Test One Piece: Grand Gourmet – Quand One Piece se met au jeu de gestion, le résultat est sympathique

Non, One Piece: Grand Gourmet ne sera pas un énième beat’em all ou un bête action-RPG. Le titre s’oriente cette fois-ci sur du jeu de gestion de restaurant, et même un peu plus. Pour ce faire, Bandai Namco a fait appel aux petits gars de Kairosoft. Le studio japonais est surtout connu pour avoir développé un bon paquet de jeux de gestion dont Burger Bistro Story, le sympathique Game Dev Story ou plus récemment Dungeon Village 2. Autrement dit, avec un développeur pareil, on ne pouvait pas s’attendre à mieux qu’à un pur jeu de gestion dans lequel vous allez devoir redorer le blason du Baratie, qui semble avoir été plagié par des personnes malveillantes. Bien que le soft ne soit pas exempt de défauts, il va sans dire que la production de Kairosoft est fidèle à l’anime éponyme, tout en proposant un jeu de gestion un minimum amusant et accessible.

Conditions de test : Nous avons testé One Piece: Grand Gourmet durant 15 heures de jeu. Cela nous a suffi pour y récupérer tous les membres d’équipage de Luffy, mais aussi voir la boucle de gameplay et aller jusqu’à la dernière zone du jeu. Le titre a été testé sur PC avec 32Go de Ram, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50Ghz).

Redorer le blason du Baratie

Telle sera la mission de notre chapeau de paille dans One Piece: Grand Gourmet. Le titre débute avec une cinématique où une bataille fait rage entre deux Baratie. Hélas, il s’avère que le vrai restaurant de Sanji se fait malencontreusement endommager par Luffy. Notre héros y apprend par la suite qu’un faux Baratie se fait passer pour le vrai, salissant ainsi sa réputation.

Le but de notre héros pirate sera de retrouver tous les membres d’équipage perdus après une tempête, tout en arrêtant le faux Baratie. De plus, notre protagoniste devra dans un second temps redorer l’image du vrai Baratie en prenant en charge la gestion de ce dernier à travers les différentes mers. Sans détour, le jeu ne brille jamais par son scénario d’une classicité sans nom. Néanmoins, force est de constater que le soft reste dans le jus de l’anime et manga éponyme.

Car si cette histoire est simpliste et devient vite barbante avec cette optique ridicule du jeu du chat et de la souris face au faux Baratie, le titre se rattrape avec un nombre de personnages impressionnants que l’on rencontre dans le jeu. Vous allez retrouver concrètement pas mal de personnages issus des divers royaumes, comme des têtes bien connues du manga avec Garp, Mihawk, voire tout l’équipage de Luffy, de Brook en passant par Franky, Nami ou Robin, et j’en passe. Globalement on est à un peu plus de 400 protagonistes, ce qui n’est pas rien et qui prouve que le fan service est clairement de la partie.

Qui plus est, le jeu est super fidèle au manga éponyme, notamment avec les nombreuses mers que l’on visite au fil de notre progression. En tout cas, le titre prône le fan service et cela marche clairement du feu de dieu. Même si nous martèlerons cette trame complètement générique et anecdotique, la production est néanmoins soignée sur sa partie graphique. Notez par ailleurs que vous devez choisir l’avatar de votre cuisinier, via un éditeur de personnage un peu trop succinct à notre goût.

Kairosoft ne s’est pas trop embêté en restant sur ce qu’il sait faire de mieux avec du pixel art vachement bien détaillé, et surtout une vision globale du soft qui reste religieusement fidèle à l’œuvre d’Eiichirō Oda. Il peut y avoir de légers soucis d’optimisation à certains moments mais dans l’ensemble c’est fluide et avec des cinématiques en pixel art soignées. Le souci du détail fait aussi plaisir pour un titre disposant d’un style graphique facile à développer.

En revanche, et c’était couru d’avance, nous sommes plus en face d’un titre mobile plus qu’autre chose, ce qui sera décevant. D’ailleurs il faut le reconnaître : nous avons déjà vu bien mieux en matière de productions orientées pixel art. De plus, on soupçonne fortement Kairosoft d’avoir utilisé de nombreux éléments de ses précédentes productions.

Pour ne rien arranger, il faut aussi noter un aspect sonore finalement très peu engageant. Cela reste dans le jus de One Piece, il y a beaucoup de fan service à foison, mais nous n’avons pas réellement de thèmes officiels vraiment reconnaissables. Du coup, on finit par oublier ces nombreuses musiques qui, par-dessus le marché, viennent vite nous taper sur le système.

Top Chef version One Piece

Sans grosse surprise, One Piece: Grand Gourmet prend la forme d’un jeu de gestion tout en restant accessible dans son approche. Dès les premières minutes, le jeu nous prend d’abord par la main via un petit didacticiel nous expliquant grossièrement les bases du jeu. Et le but est simple : vous devez systématiquement accomplir les objectifs de la zone afin de confronter les imposteurs dans une bataille culinaire, et ainsi de suite.

Il faut savoir que le titre sera un peu desservi par une boucle de gameplay assez répétitive dans la pratique, et avec des objectifs de zone qui, s’ils essaient de se diversifier sur chaque map, finiront par se suivre et se ressembler. Une chose qui pourrait certes ternir l’expérience du jeu, mais ce n’est finalement pas trop le cas. Le bébé de Kairosoft est quand même addictif, notamment car il essaie de proposer pas mal d’éléments de gameplay dans sa manche.

Tout d’abord, il y a l’aspect construction qui va primer. Moyennant des Berry qui ne sont autres que la fameuse monnaie de One Piece, vous aurez l’autorisation de construire et placer divers mobiliers comme des tables, plateaux-repas, buffets ou bien des éléments de décoration avec chaque thème distinct de l’anime éponyme. Cela permet par la suite de placer votre mobilier petit à petit, tout en prenant soin de veiller au confort de ces derniers classés de F à S.

