Test Tapis de souris Roccat Sense Aimo – La qualité allemande RGB

Roccat nous présente le Sense Aimo, tapis de souris RGB du constructeur dans un format contenu. Nous testons ici la version classique mais sachez qu’il existe une version XXL qui permet d’accueillir votre clavier en plus de votre souris. Si un tapis XXL vous intéresse, on vous recommande de lire notre test du Aukey KM-P6 qui fait parfaitement le job.

Packaging

C’est dans un emballage noir plutôt discret que se présente notre tapis de souris Roccat. A l’avant on retrouve une illustration du produit avec la fonction RGB mise en avant et à l’arrière une photo en utilisation avec d’autres produits de la marque.

Les caractéristiques principales y sont également reprises, mais voyons plutôt ce que l’on nous propose à l’intérieur. Nous y trouvons les habituels feuillets de garantie et d’installation rapide, le câble USB 2.0 qui viendra alimenter la RGB ainsi que le tapis bien entendu.

On remerciera Roccat de proposer le strict minimum, bien emballé et bien protégé, et de ne pas créer de déchets inutiles.

Design

Le tapis est complètement noir, avec un logo imprimé en blanc en haut à droite, et bénéficie d’un bandeau RGB qui cercle tout son contour. En plus de cela, et pour venir l’alimenter en couleurs, nous retrouvons un boitier en haut à gauche très discret et avec un bouton paramétrable via le logiciel maison de Roccat.

Les finitions sont impeccables et l’ensemble respire vraiment la qualité. On a alors aucun doute sur la longévité et la durée de vie du produit, que cela soit sur le tissu en lui même ou sur les surpiqures de la bande led.

Prise en main

Avec un format 35 cm x 25 cm et 3,5 millimètres d’épaisseur, le Sense Aimo Mid vous propose une surface suffisamment grande pour une utilisation aisée de votre souris. Cette surface conviendra à la plupart des utilisateurs et à la majorité des usages mais pourra se révéler un peu juste pour les joueurs utilisant un nombre de DPI assez faible demandant des mouvements plus amples.

Hormis ce petit détail, c’est du tout bon pour ce tapis de souris gaming. La base antidérapante est très solide et ne vous fera jamais défaut en toute situation, tout comme la surface en tissu de qualité supérieure qui vous assurera une glisse de votre souris fluide et sans accroche.

Si le tissu n’accroche pas, l’adhérence se fait sentir un minimum afin de ne pas vous retrouver sur une patinoire qui vous empêcherait une utilisation correcte de la souris. Un bon point donc pour Roccat qui a également pensé à mettre les surpiqures de la bande led au même niveau que le reste du tapis afin d’éviter une sensation de gêne et/ou de frottements pour votre poignet lors de mouvements sur ce dernier.

En ce qui concerne la partie lumineuse du produit, celle-ci se paramètre via l’application propre au constructeur qui s’appelle Roccat Swarm. Du logiciel, vous pourrez gérer de nombreux paramètres dont la luminosité, l’effet voulu ainsi que la vitesse de changement de couleurs.

Il est également possible de ré-attribuer le bouton présent sur le contrôleur du tapis de souris pour lui permettre plusieurs fonctionnalités tel que modifier l’intensité lumineuse, l’effet ou sa vitesse voir carrément d’éteindre ou d’allumer le tapis en lui même.

Si vous possédez d’autres produits Roccat RGB dans votre setup, sachez qu’il existe également une option ‘AIMO’ qui vous permet de synchroniser tous vos périphériques afin de les faire fonctionner en parfaite harmonie.

Caractéristiques principales du Roccat Sense Aimo