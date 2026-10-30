Test Shure MV6 Gen 2 : l’un des meilleurs micros USB avec réduction de bruit

Deux ans après le premier modèle, Shure revient avec le Shure MV6 Gen 2, seconde génération de son micro USB pensé pour le jeu sur PC, le streaming et la création de contenu. La recette ne change pas en profondeur : une capsule dynamique, un pied de bureau fourni et un traitement du son intégré directement au micro. Les nouveautés se trouvent surtout dans les réglages, avec un niveau automatique et une réduction de bruit désormais ajustables, un câble plus long et un coloris blanc qui rejoint le noir. Vendu 185 €, il reste un investissement conséquent pour de l’USB, mais est-ce justifié ?

Conditions de test : Nous avons testé le Shure MV6 Gen 2 dans son coloris noir pendant plusieurs semaines avec une version envoyée par le fabricant, notamment pour quelques essais d’enregistrements, pour des réunions et des appels. Ne réalisant pas de diffusion en direct, il n’a pas été testé en conditions de streaming.

Un déballage soigné et une installation simple

Le carton va à l’essentiel. Sobre, bien rangé, il inspire confiance avant même d’avoir sorti le micro : chaque élément est emballé et calé dans son propre compartiment. Les instructions sont imprimées à l’intérieur de la boîte et tiennent en quatre étapes. On fixe le micro sur son pied, on branche le câble, et tout est prêt.

Dans la boîte du Shure MV6 Gen 2, on trouve :

le micro, avec sa bonnette déjà en place

un pied de bureau

un câble USB-C vers USB-C de 2 mètres.

Ce câble est plus long que celui du premier MV6. Comme pour la plupart des micros USB, l’installation se fait en une minute, sans pilote ni interface audio, et le MV6 Gen 2 s’en acquitte parfaitement. Une fois monté, l’ensemble surprend par son poids. Shure annonce 1,287 kg pour le micro et son pied. C’est un beau bébé, costaud, qui donne une vraie impression de solidité.

Une finition soignée, surtout en noir

Visuellement, le MV6 Gen 2 reprend la silhouette tubulaire du premier modèle. Aucune originalité ici : si vous connaissez Shure, vous savez à quoi vous attendre. Et ça marche très bien. La finition est un bijou, et la bonnette, livrée en place, s’intègre parfaitement au reste du micro.

Le MV6 Gen 2 existe en noir et, nouveauté de cette génération, en blanc. Nous avons reçu la déclinaison noire et elle nous plaît beaucoup. Tout y est noir, à l’exception du logo sur le côté et d’un fin liseré blanc qui marque la limite avec la bonnette. Derrière, on retrouve un discret logo « VI » en vert. Après avoir vu des photos du modèle blanc, nous avons le sentiment d’avoir bien choisi : les ouvertures des vis, sur les flancs, y paraissent bien plus visibles que sur le nôtre.

La connectique se trouve à l’arrière, avec le port USB-C et une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le bouton de mute est placé sur le dessus. Par rapport au premier MV6, les changements physiques restent minimes : l’essentiel de cette seconde génération se joue dans le traitement du son.

Un pied robuste, mais peu ajustable

Le pied fourni étonne d’abord par sa masse. Son socle lourd le rend très stable, et l’on a tout de suite confiance une fois le micro posé dessus. Il a toutefois une vraie limite : sa hauteur ne se règle quasiment pas. Le micro se retrouve placé bas, face à soi. Pour un podcast autour d’une table, c’est chouette. Pour le reste, la hauteur du pied est parfois un peu limitée.

Il faut alors l’éloigner, le surélever avec ce que l’on a sous la main, ou acheter un bras articulé (ce qui, peu importe la marque de micro, sera toujours préférable). Étant donné qu’il embarque un pas de vis standard, il suffit de dévisser le micro du pied pour le fixer sur la plupart des bras du marché en quelques secondes. Mais un pied aussi massif pèse sans doute dans le prix du MV6 Gen 2, et c’est pour cette raison qu’on aurait aimé qu’il soit plus polyvalent.

Une réduction de bruit enfin réglable sur le MV6 Gen 2

Shure démontre une fois de plus son savoir-faire en matière d’audio avec sa capsule cardioïde qui restitue la voix avec chaleur et précision, et se montre beaucoup moins sensible aux bruits venus des côtés. Le rendu est rond, la voix reste naturelle, sans teinte artificielle. Il trouve sa place en stream, en enregistrement comme en podcast. Le traitement intégré fait le reste et atténue les plosives.

Sur cette Gen 2, Shure permet de régler le niveau visé et la vitesse à laquelle le micro réagit aux changements de voix. La grande avancée par rapport au premier MV6 se trouve dans la réduction de bruit, dont l’intensité se règle désormais avec un curseur. Elle fonctionne très bien. Le son en lui-même, en revanche, n’a pas beaucoup évolué. Mais est-ce un problème ? Pas vraiment, puisque la qualité était déjà exceptionnelle.

Des préréglages pensés pour les débutants

Tous les réglages passent par l’application MOTIV Mix sur ordinateur, ou par les applications mobiles MOTIV. Pour celles et ceux qui n’ont jamais configuré de micro, trois préréglages font le travail : Parole, Chant et Instrument. Le premier, optimisé pour la conversation, convient au podcast, aux appels audio ou vidéo comme au streaming. La réduction de bruit et l’anti-plosives y sont actifs par défaut, et chaque réglage s’ajuste selon ses préférences. Les plus pointilleux disposent aussi d’un égaliseur à cinq bandes, nouveau sur cette génération, en plus des profils de tonalité Dark, Natural et Bright.

Le résultat est excellent. Il suffit de choisir le préréglage adapté à l’usage pour obtenir un son précis et de qualité, sans (trop) rien connaître à l’ingénierie du son. Les profils Chant et Instrument permettent même de s’initier à l’enregistrement musical. Le logiciel pourrait en revanche être plus simple à appréhender, et comme c’est malheureusement trop souvent le cas sur les solutions fabricants, il faut un peu de temps d’adaptation pour l’utiliser sans lâcher quelques soupirs (même s’il fait mieux que beaucoup d’autres logiciels produits).

On pinaille sans doute car l’interface du logiciel MOTIV Mix reste assez simpliste et permet donc d’ajuster les niveaux, comme évoqués plus haut, et d’ajouter un compresseur ou un limiteur. Pas de grandes options de personnalisation, mais suffit pour un micro USB. On notera tout de même la présence d’un bug de comptabilité sur Windows (que nous avons eu) avec un bruit grésillant stridant sur nos enregistrements. Pour corriger le souci, il suffisait de désactiver les améliorations audio ajoutées par défaut par Windows dans les réglages du micro (dans les propriétés audio de l’ordinateur).

Un prix justifié ?

À 185 €, le MV6 Gen 2 coûte plus cher que le premier modèle, lancé à 149 € en 2024. Le tarif reste justifié, aussi bien par la qualité de fabrication que par la qualité du son, et le MV6 Gen 2 s’impose comme l’un des meilleurs micros USB du marché. Son cœur de cible est clair : les streamers et les créateurs de contenu qui veulent un son propre sans passer par une interface audio.

À ce prix, on commence pourtant à se demander s’il ne vaudrait pas mieux passer à un micro XLR, plus évolutif. Le MV6 Gen 2 n’offre aucune compatibilité XLR, contrairement au MV7+ de la marque : il faudra rester sur l’USB. Enfin, dernière précision côté compatibilité, le MV6 Gen 2 se branche sur PC, Mac et Android, et Shure annonce une certification MFi pour l’iPhone et l’iPad.