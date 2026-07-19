Test Trust Keyra – un clavier ergonomique convaincant pour ceux qui souhaitent franchir le pas

Le marché des claviers ergonomiques reste relativement discret face à l’omniprésence des modèles traditionnels. Pourtant, les soucis de santé liés à une utilisation intensive du clavier poussent de plus en plus de personnes à s’intéresser à des solutions pensées pour améliorer le confort de frappe. Avec le Keyra, Trust propose un clavier sans fil qui mise sur une conception ergonomique accessible, sans pour autant faire exploser le budget.

Conditions de test : nous l’avons pris en main pendant plus deux semaines, essentiellement pour de la bureautique.

Design

Etant bien plus habitué aux claviers mécaniques gaming, le Trust Keyra représente une première pour nous avec un clavier pensé pour le confort des travailleurs de bureau. En bref, aux personnes qui passent plusieurs heures par jour devant leur ordinateur, que ce soit en télétravail ou en bureautique. Son ambition est ainsi d’offrir une alternative plus confortable aux claviers classiques tout en restant simple à prendre en main.

Compatible avec Windows, macOS, Android et iOS, le Trust Keyra affiche une silhouette qui tranche avec celle d’un clavier traditionnel. Son châssis adopte une disposition scindée, légèrement incurvée, destinée à favoriser une position plus naturelle des poignets et des avant-bras. L’objectif est de limiter les tensions provoquées par les longues sessions de frappe.

Cette conception demande toutefois un minimum d’adaptation. On vous avoue que passer d’un clavier classique à un clavier ergonomique demande de réapprendre certains automatismes, notamment en raison de la séparation des deux blocs de touches. Cette période d’apprentissage est d’ailleurs l’un des principaux compromis qui pourra en freiner certains.

Trust accompagne cette ergonomie d’un large repose-poignets intégré. Suffisamment ferme pour maintenir correctement les mains, il participe au confort général sans donner l’impression d’être fragile. Les pieds escamotables permettent également d’ajuster légèrement l’inclinaison du clavier selon vos préférences.

La fabrication inspire confiance. Le plastique utilisé présente une finition sérieuse et Trust indique avoir recours à une forte proportion de matériaux recyclés. Sans atteindre le niveau de finition de modèles professionnels bien plus onéreux, le Keyra donne une impression de solidité cohérente avec son prix de 69,99€. En contrepartie, cette conception ergonomique entraîne un encombrement supérieur à celui d’un clavier classique. Il faudra prévoir un bureau suffisamment spacieux pour l’accueillir convenablement.

Performances

Le Trust Keyra repose sur des touches à membrane. Si les adeptes des interrupteurs mécaniques retrouveront une sensation plus souple et moins marquée, cette technologie présente un avantage évident, à savoir un fonctionnement particulièrement discret. La frappe reste régulière, stable et suffisamment réactive pour la bureautique intensive. Les touches ne produisent pratiquement aucun bruit, ce qui peut être un véritable atout dans un environnement de travail partagé.

Néanmoins, on reste logiquement en dessous de la réactivité des claviers mécaniques, en particulier les modèles les plus récents. Le Keyra privilégie clairement les usages professionnels. Son pavé numérique, ses raccourcis multimédias et ses touches de fonction répondent à des besoins bien précis. Notamment les personnes qui manipulent quotidiennement des tableur Excel, des documents ou plusieurs applications en parallèle.

Etant donné que sur Actugaming, il est surtout question de rédiger des articles, il n’est pas possible de s’immerger parfaitement dans le quotidien de différents profils, toutefois il faut bien avouer que la proposition est suffisamment unique sur le marché pour en valoir le coup d’oeil. En particulier à un prix aussi abordable.

De plus, le clavier permet également de connecter jusqu’à trois appareils simultanément grâce au Bluetooth et au dongle 2,4 GHz fourni. Basculer d’un ordinateur portable à une tablette ou à un second PC ne demande qu’une simple pression sur une touche dédiée. On ne s’attarde pas vraiment sur ce genre de détails avec les claviers gaming, mais dans le milieu du travail cela peut-être un plus.

L’autonomie constitue un autre point fort malgré ce qui est affiché sur le papier. Le fait d’avoir besoin de deux piles AA en 2026 peut nous faire bondir, toutefois le Keyra annonce jusqu’à deux ans d’utilisation selon les conditions d’usage, ce qui compense largement ce côté un peu vintage. On élimine ainsi la contrainte des recharges fréquentes.