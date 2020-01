Valfaris

Valfaris est un jeu d'action et de plateforme rétro tout en 2D dans un univers complètement science-fiction sous fond de heavy metal. Par les créateurs de Slain: Back From Hell, Valfaris nous plonge dans la peau de Thérion, qui retourne sur la fameuse planète de Valfaris, réapparue mystérieusement et désormais peuplée de monstres et dominée par l'obscurité. Notre héros y recherche également son père, qu'il ne semble clairement pas plus apprécier que ça.