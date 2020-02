Test The Great Perhaps – Des univers qui n’ont rien à s’envier

The Great Perhaps sorti le 14 Août 2019 sur PC, Mac et Linux, édité par Daedalic Entertainment et développé par Caligari Games, est un jeu d’aventure essentiellement basé sur l’histoire et la contemplation dans un mode 2D. Vous plongez dans un univers très sombre où la tristesse de la situation se fait ressentir dès son introduction. Vous incarnez un astronaute qui, on peut se le dire, est dans une situation bien délicate.

Conditions de test : Le jeu a été testé sur PC sur une configuration âgée de deux ans sur une durée totale de deux heures de jeu.

Perdu sur Terre

Perdu à des milliers de kilomètres de notre planète dans une station orbitale, notre protagoniste est impuissant face aux terribles événements se déroulant sur Terre. Nous observons en même temps que lui, la montée d’un état de solitude et de désespoir où il est impossible d’agir. L’homme de l’espace décide, face à cette hécatombe, de se cryogéniser durant un siècle, mais le résultat n’en est que peu rassurant, pas de signal, aucun signe de vie, et une tristesse face à la situation qui nous prend au ventre. Notre astronaute n’a maintenant plus qu’une seule chose en tête, savoir ce qui s’est passé et retrouver des traces de la vie humaine.

Pour réaliser cet objectif, vous allez devoir parcourir différents environnements, et parfois même voyager temporellement, vous pourrez donc vous déplacer dans des lieux du passé, inaccessibles du présent. Le jeu nous fait entrer rapidement dans le vif du sujet, l’ensemble du système du jeu est basé sur ce principe de changement d’univers, et la moindre erreur peut s’avérer fatale. Vous serez pendant toute la durée de votre voyage, accompagné de votre robot vocal L9 qui vous conseillera et vous aidera pour la réalisation de vos objectifs. Bien qu’il soit un robot, les interactions que vous aurez avec lui seront agréables, couplées à une bande-son dans le thème apocalyptique, et cela nous donne une ambiance nous permettant de plonger dans le jeu facilement.

Cette ambiance particulière dans The Great Perhaps est exploitée d’une très belle façon, puisque les voyages temporels sont utilisés aussi pour l’histoire, et pour nous plonger dans deux mondes, avec chacun leurs défauts et chacun leurs qualités, comme vous pourrez le découvrir.

Un gameplay simple avec quelques spécificités

La première prise de contrôle de notre astronaute se déroule suite à son atterrissage sur Terre dans un champ. On nous y apprend immédiatement les commandes de bases pour pouvoir se déplacer avec les touches classiques ZQSD et la touche espace pour les jeux du genre, mais pas de changement de plan possible par le joueur. On reste donc sur des déplacements horizontaux, ce qui rend le jeu monotone et qui limite rapidement le gameplay.

En effet, ce dernier n’étant pas réellement axé sur de l’action comme un Valfaris ou un Dead Cells, il n’y a pas de saut de plateforme, ou d’utilisation de la souris, tout se passe sur le clavier. On comprend d’ailleurs rapidement que l’histoire est l’atout principal du jeu et il n’est pas question de recommencer des millions de fois comme ses semblables cités précédemment.

The Great Perhaps a toutefois des mécaniques de jeu qui lui sont propres. En effet, vous allez devoir utiliser une lampe magique, vous permettant d’observer le passé, voire même de vous y transporter pendant un délai limité pour réaliser des actions. Car oui, les deux mondes sont extrêmement liés, et vous allez devoir en permanence voyager pour pouvoir avancer dans le jeu.

Échapper à des créatures, accéder à des zones inaccessibles du présent, transporter des éléments d’un univers à un autre, la lampe vous sera bien utile pour avancer, et parfois survivre. Eh oui, il est possible de mourir dans le jeu. Attention d’ailleurs, vous n’avez pas de barre de vie, et la moindre erreur est fatale. Soyez donc prudents lors de vos déplacements temporels, sous peine de recommencer au début du niveau.

Le jeu permet des interactions avec l’extérieur comme avec des objets, ou même avec des humains du passé. L’objectif derrière cela est de nous faire avancer dans l’histoire tout en utilisant les mécaniques du jeu pour réaliser des énigmes. Ces minis objectifs restent tout de même assez identiques, avec des voyages dans le temps pour récupérer un objet particulier, et revenir pour réaliser un casse-tête déverrouillant une porte.

Les aspects du jeu

Graphiquement, The Great Perhaps est plutôt réussi, avec un monde en deux dimensions agréable à jouer. On apprécie la différence qui est faite entre le passé et le présent, avec des décors qui sont totalement différents, l’un bien évidemment plus marqué par le temps que l’autre, et où la nature a repris ses droits.

L’histoire reste tout de même courte (2h de jeu environ), et quelques bugs de collision avec l’environnement essentiellement, on reste un petit peu sur notre faim. On demeure cependant bien immergé dans l’histoire pendant toute la durée de la session avec la bande-son qui s’applique très bien à l’ambiance de jeu. Attention, le jeu n’est disponible qu’en anglais ou russe pour l’audio, mais est sous-titré en français.