Test Roccat Kone XP Air – Une bonne souris haut de gamme avec plein de boutons personnalisables

Roccat revient avec une nouvelle version de sa souris Kone, une gamme qui a souvent réussi à la marque. Cette édition 2022 voit l’arrivée de quelques nouveautés tout en gardant les forces qui ont fait son succès. Nous sommes ici devant une souris haut de gamme et polyvalente. Comme beaucoup de souris de cette gamme de prix, la Roccat Kone XP Air joue sur les deux tableaux avec une connexion filaire et sans-fil. Nous l’avons testé durant plus de deux semaines et voici notre verdict.

Packaging et Design

Roccat Kone XP Air se démarque d’abord grâce à un design assez unique comparé aux standards du marché. Grâce à sa forme ergonomique, il offre une prise en assez confortable (et encore plus pour les prises en main de type « palm grip »). Assez large pour combler la paume et pas trop longue afin de contenter le plus de tailles de main (une longueur de 12,6 cm pour 7,2 cm de largeur). Attention toutefois, il faut aimer les souris ayant un minimum de poids (99 grammes ici). Le plus important ici, c’est que le design est parfaitement adapté aux nombreux boutons programmables qui vous permettront d’être plus réactifs en jeu.

C’est surtout là qu’il brille le plus avec des raccourcis bien positionnés et facilement accessibles avec le pouce et l’index. L’autre corde à son arc est qu’il s’agit d’une souris sans-fil, toutefois les amateurs de filaires pourront toujours utiliser le câble flexible en USB-C. Aucune gêne quelle que soit la configuration utilisée, mais au moins tout le monde est content. C’est en tout cas le minimum syndical pour une souris ayant un prix élevé (prix conseillé : 169€). La Kone XP Air est aussi solide malgré sa structure en plastique, qui procure en outre une sensation « soft touch » très agréable. La molette 4D est également très plaisante à manipuler et nous avons sans doute ce qui se fait de mieux à ce niveau-là.

L’autre élément qui participe au design d’un point de vue esthétique, c’est sa petite station de recharge. Une fois que vous vous écartez de votre PC, vous pouvez placer la souris sur le socle pour la recharger et profiter des éclairages RGB sur les deux éléments afin d’avoir un rendu sympathique sur votre bureau. Il y a de quoi la placer sur un piédestal, mais ici vous pouvez le faire en quelque sorte littéralement. On précise d’ailleurs que les LED 3D RGB AIMO donnent un rendu assez unique de profondeur.

Performances et durée de vie

Roccat propose ici une souris haut de gamme taillée pour les joueurs compétitifs qui veulent de la performance et de l’utilitaire grâce aux nombreux raccourcis. Là-dessus, la marque tient effectivement ses promesses. Elle est équipée d’un Titan Switch Opticals maison permettant un temps de réponse excellent, et un capteur optique ROCCAT Owl-Eye qui vous permet de choisir parmi une vaste gamme de vitesses DPI (entre 50 et 19 000 DPI). En sans-fil, aucun gros souci de latence constaté. Sachez tout de même que le périphérique est compatible Bluetooth, cependant ne vous attendez pas à des performances similaires avec le dongle USB.

Nous l’avons notamment essayé sur quelques FPS comme Battelfield 2042 et il faut avouer qu’en plus des performances impeccables, le nombre incroyable de raccourcis apporte un énorme confort de jeu, surtout dans ces FPS, MMORPG évidemment et jeux compétitifs à la League of Legends où l’on aime avoir de multiples boutons pour des sorts spécifiques, des gadgets ou encore des pings pour votre équipe. Sur Battlefield par exemple, le fait d’avoir des boutons latéraux à portée du pouce pour le gadget de classe, le gadget du spécialiste, les grenades et la compétence unique est particulièrement appréciable.

La Roccat Kone XP Air propose 10 boutons programmables en tout sachant que l’un d’eux sur la partie latérale est compatible Easy Shift +. Ce qui veut dire qu’en le maintenant enfoncé, vous avez accès à des raccourcies supplémentaires. Le total se chiffre donc à 29, on peut donc dire que vous êtes plutôt tranquilles. De plus, le temps de réponse via ces combinaisons de touches est encore une fois excellent. Bien entendu, il faudra passer par le logiciel Roccat Swarm pour configurer tout ça avec jusqu’à 5 profils enregistrés dans votre appareil. Comme nous l’avions évoqué sur le test du clavier Roccat Vulcan II Max, il ne s’agit pas du plus ergonomique, mais il remplit tout de même son office.

En matière de durée de vie il n’y a rien à redire. La marque promet jusqu’à 100 millions de clics et une batterie pouvant atteindre 100 heures d’utilisation. De notre côté, elle a tenu sans difficulté une manipulation quotidienne (en la rechargeant toutes les 48 heures environ) mais nous avons tout de même testé la recharge rapide du socle qui promet 5 heures d’autonomie en la rechargeant pendant 10 minutes. Effectivement, à peu de choses près, les estimations de Roccat sont avérées.