Test Super Farming Boy – Une simulation agricole cozy qui ne manque pas de peps

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
7

Cet article peut contenir des liens affiliés

  • Système de combo jouissif
  • Proposition assez originale
  • La réflexion mise en avant
  • Visuellement très sympathique
  • Bande son qui reste en tête
  • Prix tout doux (12,99 euros)
  • Petit manque de précision à la manette
  • Des saisons un peu courtes
  • Peut-être un peu trop de grind
7

À défaut de révolutionner le genre de la simulation agricole cosy, Super Farming Boy a au moins le mérite de proposer une recette un poil originale, mettant l’accent sur la réflexion en pressant les joueurs par la même occasion. Le résultat est une expérience assez intense, loin d’être la plus riche de ses congénères, mais sachant se révéler jubilatoire par moments. Si l’on ne serait pas contre quelques petits ajustements, qui pourraient bonifier l’aventure, il faut toutefois reconnaître que, tel quel, le jeu est déjà solide et que son prix mini est plutôt attractif !

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Ne comptez plus trop sur un Tekken Tag Tournament 3, et encore moins sur Tekken X Street Fighter

pc
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Ne comptez plus trop sur un Tekken Tag Tournament 3, et encore moins sur Tekken X Street Fighter

Civilization VII connaît un démarrage poussif, mais Take-Two n’est pas inquiet pour le long terme

pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Civilization VII connaît un démarrage poussif, mais Take-Two n’est pas inquiet pour le long terme

Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Juste avant son arrivée sur Xbox Series, Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo 3: ODST

Après le retard de son accès anticipé, Endless Legend 2 s’offre une démo pour nous faire patienter

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après le retard de son accès anticipé, Endless Legend 2 s’offre une démo pour nous faire patienter
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires