous suivons la jeune sorcière Lunne quittant la Charente et les chocolatines, pour rejoindre la vie parisienne et ses pains au chocolat. Accompagnée de son compagnon Morph de toujours Orio, notre protagoniste doit faire usage de ses capacités de sorcières afin de voir à l’intérieur du cœur des personnes rongées par les regrets, dans le but de les aider à retrouver la paix intérieure, tout en mêlant son activité de boulangère.

Au fil de ses rencontres, Lunne fera la connaissance de quelques personnages aux regrets plus tourmentés, auxquels un usage de la magie plus intensif sera nécessaire. Pour ce faire, notre apprentie sorcière devra pénétrer directement dans leur cœur, matérialisé par le monde fantastique du Palais du Coeur, dont celui-ci varie d’ambiance et de mécanique en fonction des problèmes que rencontre la personne concernée.

Nous avons affaire à une histoire narrative inclusive et touchante, parlant des soucis de la vie auxquels nous sommes toutes et tous confrontés au moins une fois dans la vie directement, ou indirectement par une personne de notre entourage. Certains événements du jeu marquent plus que d’autres tant leur écriture est soignée et les personnages principaux de ces chapitres sont attachants, rappelant la tragique mais magnifique narration de SpiritFarer.

Un découpage de l’histoire en cinq chapitres distincts, pour une durée de vie approximative d’une vingtaine d’heures. Chacun de ses pans de scénario arbore une thématique de la vie différente et met en scène un personnage au regret imposant que Lunne et Orio doivent aider. Le soft arrive tant bien que mal à renouveler ses passages dans le Palais du Coeur, en proposant des environnements et mécaniques de gameplay variées à chaque fois, malgré une structure narrative inchangée.

En effet, Lunne fera au fil des jours, voire de la semaine pour certains cas, plusieurs incursions dans le cœur des personnes qu’elle veut aider, avant de réussir une bonne fois pour toutes à régler les tourments qui les rongent de l’intérieur. Entre chacun de ces passages, la jeune sorcière boulangère doit enquêter afin de découvrir les différentes raisons qui ont mené à l’aboutissement d’un tel regret, l’amenant progressivement à nouer des liens d’amitié avec les personnes qu’elle accompagne.

La direction artistique est elle aussi sublime

En plus de la narration, The Witch’s Bakery se voit sublimé par sa direction artistique au style dessiné à la main, et entièrement en 2D avec des effets de profondeur en 2.5D, toujours à l’instar de SpiritFarer. Cette DA rend encore plus attachant l’univers du jeu et ses personnages qui viennent le peupler, et les quelques cinématiques existantes sont si magnifiques que nous regrettons leur courte présence.

Cependant, nous constatons un petit manque dans les images illustrant les émotions des personnages, causant une redondance dans l’illustration des dialogues, avec en prime certaines émotions qui ne collent pas forcément au texte. Par exemple, nous avons eu le cas où Lunne évoque un moment triste dans sa narration, mais son artwork affiché est celui pour les moments dits « naturels », une broutille pouvant cependant nous faire sortir de la portée émotionnelle données à la base.

Par ailleurs, d’un point de vue technique, le titre de Sunny Lab tourne à merveille sur PC, Steam Deck et Nintendo Switch 2. Cela dit, nous constatons une petite baisse de qualité visuelle sur les PC portables de Valve, faisant ainsi de la console de BIG N la meilleure alternative pour s’essayer à la boulangerie de sorcière dans le lit. À noter que nous n’avons pas essayé le soft sur la première Nintendo Switch.

Etre boulangère ce n’est pas de tout repos

The Witch Bakery met au cœur de son gameplay une gestion de temps et de calendrier, semblable à ce que nous pouvons retrouver sur un Persona ou un Dave the Diver pour rester dans le cozy game. Lunne ouvre sa boulangerie en avril, et à partir de cet instant ses journées vont être si remplies qu’elle devra faire attention à son énergie pour éviter le burnout et le jour de congé imposé par Orio. Et qui dit jour sans travailler dans l’auto-entreprenariat, dit forcément une journée sans revenu. Ainsi, chaque action que fait Lunne au cours de sa journée lui consomme de l’énergie, et remonte uniquement en se reposant.

