Test SCUF Valor Pro Wireless – La manette Xbox premium passe enfin aux sticks TMR

Après avoir testé la manette PS5 SCUF Omega, l’heure est venue d’évaluer la manette XBOX premium de la marque. Également sous licence officielle, l’appareil propose une grosse mise à jour venant corriger les défauts de la précédente version de la SCUF Valor Pro. Parmi les améliorations, nous avons notamment l’ajout de sticks TMR, du sans-fil haute performance ou encore un taux de rafraichissement de 1000 Hz sur PC. Vendu à 199,99€ (pour la version de base), elle est également destinée aux amateurs de jeux compétitifs souhaitant avoir le top du top entre les mains.

Conditions de test : Nous avons utilisé la manette durant près de 3 semaines, majoritairement sur PC, mais également sur XBOX Series X.

Design et confort

Nous n’avions pas pris en main de manette XBOX de chez SCUF depuis un bon bout de temps, même si la SCUF Instinct Pro a bien fait son office jusqu’ici. Malgré un prix très élevé, la SCUF Omega nous a récemment agréablement surpris du côté de la PS5. Pour cette version dédiée à la machine de Microsoft, il n’y a donc aucune raison que nous ne soyons pas au même niveau de qualité.

Tout d’abord, la SCUF Omega propose un packaging complet avec :

La manette

Un câble USB-A vers USB-C

Un dongle USB

2 joysticks supplémentaires

2 plaques de fermeture pour les palettes internes

Un sac de rangement

En outre, l’une des forces de SCUF réside dans le niveau de personnalisation proposé avant l’achat. Le site officiel permet en effet de choisir parmi une multitude de designs et de finitions. Pour ce test, nous avons eu entre les mains le modèle « Respawn ». En matière de design pur, la SCUF Valor Pro ne cherche pas spécialement à bouleverser les habitudes des joueurs Xbox. La manette reprend une forme asymétrique particulièrement proche de celle d’une Elite Series officielle. Malgré un poids qui se fait sentir entre les mains, la prise en main est très confortable, notamment grâce à des poignées suffisamment bombées pour bien remplir les paumes.

En outre, les poignées disposent d’un revêtement caoutchouté texturé très agréable. Concernant les gâchettes et les sticks, elles profitent de surfaces légèrement travaillées pour limiter les glissements. Dans la globalité, la manette dispose de matériaux de bonne qualité. La façade est par ailleurs maintenue magnétiquement et peut être retirée très facilement. Cela permet de changer son apparence, mais surtout d’accéder facilement aux sticks interchangeables. On apprécie également le fait que le changement de mode (PC, Xbox, Bluetooth) se trouve à l’arrière et non en dessous de la façade comme sur la SCUF Omega.

Les palettes situées à l’arrière sont également bien positionnées tout en évitant les activations accidentelles. On retrouve également à l’arrière les interrupteurs de réglage des gâchettes. La pression des différents boutons Y, X, A et B se révèle plus que correcte et n’est pas du tout bruyante. Même constat pour la croix directionnelle, toutefois la palme de la satisfaction revient aux boutons RB, LB qui offrent une sensation de presse parfaite.

Performances

La principale évolution de cette nouvelle révision concerne évidemment ses sticks. SCUF abandonne les capteurs Hall Effect de la première Valor Pro filaire au profit de sticks Endurance TMR. Pour rappel, cette technologie repose sur une détection magnétique et évite donc les risques de Drift. Le TMR offre en parallèle une détection particulièrement fine des mouvements et un recentrage précis.

Comme pour la SCUF Omega, nous avons éprouvé les sticks sur un jeu très exigeant sur ce point : Rocket League. Malgré tout, il sera peut-être nécessaire d’effectuer quelques réglages sur la zone morte selon votre sensibilité. La manette est également performante dans bon nombre de jeux compétitifs grâce à un polling rate pouvant atteindre 1 000 Hz, mais uniquement sur PC.

En outre, les gâchettes proposent deux fonctionnements. Une qui garde leur course analogique complète, notamment pour doser une accélération ou un freinage dans un jeu de course. Une seconde qui permet de les transformer en gâchettes instantanées avec une course extrêmement courte. Le système se montre particulièrement intéressant dans les FPS ou les jeux demandant des réactions rapides.

Enfin, elle offre une prise en main très agréable sur des jeux solos. Nous avons notamment effectué notre preview de Gears of War: E-Day sur Xbox Series X avec elle.

Logiciel et personnalisation

Cette nouvelle Valor Pro profite surtout d’une fonctionnalité qui manquait au lancement de la première version (et des manettes SCUF en général) : un véritable logiciel pour configurer sa manette. La SCUF Valor Companion App est disponible aussi bien sur Windows que directement sur Xbox. Elle permet de modifier les assignations des commandes, les sticks, les gâchettes et les vibrations, puis d’enregistrer les réglages directement dans la mémoire de la manette.

Trois profils peuvent être stockés simultanément. Il est ensuite possible de passer de l’un à l’autre directement depuis le bouton placé à l’arrière du contrôleur, sans avoir à retourner dans le logiciel. On peut aisément passer d’un profil destiné aux jeux de courses à un autre orienté FPS. Les possibilités de réglage sont assez poussées. On peut modifier indépendamment les zones mortes des sticks et des gâchettes, sélectionner différentes courbes de réponse, remapper les commandes avant et arrière et ajuster l’intensité des vibrations.

Cerise sur le gâteau, son interface est globalement assez simple à prendre en main, et le fait qu’elle existe directement sur Xbox évite également de devoir passer par un PC à chaque changement. Petit bémol néanmoins sur le fait de ne pouvoir naviguer dans l’application qu’avec la manette, même sur PC.