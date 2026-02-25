Test Resident Evil Requiem – Une solide synthèse étonnamment sage

Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 27/02/2026

  • Le duo Grace / Leon
  • Des environnements très agréables à parcourir
  • Une écriture maligne qui s'insère parfaitement dans un lore quasiment trentenaire
  • Prise en main et vues optimales
  • Des hommages à Resident Evil 2 parfois trop appuyés à tous les niveaux
  • Une démarcation horreur/action un peu artificielle
  • Des énigmes en deçà
  • Structure routinière
8

Resident Evil Requiem est un bon épisode et globalement un très bon jeu qui prend appui sur l’histoire de la franchise sans renier les récentes évolutions. En résulte cependant un jeu un peu plus sage au squelette un peu plus stéréotypé que d’habitude, avec des hommages parfois trop appuyés tant sur la progression que sur les mécaniques de jeu. La faute à un découpage qui se répète, à une trop grande démarcation entre les gameplay et à une progression qu’on voit venir sans qu’elle soit toutefois désagréable. On avait grandement apprécié la folie douce de Resident Evil Village, on est donc un peu redescendu. Reste qu’en étant construit ainsi, Resident Evil Requiem nous offre une aventure horrifique équilibrée qui pioche dans les bonnes idées de la licence, quitte à rester de temps en temps en surface. Pas de quoi déplaire aux fans récents et aux joueurs historiques, mais peut-être laisser moins de souvenirs. Grace est malgré tout à des années lumières du très creux Ethan Winters et complète à merveille le côté « daddy-rambo » (on n’a pas trouvé mieux) de Leon. Une bien belle synthèse qui appelle tout de même un prochain épisode capable de bousculer les codes.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

