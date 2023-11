Test Secretlab Titan EVO – Une valeur sûre en matière de chaise gaming

Dans l’univers des chaises gaming, Secretlab reste une marque de choix grâce à une bonne réputation et des produits de qualité que l’on peut adapter à sa morphologie, sans oublier les différentes personnalisations esthétiques. Il y a deux ans, nous avions d’ailleurs testé l’excellente chaise Omega 2020 Series. Cette fois-ci, nous avons eu l’occasion de mettre la main sur la chaise gaming Secretlab Titan EVO. Malgré des bases déjà solides, la marque est parvenue à améliorer son produit phare.

Choix du siège

Comme d’habitude, la bonne ergonomie du site de Secretlab permet de choisir simplement la chaise la mieux adaptée à vos besoins en commençant par sélectionner celle qui convient à votre taille et votre poids : Small, Regular ou XL. Pour notre part, nous avons opté pour une version Regular, adaptée aux personnes mesurant entre 1m70 et 1m89 et pesant moins de 100 kg.

Ensuite, vous devez choisir entre plusieurs matériaux de revêtement, notamment le cuir PU de première qualité, le cuir NAPA souple et luxueux, et le tissu SoftWeave Plus. Tout dépend évidemment de vos préférences, mais il faut garder à l’esprit que le cuir NAPA gonfle radicalement la note s’il est choisi. De notre côté, le tissu SoftWeave Plus reste un incontournable qui demeure agréable, même durant les fortes chaleurs.

Enfin, Secretlab propose une multitude de couleurs et de motifs, allant des teintes unies classiques aux designs inspirés du jeu vidéo ou d’anime. Là encore, les éditions spéciales pourront faire légèrement grimper le prix.

En ce qui concerne le prix, attendez vous à dépenser entre 500€ et 600€ pour un modèle standard, tel que celui que nous avons testé. Cela représente un investissement conséquent pour une chaise gaming. Cependant, l’état de notre chaise OMEGA series 2020, après plus de deux ans d’utilisation quotidienne, témoigne de la qualité durable du produit.

Montage

Bien que toutes les pièces soient emballées dans un énorme carton, l’ensemble est bien protégé et isolé. A l’ouverture, la notice vous indique la marche à suivre pas à pas. Celle-ci est anglais, mais la chaîne Youtube de Secretlab propose heureusement un tutoriel vidéo (avec des sous-titres traduits en français) bien plus clair pour être certain de ne pas faire de bêtise.

Grâce à ces instructions bien illustrées, le montage est simple et rapide. Seule l’étape où l’on doit emboîter le dossier à la base du siège se révèle un peu compliquée seul. On recommande d’être deux pour maintenir (en forçant un peu sur les bras) tout en vissant.

L’autre bon point en ce qui concerne le montage est que vous pouvez facilement modifier certaines parties de votre chaises si vous voulez la personnaliser plus tard. Par exemple, les accoudoirs utilisent un système d’aimants ce qui permet de facilement en changer.

Confort d’utilisation

En matière de confort le Secretlab Titan EVO est irréprochable et parvient même à faire mieux qu’avant. Les rares défauts que l’on avait souligné sur la OMEGA series 2020 sont ici corrigés. Ce qui est le cas des accoudoirs beaucoup moins rigides grâce à un rembourrage plus épais. De plus, l’appuie-tête en mousse à mémoire de forme est désormais magnétique, ce qui évite les désagréments avec le bandeau classique. Il peut toutefois glisser de temps en temps avec certains mouvements de tête.

La meilleure innovation reste néanmoins la nouvelle mécanique de soutien lombaire intégrée, remplaçant le coussin lombaire séparé de l’Omega. On dispose de très bon matériaux comme la mousse durcie à froid maison de Secretlab qui permet à la chaise d’être à la fois ferme et confortable.

Avec le support hydraulique, le système de suspension et les différentes inclinaisons (pouvant atteindre 165°), on adapte facilement sa position pour le travail de bureau et pour jouer tranquille à la manette avec une petite position allongée.

Les accoudoirs 4D peuvent aussi se régler sous plusieurs angles : de haut en bas, de gauche à droite et en avant ou en arrière. Cela permet de poser ses coudes de la meilleure façon possible, que ce soit lorsque l’on tape sur le clavier durant un long moment, ou bien pour tenir une manette. En dessous de la base, vous avez également deux manivelles : une à droite pour contrôler la hauteur et celle de gauche pour bloquer ou débloquer le système de suspension.

Solidité

La Omega nous avait déjà convaincus à ce niveau-là, mais on précise tout de même que la Titan EVO est d’une solidité à toute épreuve. L’ empattement en aluminium ADC12 renforcé permet d’avoir un support en béton et rassurant, même lorsque l’on s’assoie trop brusquement.

Les roulettes XL en polyuréthane sont exemplaires avec une glisse fluide mais qui ne va pas jusqu’à la savonnette. Plus important encore, les roues ne vont absolument pas ruiner votre carrelage à la longue. La politique de la marque met en confiance avec une garantie de 3 ans et une extension de 2 ans supplémentaire si vous postez la photo de votre acquisition sur les réseaux sociaux.