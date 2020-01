Test du tapis de souris Aukey KM-P6 – Simple mais efficace

L’entreprise chinoise étoffe sa gamme et propose un tapis de souris aux allures XXL avec le Aukey KM-P6. Contrairement à l’ancienne version, celle-ci dispose de l’option RGB qui vous permettra d’ajouter de la couleur à votre tapis. Après avoir testé une des souris de la marque (elle aussi RGB), nous revenons avec le test de son support, tout aussi important dans un setup complet.

Packaging sobre et écolo

La boîte qui contient le tapis est pile dans les proportions de celui-ci. Ni trop grande, ni trop petite, elle accueille le tapis enroulé sur lui-même ainsi qu’une « notice » et un badge de garantie afin d’enregistrer votre produit. Un fin film en plastique recouvre le tapis afin de le protéger pendant le transport et un câble USB est bel et bien de la partie afin de le brancher à l’un de ports USB de votre PC afin de l’alimenter.

Il est plaisant de voir que Aukey fait attention à ne pas créer de déchets inutiles comme on peut en voir sur d’autres produits, un bon point donc.

Ça glisse tout seul

Une fois votre tapis déroulé et mis a plat, vous comprenez pourquoi le début du test mentionne un tapis XXL ! Avec ses 80 centimètres de large et ses 30 centimètres de haut, le tapis ne passe pas inaperçu. Mais il adopte une taille quasi parfaite qui pourra accueillir de nombreux claviers et souris de toutes tailles.

L’arrière du tapis est pourvu d’une matière anti-dérapante très pratique qui permet de maintenir celui-ci en place en toute circonstance, même lors de grosses sessions de gaming intenses. Et le tissu est lui aussi très agréable, doux et parfaitement lisse, vous n’aurez aucun mal à bouger votre souris et pas d’accroche désagréable non plus. Très fin, le tapis ne fait que 4 millimètres d’épaisseur.

Une évolution haute en couleur

La particularité de ce tapis Aukey KM-P6 est sa fonction RBG grâce à laquelle vous pourrez illuminer votre bureau. Le bandeau led se trouve sur l’extrémité du tapis et font tout le tour de celui-ci. Vous aurez également la présence d’un boîtier en haut à gauche plutôt discret avec simplement le logo de la marque, qui lui aussi s’allume.

Sur ce boîtier se trouve un bouton qui vous permettra à chaque pression de changer de mode ou bien de couleur. Parmi les 10 préréglages disponibles, 7 sont statiques avec différentes couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, cyan, violet, blanc) et 3 éclairages dynamiques (Breathe/Pulse/Neon).

En téléchargeant l’application « G-AIM Control Center » vous pourrez enregistrer différents profils ou bien changer à votre gré la configuration de votre tapis de souris. Notez que si vous disposez d’autres appareils RGB de chez Aukey, vous pourrez les synchroniser afin qu’ils s’allument tous à la même fréquence.

Résumé des caractéristiques

Modèle : Aukey KM-P6

Dimensions : 800 x 300 x 4 mm

Interface : Micro-USB

Longueur du câble : 1,8 m

Configuration logicielle requise : Windows XP / 7 / 8 / 10

Entrée : 5 V, 150mA

Matériau : Caoutchouc naturel, textile, ABS

Fonction RGB