Test Hator Quasar 3 et 3S Ultima 8K Wireless – Une souris ultra performante à moins de 100€

Par rapport aux références du secteur, comme Logitech, Razer ou Corsair, Hator ne s’est pas encore véritablement fait un nom en dehors de l’Ukraine, où la marque connaît déjà un grand succès. Pour sa première offensive sur le reste du marché européen, on peut néanmoins dire que le constructeur frappe fort avec les Hator Quasar 3 Ultima 8K Wireless et Hator Quasar 3S Ultima 8K Wireless. Ultra-légères et dotées d’un taux d’interrogation de 8 000 Hz, le tout pour un tarif inférieur à 100 €, ces deux souris avancent des arguments particulièrement solides.

Conditions de test : nous avons pris en main la Hator Quasar 3S Ultima 8K Wireless durant plus de deux semaines, que ce soit pour le jeu ou de la navigation classique.

Design

Avant toute chose, il convient de préciser que les Quasar 3 et Quasar 3S Ultima 8K sont quasiment identiques et partagent les mêmes composants. L’unique différence concerne leur forme. La Quasar 3 adopte une forme légèrement plus imposante et plus confortable pour les adeptes du palm grip tandis que la Quasar 3S (52 grammes) mise sur un châssis plus compact et plus léger (46 grammes). Concernant le choix entre les deux, tout est une question de préférence, mais cela a le mérite de contenter un large spectre de joueurs.

Dans les deux cas, Hator a choisi une construction sobre et sans extravagance visuelle. Pas de RGB agressif ni de design futuriste, ici l’objectif est clairement de séduire les joueurs compétitifs qui privilégient les performances à l’apparence. Le résultat est particulièrement réussi. Les deux modèles dégagent immédiatement une impression de sérieux. Malgré leur poids extrêmement faible, la coque donne un bon sentiment de solidité au touché.

En plus de la connectique habituelle (fil USB-A vers USB-C et le dongle sans fil), le contenu de la boîte est assez très généreux avec :

Des patins en verre

Des patins de remplacement en PTFE 100 %

Des patins U-PE (spot feet)

Des bandes antidérapantes

Une pochette pour ranger la souris

Un pack de stickers pour personnaliser l’appareil

Pour une souris destinée aux joueurs compétitifs exigeants, il faut saluer un certain soin pour les détails. D’autant qu’il ne s’agit pas d’artifice destiné à cacher une grosse faiblesse technique.

Performances et prise en main

En effet, la Hator Quasar 3S Ultima 8K Wireless ne déçoit quand il s’agit de passer à l’action sur des jeux compétitifs. L’argument principal de cette gamme repose évidemment sur son capteur PixArt PAW3950. Actuellement considéré comme l’une des références du secteur, ce dernier peut grimper jusqu’à 30 000 DPI tout en assurant un suivi particulièrement précis même lors des mouvements les plus rapides. Durant nos sessions sur Counter-Strike 2 ou Battlefield 6, nous n’avons constaté aucun décrochage (surtout que l’on joue avec un haut niveau de DPI en déplaçant exclusivement le poignet).

Mais le clou du spectacle reste sans doute le polling rate (ou taux d’interrogation) de 8000 Hz disponible en mode sans fil. A cette fréquence, il n’y a ainsi aucun souci de latence et vous disposez d’un curseur encore plus fluide. Bien entendu, la différence est perfectible lorsque l’on a l’habitude de jouer de manière très compétitive. Pour des jeux solos ou de la navigation, il n’est pas nécessaire de recourir à ce genre de matériel. De plus, il est conseillé d’avoir un écran disposant d’une fréquence relativement élevée. Généralement, ce profil de joueur ou joueuse est déjà équipé d’un moniteur de ce type qui inonde le marché en ce moment.

Néanmoins, le simple fait de retrouver ce niveau de performance à moins de 100€ est sans aucun doute le plus gros argument pour craquer sur l’une des deux souris. Comme souvent avec les souris gaming, l’ergonomie dépendra énormément de votre morphologie et de votre style de prise en main. La Quasar 3 se montre plus polyvalente avec son gabarit légèrement plus généreux qui conviendra à une majorité de personnes, notamment ceux possédant des mains moyennes à grandes. La Quasar 3S, en revanche, cible clairement les amateurs de claw grip et fingertip grip, mais qui risque de ne pas convenir à ceux ayant de grandes mains.

Dans les deux cas, les boutons principaux profitent de switches optiques pour une durée de vie pour 100 millions de clics selon Hator. En pratique, les sensations sont réactives et très agréables en jeu. Même la molette propose un bon feeling lorsque l’on cherche la précision. Sans oublier les deux boutons latéraux qui profitent d’une bonne taille tout en étant bien positionnés par rapport au pouce.

Logiciel et autonomie

Malgré leur faible poids, les deux souris embarquent une batterie de 300 mAh capable d’atteindre environ une centaine d’heures dans des conditions optimales. Avec une utilisation quotidienne de notre côté en 2,4 GHz via le dongle, nous étions tranquille pour une utilisation intensive sur plusieurs jours sans avoir besoin de recharger. En bref, rien à redire là-dessus.

En revanche, le logiciel HATOR Mouse HUB est sans doute le point faible, si on peut vraiment le considérer comme tel. Au vue des concurrents cités en introduction, Hator a un temps de retard en ce qui concerne l’habillage et l’ergonomie. Malgré tout, il replie son rôle en nous permettant de il permet de modifier facilement les DPI, le polling rate, les macros, les profils embarqués ou encore la distance de décollage du capteur.