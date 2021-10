Test Secretlab OMEGA 2020 Series – Une chaise gaming qui frôle la perfection

Dans le domaine des sièges gaming, Secretlab est sans conteste l’un des plus prolifiques notamment grâce à une bonne réputation quant à la qualité de ses produits mais aussi avec le nombre incroyable de partenaires qui vous permet de personnaliser votre siège selon votre licence de jeu vidéo préférée ou encore votre équipe eSport favorite. Batman, League of Legends, Dota 2, Monster Hunter… les choix sont nombreux. L’un des avantages de la marque est que vous pouvez choisir vos chaises presque sur mesure.

Afin de voir si Secretlab mérite vraiment cette réputation, nous avons testé la chaise Secretlab OMEGA 2020 Series durant quelques mois, et voici notre verdict.

Le choix du siège et le montage

Sachez tout d’abord qu’il vous faut en premier lieu vérifier si votre siège est compatible avec votre taille et votre poids. En prenant l’exemple du Secretlab OMEGA 2020 Series, celui-ci est recommandé pour des personnes mesurant entre 160cm et 180cm pour un poids maximum de 110kg. Le site est d’ailleurs assez pratique et ergonomique puisqu’il vous propose des recommandations dans un « guide des tailles » en indiquant votre taille et votre poids si jamais cette chaise ne vous convient pas. Il vous faut ensuite choisir le revêtement parmi les trois proposés : Cuir PU Prime 2.0, Tissu Software et cuir NAPA. Vient enfin la couleur du siège qui offre un large choix, mais encore une fois vous pouvez opter pour des design uniques déjà évoqués en préambule.

Au niveau du déballage, aucune mauvaise surprise malgré le transport par avion. A l’intérieur du carton, toutes les pièces sont protégées et bien isolées. A l’ouverture, la notice nous indique la marche à suivre (en anglais malheureusement même si les images vous indiquent bien quoi faire si vous n’êtes pas anglophone), mais il est également possible de suivre les étapes du montage via un tutoriel sur YouTube pour plus de précisions. A part pour clipser le dossier sur la base du siège où l’on recommandera d’être 2 pour maintenir tout en vissant (c’est possible seul mais préparez-vous à muscler les bras), tout le montage se révèle relativement simple et rapide.

A noter qu’il est livré avec tous les outils nécessaires pour le monter ainsi qu’un coussin de tête en mousse à mémoire de forme et un coussin lombaire en mousse à mémoire de forme également.

Le confort pour le jeu et le travail

Secretlab OMEGA 2020 Series assure un confort de tous les instants que ce soit pour le travail ou pour du divertissement. Etant donné que l’on passe beaucoup de temps assis pour la rédaction sur ActuGaming ou encore les test de jeux, il faut avouer que cette chaise fait un travail parfait pour maintenir le dos à une bonne position. Pour les moments un peu plus décontractés, on peut facilement abaisser le dossier pour emprunter une position plus allongée (avec une inclinaison pouvant atteindre 165°).

Grâce au mélange de mousse froide développé par Secretlab, la chaise est à la fois ferme et confortable. Même après plusieurs heures d’affilé, aucun besoin de rajouter un coussin supplémentaire. Sans vraiment savoir à quoi nous attendre, nous avons opté pour le tissu software qui procure un meilleur maintient tout en offrant une texture molletonnée agréable. En outre, il ne souffre d’aucun inconvénient même à l’occasion des fortes chaleurs durant l’été comme cela peut être le cas avec d’autres matières.

Ce qui impressionne le plus avec ce siège, c’est l’ensemble des nombreux réglages qui nous permet de nous positionner parfaitement selon nos envies, et selon les situations. Prenons d’abord les accoudoirs 4D que l’on peut déplacer de haut en bas, de gauche à droite et en avant ou en arrière. Cela permet de poser ses coudes de la meilleure façon possible que ce soit lorsque l’on tape sur le clavier durant un long moment, ou bien pour tenir une manette. On reprochera cependant aux accoudoirs une surface un peu trop rigide.

Précisions que les manipulations pour effectuer les réglages sont extrêmement simples. En dessous de la base, vous avez notamment deux manivelles : une à droite pour contrôler la hauteur et une à gauche pour l’inclinaison. Grâce au mécanisme à inclinaison multiple, vous pouvez pencher dans l’angle de votre choix puis le verrouiller. Avec tout ça, impossible de ne pas trouver la position idéale.

Des finitions au poil

On le sent tout de suite une fois assis, mais ce siège est en plus très robuste, l’empattement en aluminium est une bonne preuve. La marque propose en plus une garantie de 3 ans + une extension de 2 ans supplémentaire si vous postez la photo de votre acquisition sur les réseaux sociaux. Un moyen plutôt malin de faire sa pub sans trop de contraintes pour les utilisateurs. En bref, offrir 5 ans de garanti est un autre bon signe que ces chaises sont là pour durer. Notons également que les roues offrent des déplacements silencieux et qui ne laissent aucune marque indésirable sur le sol.

En ce qui concerne les coussins, rien à redire si ce n’est que celui à destination des lombaire ne dispose pas d’une fixation comme celui au niveau de la tête, ce qui peut parfois gêner lorsque l’on se rassoit plusieurs fois dans la journée. Vous l’aurez compris, il y a vraiment peu de défauts à ce siège Secretlab OMEGA 2020 Series qui offre une qualité optimale en matière de confort et de personnalisation. Ce qui pourra éventuellement vous freiner, c’est son prix qui ne conviendra pas forcément aux plus petits budgets. Cependant, il s’agit là d’un investissement que l’on conseillera aisément grâce à la garantie qui vous permettra d’être tranquille un bon bout de temps, et d’un paiement en 3 fois si l’on ne peut pas se permettre de lâcher quelques centaines d’euros d’un coup. Comptez ainsi entre 400€ et 500€ (voir 769€ pour le modèle cuir NAPA) selon les paramètres choisis lors de l’achat.