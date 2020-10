Test Roccat Elo 7.1 USB – Un casque aux performances solides à prix contenu

Après avoir été racheté par Turtle Beach en 2019, Roccat nous présente sa nouvelle gamme composée du Roccat Elo 7.1 USB, du Roccat Elo Air ainsi que du Elo X Stereo. C’est la mouture USB que nous avons eu l’occasion de tester pendant plusieurs jours et il est donc temps de livrer nos impressions sur ce produit milieu de gamme vendu au prix de 69,99€.

Packaging

Pas de fioritures ici de la part de la marque d’origine allemande avec une boite en carton de couleur noire très sobre. Le casque y est affiché sous ses plus belles coutures et l’on peut voir sur l’arrière de la boite les principales caractéristiques de ce casque audio milieu de gamme sur lesquelles nous reviendrons en fin de test.

A l’intérieur, le strict minimum est présent avec le casque très bien calé et protégé dans un moule en plastique, le micro détaché qui trône au centre de la boite ainsi que les habituels guide de démarrage rapide et de garantie pour enregistrer votre produit sur le site de Roccat. Simple mais efficace, on n’en demande pas plus concernant un casque audio gaming.

Design

Cet Elo 7.1 USB est un très bel objet qui trônera fièrement sur votre bureau aux côtés du reste de votre setup. Teinté d’une robe noire intégrale, le casque se fera discret si l’on excepte les petites leds RGB qui se trouvent sur les oreillettes, comme c’est souvent le cas sur les périphériques gamings contemporains.

Le casque se pare ici d’un double arceau métal/mousse du plus bel effet ainsi que d’oreillettes en simili-cuir à mémoire de forme, ce qui explique le poids de ce dernier qui sans être excessif, n’est pas des plus légers non plus. La connexion se fait comme le nom du produit l’indique par USB et uniquement par USB, ne cherchez pas les embouts jacks ici il n’y en a pas. Le câble tressé, qui promet une bonne durée de vie, est doté d’une longueur de 2,5 mètres qui sera suffisante pour la plupart des usages.

On peut utiliser le produit avec ou sans micro, ce qui est toujours appréciable lors de sessions en solitaire ou celui-ci n’est pas nécessaire. La tige est amovible et vous pourrez donc la régler à votre bon vouloir sans devoir vous battre pour vous faire entendre auprès de vos amis.

Du côté de l’oreillette gauche, vous trouverez sur l’extérieur du casque deux molettes ainsi qu’un bouton cliquable. Les molettes réglables et sans cran d’arrêt vous serviront à augmenter ou à baisser le volume sans passer par votre bureau et également à entendre un retour de votre voix plus ou moins fort afin de savoir si vous êtes audibles pour les autres ou non. Le bouton sert quant à lui à activer/désactiver son micro très rapidement.

Enfin terminons sur un point positif extrêmement important : la solidité. Ou en tout cas son impression de solidité. En effet le Roccat Elo 7.1 est tout simplement bluffant à ce niveau là pour un casque dans cette gamme tarifaire. Les matériaux sont de qualités, que cela soit l’arceau métallique ou les mousses contenues dans les oreillettes, il n’y a aucun craquement peu importe le sens de torsion (et je l’ai fait souffrir exprès pour essayer d’entendre quelque chose mais rien !), le silence est absolu lorsque vous rabattez les oreillettes à 90 degrés, c’est vraiment impressionnant.

Confort

Le casque est également confortable malgré l’absence de réglages manuels pour l’arceau. Ce dernier s’adapte parfaitement à la morphologie de votre tête et ne vous occasionnera pas de gênes particulières durant vos sessions de jeu.

Les oreillettes sont de types circum-aurale, cela veut dire que vos oreilles sont recouvertes par le casque, ce qui permet une isolation passive plutôt efficace. Ces dernières à mémoire de forme permettent un confort idéal, même pour les porteurs de lunettes à grosses branches comme votre serviteur. Le simili-cuir est suffisamment de bonne qualité pour éviter de vous faire suer au bout de trente petites minutes de jeu et vous pourrez aisément les nettoyer pour ne pas laisser de traces.

Avec ses molettes ainsi que son bouton de mute pratique et facile d’accès, le casque vous permettra d’effectuer tous les réglages nécessaires à portée de main sans quitter votre partie ou votre tâche en cours sur votre ordinateur.

Sachez également que le casque, même s’il est libellé PC, a fonctionné sans problème sur PlayStation 4 via le port USB de la console. On imagine aisément que la même chose reste possible sur Xbox One mais n’ayant pas cette console à disposition, nous ne pouvons affirmer ces dires avec certitude.

Résumé des caractéristiques