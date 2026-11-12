Test Planet Zoo 2 – Le roi de la simulation animalière est de retour

Sept ans après un premier épisode devenu une référence dans le genre de la simulation/gestion animalière, Planet Zoo 2 reprend une formule déjà solide et tente de l’ouvrir vers de nouveaux horizons. Animaux aquatiques, oiseaux, réserves naturelles, saisons, outils et comportement animal retravaillés… Sur le papier, Frontier avait de quoi nous faire rêver. Dans les faits ? Le studio signe une suite généreuse et particulièrement chronophage qui ne révolutionne pas forcément la formule, mais l’améliore suffisamment pour nous faire replonger sans trop nous faire prier. À condition, toutefois, de réussir à apprivoiser la bête.

Conditions du test : Cette review a été rédigée après une vingtaine d’heures de jeu. Nous avons terminé plusieurs scénarios du mode histoire, ouvert plusieurs zoos en mode bac à sable et un parc en mode franchise. Le PC que nous avons utilisé possède une RTX 3060, 16GB de RAM et un processeur i5-10500H.

Il y a différentes façons de jouer à Planet Zoo 2. On peut construire son zoo en visant l’efficacité, surveiller ses finances, étudier les besoins de ses animaux, organiser méthodiquement les zones de travail du personnel pour optimiser les déplacements. On peut aussi passer un temps déraisonnable à placer minutieusement chaque plante, chaque poubelle, chaque banc comme les détails centraux d’une immense maquette vivante. Et puis, on oublie tout cela pendant quelques minutes parce qu’un lionceau vient de naître et gambade dans son enclos.

C’est peut-être dans ce grand écart que réside toute la force de la série de Frontier. Comme son prédécesseur, Planet Zoo 2 est à la fois un simulateur de gestion, un gigantesque outil de construction et une sorte de documentaire animalier interactif. Le premier épisode, enrichi au fil du temps par une vingtaine d’extensions, s’est imposé comme une référence incontournable du genre. Sa suite ne cherche pas à tout réinventer. Elle préfère agrandir le terrain de jeu, combler certaines absences longtemps réclamées par la communauté et peaufiner une formule qui a fait ses preuves. Planet Zoo 2 est donc une évolution plutôt qu’une révolution.

Le zoo dont on rêvait ? Frontier repousse ses limites

Planet Zoo 2 Gameplay // Source : ActuGaming

Commençons par l’évidence : Planet Zoo 2 est beau. Ce n’est pas nécessairement une surprise, car le premier jeu impressionnait déjà par la modélisation de ses animaux, mais cette suite pousse encore un cran plus loin le plaisir de les observer. Les animations et les comportements ont été retravaillés pour que les animaux utilisent davantage leur environnement.

Les oiseaux et les animaux aquatiques étaient sans doute la demande la plus récurrente de la communauté depuis la sortie du premier opus. Avec Planet Zoo 2, Frontier exauce ce souhait en introduisant des volières et des bassins aquatiques. Au-delà du simple ajout de nouvelles espèces, c’est toute la manière de concevoir un habitat qui évolue. Il ne s’agit plus seulement d’aménager une surface au sol, mais également de penser l’espace vertical. Les habitats aquatiques nécessitent la mise en place de systèmes de filtration et la gestion de la qualité de l’eau.

Un espace n’est plus seulement une surface au sol entourée d’une barrière. La verticalité prend davantage de sens et les possibilités de mise en scène se multiplient. Surtout, le plaisir très particulier de Planet Zoo est toujours là : cette idée qui vous traverse l’esprit à 21 h 30, ce petit enclos « vite fait » que vous voulez construire avant d’arrêter de jouer et qui, deux heures plus tard, s’est transformé en un enclos doté de trois points d’observation, d’une cascade et d’un bâtiment soigneur dont vous avez passé vingt minutes à ajuster la toiture.

