Test Screamer – Un drift après l’autre

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Histoire principale

15 heures

Jaquette de Screamer
Screamer
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/03/2026

  • La gestion à deux sticks qui offre davantage de contrôle sur le véhicule...
  • Les ambitions narratives via le Mode Tournoi
  • La direction artistique est une réussite
  • Meilleur à plusieurs et jouable en local jusqu'à 4 joueurs
  • Les bonnes sensations de drift
  • Les mécaniques héritées des jeux de combat
  • Les synergies d'équipe fonctionnent bien
  • Plusieurs modes de jeu et du contenu à débloquer
  • On ne se lasse pas des musiques
  • Des options d'adaptabilité
  • ... Malgré le déséquilibre problématique entre l'avant et l'arrière des véhicules
  • Une I.A. abusée et des pics de difficulté désagréables
  • Des objectifs non pertinents, voire bloquants, en mode Tournoi
  • Il n'y a pas tant de circuits différents
  • Manque de folie dans le gameplay et le level design
  • Des personnages peu attachants
  • Quelques soucis de collisions avec les décors
  • Le chaos et la frustration peuvent ternir le plaisir
  • C'est mou, les sensations de vitesse déçoivent
6

Au même titre que les jeux de combats, Screamer demande de l’investissement personnel pour être pleinement maîtrisé, sans quoi le jeu sera infernal à jouer et paraîtra souvent frustrant, voire injuste. Non pas que la gestion à deux sticks analogiques soit un souci en tant que tel, au contraire c’est intuitif et cela suit la philosophie de game design du jeu : la recherche de la maitrise, ce qui passe par le contrôle total de son véhicule. Le véritable problème, c’est qu’il y a une fracture entre la lourdeur sur l’avant des véhicules, compliquant les mouvements, et la souplesse sur l’arrière qui facilite le drift. Ce déséquilibre impacte négativement le gameplay et la jouabilité, au même titre que le manque de sensation de vitesse qui fait pâle figure en comparaison d’autres softs plus anciens. Le jeu de Milestone perd en tonus et en dynamisme, malgré la tension permanente de ses courses. Sur la forme, en dépit de l’absence d’une réelle diversité dans les circuits, le sans faute n’est pas loin. Sur le fond en revanche, des ajustements sont nécessaires pour rééquilibrer l’expérience, y insuffler un peu de peps et ne pas faire une sortie de route. Parce qu’à côté de ça, l’expérience reste plaisante, peu commune et généreuse en contenu. Un exemple à suivre sur bien des points.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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