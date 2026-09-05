Test Corsair Nightsword V2 Wireless SD – Une souris gaming qui peut aussi prendre le rôle d’un Stream Deck

Le marché des souris gaming a largement succombé à la course au poids plume ces dernières années, avec une multiplication des modèles de 50 ou 60 grammes pensés avant tout pour les jeux compétitifs. Avec sa Nightsword V2 Wireless SD, Corsair prend une autre direction avec un périphérique plus imposant. Sa grande particularité vient surtout de son intégration avec l’écosystème Stream Deck d’Elgato qui transforme la souris en un véritable outil de raccourcis et d’automatisation. Reste à voir si cette polyvalence justifie quelques concessions face aux références plus légères et plus épurées du marché.

Conditions de test : Nous avons utilisé la souris durant près de deux semaines pour du jeu et de la bureautique.

Design

La Nightsword V2 Wireless SD se veut assez imposante. Avec ses dimensions généreuses de quasiment 130 mm de longueur pour 78 mm de largeur et 41 mm de hauteur, elle appartient clairement à la catégorie des gros gabarits. Sans oublier son poids de 89 grammes, ce qui en fait une souris assez lourde en comparaison des modèles à la mode qui misent sur l’ultralégèreté.

Néanmoins, la masse reste assez contenue et bien répartie, contrairement à une Corsair Scimitar Elite Wireless SE qui réussit beaucoup moins à atteindre cet équilibre. De plus, elle profite d’un repose-pouce qui ajoute une petite touche de confort appréciable. Au niveau de sa silhouette, nous sommes sur un profil général relativement neutre : la bosse est centrée et légèrement avancée, tandis que les flancs sont moins creusés que sur beaucoup de souris ergonomiques traditionnelles.

Cela permet à la Nightsword V2 de ne pas trop contraindre la position de la main et de s’adapter assez facilement à plusieurs types de prises, sauf peut-être pour ceux qui privilégient une prise de type « fingertip ». On profite ainsi d’une prise en main relativement confortable, surtout si, comme moi, vous déplacez principalement la souris avec le poignet et utilisez un DPI élevé.

La Nightsword V2 Wireless SD est stable et confortable, tandis que ses nombreuses commandes n’ont aucun impact sur la solidité de l’ensemble. Vendue officiellement 129,99 €, la souris se destine clairement à un marché premium et, heureusement, la qualité de fabrication est à la hauteur de son prix. Le seul véritable défaut à ce niveau est que son revêtement laisse facilement apparaître les traces de doigts.

Côté connectique, Corsair offre tout ce que l’on attend d’un produit de ce calibre. La Nightsword V2 peut fonctionner en USB, en Bluetooth ou en sans-fil SLIPSTREAM 2,4 GHz. Un dongle USB ainsi qu’une rallonge permettant de rapprocher le récepteur de la souris sont directement fournis dans la boîte, tout comme un câble USB-C vers USB-A pour la recharge et l’utilisation filaire.

Performances

Sous la coque, la Nightsword V2 Wireless SD s’appuie sur le capteur optique Corsair Marksman S. Celui-ci peut grimper jusqu’à 33 000 DPI, avec une vitesse de suivi annoncée à 750 IPS et une accélération maximale de 50G. Surtout, la souris peut fonctionner avec un polling rate allant jusqu’à 8 000 Hz, aussi bien en filaire qu’avec la connexion SLIPSTREAM 2,4 GHz.

Pour résumer brièvement, nous avons ici la crème de la crème en matière de performances pour les joueurs compétitifs à la recherche d’une faible latence et d’un suivi précis. Les boutons principaux s’appuient cette fois sur des interrupteurs optiques, avec une durée de vie estimée par Corsair à 100 millions de clics. Même s’il n’y a rien à redire sur la réactivité et la distance d’activation, la sensation du clic (ainsi que son bruit) se situe dans la moyenne basse de ce que l’on a l’habitude de retrouver sur les souris haut de gamme.

Les boutons latéraux se montrent heureusement plus convaincants, avec une activation nette et suffisamment d’espace entre eux pour les différencier facilement. Il faudra simplement un petit temps d’adaptation avec la commande Stream Deck placée directement sous le bouton le plus éloigné du pouce. Il nous est arrivé de la déclencher involontairement le temps de nous y habituer.

La molette est également une réussite. Assez ferme, elle propose des crans bien marqués et offre même jusqu’à trois types de clics : central, vers la gauche et vers la droite. Un potentiel assez difficile à exploiter en jeu, mais qui peut s’avérer très utile pour d’autres raccourcis dédiés à l’interface ou à la bureautique.

L’option Stream Deck

Passons maintenant à ce qui rend la Nightsword V2 Wireless SD aussi unique. Même si les performances brutes restent satisfaisantes, Corsair se démarque surtout par les nombreuses possibilités de personnalisation et d’interaction avec ses commandes. Nous avons ainsi onze boutons programmables au total, auxquels s’ajoute l’intégration de l’écosystème Stream Deck.

Là encore, nous sommes face à une véritable alternative si vous souhaitez éviter les souris qui concentrent énormément de boutons latéraux au même endroit. Même si les joueurs de MMORPG risquent de s’y retrouver plus facilement, les amateurs de FPS pourront tout aussi bien en profiter en exploitant uniquement un nombre restreint de boutons placés aux emplacements souhaités.

Mais la véritable singularité du modèle reste son bouton dédié au Stream Deck. Une pression permet de faire apparaître le Virtual Stream Deck à l’écran, tandis que plusieurs commandes physiques de la souris peuvent également être associées à des actions issues de l’écosystème Elgato. Il s’agit de la première souris gaming équipée d’un bouton spécifiquement consacré à cette fonction.

Pour rappel, l’application Stream Deck permet de lancer des logiciels, de contrôler certaines fonctions du système, de créer des macros ou encore d’exploiter les plugins disponibles dans l’écosystème Elgato. Pour un créateur de contenu ou quelqu’un qui utilise déjà Stream Deck quotidiennement, la Nightsword V2 peut donc servir de véritable prolongement même si l’intérêt pourra être moindre par rapport à ceux qui n’en possèdent pas du tout. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit d’ailleurs pas d’un outil uniquement destiné aux streamers, puisqu’il peut permettre de contrôler une grande partie de son environnement directement depuis la souris (Discord, Spotify, température des composants du PC, etc.).

Logiciel et autonomie

L’autonomie dépendra beaucoup des réglages utilisés. Corsair annonce jusqu’à 170 heures avec la connexion SLIPSTREAM 2,4 GHz à 1 000 Hz lorsque l’éclairage est désactivé, et jusqu’à 164 heures en Bluetooth. A 8000 Hz, en plus de l’éclairage actif, on tombe à environ 25 heures. Rien d’alarmant, surtout pour une utilisation quotidienne grâce au câble de recharge.

Pour les réglages plus traditionnels, Corsair propose toujours son alternative à l’iCUE grâce au Corsair Web Hub disponible directement via un navigateur internet. Il permet notamment de modifier les DPI, le polling rate, les affectations de boutons ou encore les macros. Pas besoin d’installer de logiciel, l’interface est claire et ergonomique. On ne peut rêver mieux. En revanche, l’utilisation du Virtual Stream Deck demandera un peu plus de temps pour bien appréhender les possibilités.

C’est d’ailleurs très malin de la part de Corsair d’avoir attribué le bouton par défaut à l’article du site officiel qui vous explique ce qu’il faut savoir pour utiliser ce logiciel. De plus, la Nightsword V2 Wireless SD est directement reconnue par celui-ci lorsque vous le lancez pour la première fois.