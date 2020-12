Test Madcatz RAT PRO X3 Supreme – Gros prix pour grosse performance ?

Que l’on vous prévienne de suite, le test d’aujourd’hui est un peu spécial. Le produit du jour se nomme la RAT Pro X3 Supreme édition, une souris gaming signée Madcatz. Avant même de vous parler du produit, nous nous devons de vous le dire : le test du jour est une souris gaming au prix dépassant les 200€. Si vous n’avez pas le budget, n’allez pas plus loin dans la lecture, car vous risquez de vous faire du mal. La question que nous nous posons est : est-ce que cette souris saura mieux faire que la R.A.T 8+, qui était une véritable réussite en tout point ?

Conditions de test : Nous avons eu l’occasion d’utiliser la Madcatz RAT PRO X3 Supreme dans une utilisation quotidienne pendant quelques semaines, que ce soit pour de la bureautique, du graphisme et du jeu vidéo. La souris a été autant testée sur un tapis que sur une surface de bureau classique.

Une édition luxueuse

Très clairement, nous avons rarement eu un Waouw effect aussi présent que lors de l’ouverte de notre colis. En effet, on se retrouve avec cette boite faisant très luxueuse, tel un smartphone ou un parfum. Madcatz a très clairement pensé son édition de bout en bout pour proposer leur vision luxueuse de la souris gaming. A l’ouverture de la boite, nous nous retrouvons donc face au contenu de cette édition supreme :

La souris

Des composants interchangeables pour la souris

Des outils

Une housse pour la souris

Très clairement, on sent que la marque a vraiment voulu proposer un produit assez classe. Mais au premier abord, il y certains points qui vont décevoir, encore plus à ce prix-là. A commencer par les matériaux choisis.

En effet, là où la R.A.T 8+ proposait un périphérique mixant parties aluminium et plastique, ici, nous avons le droit à quelque chose de totalement en plastique, à l’exception du revêtement amovible de la molette. Exit d’ailleurs la molette sur le côté que l’on avait très apprécié ici. Dommage d’ailleurs que les composants interchangeables sont un peu des composants au rabais par rapport à ce qui est installé de base sur la souris. Qui par exemple va enlever les patins céramiques de la souris pour remettre un truc qui est moins efficace ?

Là où par contre Madcatz fait fort avec sa RAT Pro X3 c’est dans la gestion de sa molette. Vous pourrez tout simplement personnaliser physiquement la résistance de défilement de celle-ci. Une personnalisation franchement bienvenue permettant à chaque joueur d’adapter à la fois logiciellement et physiquement sa souris dépendant de l’utilisation nécessaire. Le constructeur va ici jusqu’au bout dans sa volonté de proposer une expérience propre à l’utilisateur et c’est plaisant.

D’autant plus que le logiciel vous permet de créer 10 profils différents, avec une programmation pour chaque touche. le logiciel est facile à utiliser par ailleurs et ne consomme pas énormément.

Une efficacité redoutable

Quiconque a déjà utilisé une souris RAT de chez Madcatz le sait, on aime ou on déteste son confort. Ce qui est bien avec les séries plus avancées telles que cette Pro X3, c’est qu’il est possible de l’adapter entièrement à nos besoins. Il est possible d’avoir un bout de souris plus éloigné pour rentrer davantage dans notre paume, d’avoir une tranche permettant de bloquer le petit doigt… Très clairement, en terme de possibilités, Madcatz fait fort.

Au bout de quelques semaines d’utilisation, le constat est, comme on pouvait s’en douter, sans appel. la RAT Pro X3 de Madcatz est excellente et vraiment agréable à utiliser au quotidien. Une souris très pratique, avec des boutons intelligemment placés. Les trois boutons latéraux gauche tombent sur le pouce, et à partir du moment où l’on a réglé notre molette, on se retrouve avec une machine de guerre parée à toute épreuve.

Niveau jeu, nous avons utilisé la souris pour sur du fps compétitif tel que Valorant, sur du MMO comme World of Warcraft, ou encore en utilisation plus traditionnelle. La souris fonctionne super bien dans ces conditions, et la gestion des profils est plutôt efficace. Dommage cependant que le bouton se trouve sous celle-ci, on aurait aimé avoir un bouton quelque part sur la surface afin que l’on puisse changer plus rapidement. Mais par contre, le petit écran afin de vous donner l’information du profil actif est une excellente idée.