Avec un peu plus de 130 animaux disponibles au lancement, Planet Zoo 2 propose une sélection ambitieuse, mais qui pourrait paraître déséquilibrée : des animaux incontournables du zoo traditionnel comme le rhinocéros, le guépard ou l’orang-outan manquent à l’appel. Ils seront probablement proposés dans des prochains DLC, mais il faudra repasser à la caisse.

Construire, construire et encore construire

Capture d'écran 2026 10 10 155025 // Source : ActuGaming

Planet Zoo 2 reste avant tout une formidable boîte à outils. La liberté laissée aux joueurs est immense et les amateurs de construction risquent une nouvelle fois de voir disparaître des soirées entières. Ceux qui aiment élaborer minutieusement leurs bâtiments, travailler leur végétation ou scénariser chaque partie d’un parc retrouvent cette sensation si caractéristique des jeux Planet. C’est ici que Planet Zoo 2 peut commencer à intimider. Il serait pourtant injuste de parler d’une interface franchement mauvaise. Le problème se situe ailleurs. Planet Zoo 2 empile énormément de mécaniques, de paramètres et d’outils. Construction, terrain, habitats, besoins des animaux, personnel, électricité, eau, recherche, finances, visiteurs, éducation, conservation…

Pour quelqu’un qui connaît déjà la série, beaucoup de ces systèmes deviennent rapidement familiers. Pour un nouveau venu, l’expérience peut être nettement moins évidente. Parfois, certains déplacements d’objets sont refusés par le jeu, mais ce dernier ne vous indique pas toujours pourquoi. Cela peut être frustrant. Le système de workshop, indépendant de Steam comme c’était déjà le cas pour Planet Coaster 2, permet aux joueurs et aux joueuses de partager leurs créations. Si vous manquez d’inspiration ou si vous ne souhaitez tout simplement pas passer des heures sur un enclos, il est donc possible d’en importer un et de le copier dans votre zoo.

Le mode Carrière, moins linéaire que par le passé, fait son possible pour accompagner cet apprentissage. Mais même avec cet effort, la quantité d’informations à assimiler reste conséquente pour pouvoir construire le zoo de ses rêves. Voilà sans doute le principal avertissement à adresser aux futurs propriétaires de zoo : ne vous attendez pas à tout maîtriser immédiatement. Les premières heures peuvent être faites de tâtonnements, de recherches dans les menus et de constructions que l’on détruit cinq minutes plus tard parce qu’on vient enfin de comprendre comment on aurait dû s’y prendre.

Planet Zoo 2 Workshop // Source : ActuGaming

Parmi les nouveautés les plus appréciables figure la possibilité de redimensionner certains éléments et la refonte complète des outils de chemins. Cette dernière amélioration mérite d’être soulignée tant la création de chemins pouvait parfois se révéler capricieuse dans le premier jeu. Tracer des allées, aménager une place ou relier différents espaces du zoo s’effectuent avec davantage de souplesse.

Les vétérans de Planet Zoo connaissent bien ce sentiment : passer des heures à placer chaque arbre, chaque buisson ou chaque rocher individuellement afin de donner une apparence naturelle à un habitat. Frontier a cherché à simplifier ce processus grâce à l’introduction d’un pinceau de végétation. Les joueurs les plus méticuleux peuvent toujours intervenir manuellement dans les moindres détails, mais ceux qui souhaitent aménager rapidement un espace crédible gagnent un temps considérable. C’est peut-être une des nouveautés les moins spectaculaires sur le papier, mais probablement l’une des plus appréciables au quotidien.

Gérer un zoo, ce n’est pas seulement poser des pandas

Planet Zoo 2 Gameplay // Source : ActuGaming

Dans une partie de Planet Zoo 2, il faut évidemment surveiller l’argent, recruter du personnel et entretenir les infrastructures, mais la gestion des animaux reste au centre de l’expérience. Habitat, espace disponible, température, nourriture, propreté, stress ou encore conditions environnementales : accueillir une nouvelle espèce ne consiste jamais simplement à déposer trois individus derrière une jolie clôture et à ouvrir les portes au public.