Dans ce monde parfait, Lunne commence sa journée de boulangère à 8h jusqu’à 18h, du lundi au samedi et même pendant les jours fériés de mai, qui ne sont d’ailleurs à aucun moment mentionnés, cassant un peu ce sentiment d’immersion et de similitude avec notre monde actuel, mais encore une fois cela n’est que pinailler sur un détail. Durant les heures de travail, nos deux protagonistes doivent s’entraider pour servir au mieux la clientèle. Lunne pétrit les différentes pâtes à l’atelier, afin qu’Orio puisse utiliser sa magie de Morph pour fabriquer et reproduire les viennoiseries et pains connus de notre monde actuel, tels que l’unique pain au chocolat, avant de les vendre aux différents clients.

Ainsi, tout le gameplay de gestion de la boulangerie s’alimente en deux phases principales, en commençant par la préparation des aliments, et bien évidemment leurs ventes. Ensuite, viennent s’ajouter les clients avec un regret accroché à eux, tel un fléau dans Jujutsu Kaisen. Lorsqu’une vente est conclue avec l’un d’entre eux, Lunne pénètre brièvement dans leur cœur à travers l’un des trois mini-jeux disponibles, afin de guérir leurs tourments en échange de sa propre énergie.

A cela s’ajoute la possibilité de débloquer de nouvelles recettes en dehors des heures de travail, que nous pouvons ensuite améliorer durant la nuit jusqu’au niveau trois, permettant de diminuer le temps de confection et d’augmenter les revenus générés par leur vente. Rappelant les mécaniques de Cooking Mama, cette phase de gameplay nous demande de faire notre préparation en suivant à la lettre les instructions de la recette, tout en sélectionnant manuellement les ingrédients donnés. Cependant, nous nous questionnons toujours sur l’utilité de cette barre verte indiquant un timing parfait lors de la confection, étant donné que le soft ne sanctionne pas l’échec et améliore quoi qu’il arrive le niveau de notre recette, même si nous abusons sur le dosage.

Pour finir sur la partie boulangerie, le titre ajoute régulièrement de nouvelles mécaniques et boucles de gameplay, avec notamment l’ajout de personnels liés aux personnages que nous rencontrons à travers les chapitres, disposant de compétences variées et uniques. Comme par exemple, l’augmentation de la production, de la rente d’argent, ou à l’inverse diminuer l’impatience des clients, le tout sur un laps de temps.

Les clients jouent également un rôle important pour éviter que cette phase de gestion ne devienne trop redondante, puisque ces derniers vont au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu avoir des particularités bien précises. Certains vont être dans l’urgence et il faudra les servir rapidement, d’autres vont être plus exigeants en demandant l’intégralité de la commande, ou bien encore les plus agaçants, les indécis qui changent régulièrement leur commande. Si seulement nous pouvions voir la commande des clients en tête de file lorsque nous sommes à l’autre bout de la boulangerie, à l’aide par exemple d’une icône sur l’écran qui serait la bienvenue, et qui rendrait les indécis moins frustrants.

Un train de vie bien rôdé

Après la phase de gestion, The Witch’s Bakery propose diverses activités dans les rues de Paris, dont certaines faisant avancer le scénario et les liens que nous nouons avec les différents personnages (Estelle <3). Comme évoqué en amont, une notion de temps est présente et certaines missions ne se débloquent ou avancent qu’à une date donnée, tout comme certaines quêtes secondaires demandant un petit peu plus d’attention sur le déroulé de leur accomplissement. Nous pensons principalement à la quête se passant tous les vendredis au parc.

En plus du temps calendaire, vient s’ajouter cette barre d’énergie que dispose Lunne diminuant à chaque activité réalisée, ou à l’inverse se recharge en allant au restaurant ou au café du coin. Un système permettant au joueur ou à la joueuse de limiter ses actions disponibles afin d’étendre sa progression sur cette vingtaine d’heures de manière logique et immersive. Un petit indicateur vient alors nous aiguiller sur le temps restant avant la fin de la journée avec la position du soleil en haut à droite, mais ce dernier s’avère assez imprécis.

En effet, à certaines occasions nous voulions nous reposer au parc ou lire un livre au restaurant, en pensant que le temps était avec nous étant donné que le soleil n’était pas entièrement couché, mais ce rêve n’était que de courte durée avant qu’Orio nous rappelle à l’ordre et nous oblige à rentrer chez nous. Peut-être aurait-il fallu privilégier une horloge qui indique de façon précise l’heure de la journée, pour éviter les faux espoirs. Cela dit, même si votre compagnon vous demande de rentrer, vous avez toujours la possibilité de passer une tête chez la décoratrice, afin d’acheter des meubles pour personnaliser à votre guise la boulangerie par le biais de divers thèmes disponibles, à l’instar du bar à sushi dans Dave the Diver.