Les visiteurs ont eux aussi leurs attentes. Le prix d’entrée, les installations disponibles ou leur expérience générale doivent être surveillés et viennent alimenter une mécanique économique qui oblige le joueur à conserver un certain équilibre. Le zoo parfait n’existe jamais vraiment. Il y a toujours quelque chose à améliorer, une espèce à accueillir, une zone à reconstruire ou un problème auquel on n’avait absolument pas pensé une heure auparavant.

Planet Zoo 2 peut parfois donner l’impression de ne jamais s’arrêter. Pour certains joueurs, cette microgestion permanente constituera une source de satisfaction. Pour d’autres, elle pourra rapidement devenir envahissante. Votre appréciation dépendra donc largement de ce que vous recherchez. Si l’idée de surveiller simultanément une multitude de systèmes vous donne déjà de l’urticaire, Planet Zoo 2 risque de vous rappeler un peu brutalement qu’il demeure avant tout un simulateur. À l’inverse, si vous aimez comprendre pourquoi votre machine parfaitement huilée vient soudainement de dérailler, vous devriez être aux anges. Notons, par ailleurs, que la plupart des contraintes liées à la gestion peuvent être supprimées dans le mode bac à sable.

Des réserves naturelles qui manquent de relief

Capture d'écran 2026 10 09 204507 // Source : ActuGaming

Cette suite accentue également la dimension écologique de la série. En effet, Planet Zoo 2 cherche davantage à l’intégrer à sa proposition générale, notamment par l’intermédiaire des réserves naturelles et de la réintroduction des espèces. L’intention est intéressante : élargir l’horizon du joueur au-delà des limites physiques du zoo et rappeler que la conservation animale ne se résume pas à maintenir une population heureuse dans un joli habitat.

Sur ce point, le résultat est séduisant… mais pas totalement abouti. Sur le papier, les réserves figuraient parmi les nouveautés les plus intéressantes du jeu. Elles permettent notamment de gérer de manière très générale, il faut le dire, des environnements naturels et différents écosystèmes. Néanmoins, le gameplay lié aux réserves naturelles est développé qu’il aurait pu l’être : une bonne idée, certes, mais qui ne possède pas encore tout à fait la richesse nécessaire pour devenir une véritable alternative au zoo traditionnel. Nous avons plutôt le sentiment que Frontier vient de poser les bases d’un système qui pourrait gagner en profondeur au fil de la vie du jeu.

Autre ajout, Planet Zoo 2 introduit un système de saisons accompagné de variations de température et de conditions météorologiques. Le changement n’est pas uniquement esthétique : les paramètres climatiques influencent directement les conditions de vie des animaux.

Une vraie suite ou un Planet Zoo 1.5 ?

Reste une question presque inévitable : Planet Zoo 2 est-il vraiment une suite ? Après des années d’enrichissement du premier épisode par une multitude de DLC, il était difficile pour Frontier de repartir de zéro sans donner l’impression de proposer moins. Le studio a fait un autre choix : conserver les fondations et étendre la formule. Cela signifie forcément que les joueurs du premier n’auront pas constamment l’impression de découvrir un nouveau jeu. On construit toujours des habitats. On répond toujours aux besoins des animaux. On gère toujours son personnel, ses visiteurs et son argent. Ceux qui attendaient une révolution complète pourront donc rester un peu sur leur faim.

Au-delà de la prise en main exigeante et des réserves encore un peu trop timides, cette sortie s’accompagne de quelques problèmes techniques. Des joueurs ont notamment rapporté des bugs, des crashs et des problèmes de collision ou d’animaux qui se retrouvent dans des caisses sans raison. Dernier problème que nous souhaitons mentionner, probablement lié à la sortie toute récente du titre, les prix complètement dingues des animaux dans le mode Franchise. En effet, dans ce mode, les animaux circulent et se vendent entre les zoos des joueurs et Frontier n’exerce pas (ou peu) de contrôle. Certaines espèces sont aujourd’hui tout simplement impayables. Espérons que ces mauvais joueurs se détournent rapidement du jeu…Ou que Frontier intervienne.