Vous pouvez améliorer ce confort en plaçant d’autres constructions, les rendant ainsi plus lucratives, comme sur les autres commerces que vous pourrez confectionner par la suite. Qui plus est, notez que vous aurez des clients qui voudront parfois se faire inviter. Les bougres auront des standards à respecter, et il faudra par exemple les installer sur des tables avec un thème précis. Dans ce cas-là, il faudra être sûr de débloquer le sol en question, et ensuite apposer votre table qui se transformera au thème associé (le thème de la Marine ou Thriller Bark par exemple).

Cette mécanique est déjà grisante, bien que l’on puisse parfois pester sur le placement assez hasardeux des constructions, un peu bancales. On comptera aussi dans le lot quelques bugs visuels qui viendront jouer les trouble-fête. Cependant l’ensemble n’est pas trop perturbant, et vous aurez évidemment à gérer diverses notifications au fil de votre progression par jour. Vous aurez au choix diverses demandes de construction moyennant des Berry, points de bonus ou d’affinité. Plutôt appréciables au début, ces notifications deviennent vite incessantes, au point que cela nous coupe ce que nous étions en train de faire à l’instant t.

Tout ceci est donc mal géré et franchement agaçant, même si l’on se prend vite au jeu de devoir satisfaire la moindre requête des clients afin qu’ils deviennent fans de vous. En effet, plus vous aurez de clients fidèles en accédant à leurs requêtes, plus ils consommeront et vous ramèneront accessoirement une nouvelle clientèle via des bateaux. Cet ensemble sera un bon moyen de gonfler votre chiffre d’affaires sur le jour en question, même si ce sera très vite énervant de ne pas avoir la possibilité de passer le jour plus vite.

Techniquement c’est faisable, mais pas avant d’avoir dépassé le jour 50. Une idée de game design franchement incompréhensible. En somme, One Piece: Grand Gourmet a pas mal d’éléments intéressants et profonds à sa disposition, certes. Mais la plupart du temps tout cela est soit mal exploité, soit maladroit. On pourra souligner cependant la variété des demandes, proposant notamment de la livraison de repas à un niveau précis, des événements où vous devez choisir le bon fan pour aider un personnage ou bien justement des mini-jeux que l’on pourra effectuer une fois un certain membre d’équipage débloqué. C’est bien entendu sympa, mais amusant 5 minutes seulement tant cette mécanique n’a pas d’impact sur la rentabilité de votre restaurant.

De la gestion imparfaite

One Piece: Grand Gourmet vous donnera aussi pour mission de récupérer votre équipage. Pour ce faire, le titre vous donnera un avis de recherche pour chacun d’eux qu’il faudra placer où vous voulez, jusqu’à ce qu’une personne le ou la reconnaisse. Il faudra ensuite dépenser des points bonus pour le ou la chercher, et vous pourrez enfin l’obtenir. C’est à partir de là que le gameplay va devenir intéressant, puisque ces derniers auront des capacités différentes afin de vous épauler. Nous aurons par exemple Francky qui pourra vous confectionner de nouveaux éléments de construction via des plans d’installation que vous pouvez dénicher après avoir aidé certains clients, ou bien Usopp qui peut fabriquer des éléments de décoration donnant des bonus au menu que vous confectionnez.

Il y aura bien évidemment Robin pouvant améliorer la saveur des plats, et Nami vous permettant d’acheter divers éléments pour vos recettes ou de proposer une réduction par jour, et on obtient là un équipage aux capacités complémentaires. Une chose qui va vite vous permettre de faire fureur auprès des clients. Bien évidemment, la confection des plats aura une place importante dans le gameplay de One Piece: Grand Gourmet. En réalisant des demandes de clients ou bien en explorant certains lieux en compagnie de Luffy et d’un autre membre d’équipage au choix, vous pourrez obtenir des ingrédients ou bien des recettes de plats principaux, d’accompagnements, de boissons ou de desserts.

C’est à partir de là que vous serez autorisé à sélectionner la personne de votre choix ayant une idée de recette. En fonction du plat qui sera choisi mais aussi de l’affinité que vous aurez avec le protagoniste, vous pourrez ainsi avoir un certain niveau de saveur du plat, ainsi que sa valeur de bronze à or. Cela aura un impact quand vous confectionnerez votre menu, et sachez que vous pourrez également offrir des cadeaux aux divers clients. Vous pouvez en donner deux par client maximum, et cela aura le don d’améliorer leur vitesse mais surtout le nombre de commandes qu’ils effectueront dans le restaurant. Une mécanique assez plaisante qui permet de tenter de dépasser le faux Baratie adverse, qui est majoritairement l’un des objectifs de zone à chaque fois.

D’ailleurs, sachez qu’une fois la zone terminée, vous pourrez faire une bataille culinaire face au faux Baratie. Il suffira à chaque tour de présenter votre plat et gagner le maximum de points jusqu’à remporter la bataille. Cela terminera la zone au niveau des objectifs et vous passerez ensuite en mode banquet, un bonus temporaire vous donnant la faculté utile de faire du chiffre plus rapidement. Vous l’aurez compris, One Piece: Grand Gourmet est un jeu de gestion assez profond dans ses mécanismes, qui peut devenir hélas vite brouillon. L’interface n’aide pas toujours et on peut s’emmêler encore les pinceaux après plusieurs heures et il faut dire qu’à terme, la boucle de gameplay se répète copieusement et finit par lasser.

Heureusement, sachez que le titre vous donne la faculté de bâtir des commerces annexes. Que ce soit de bêtes boutiques d’armurerie, en passant par des boutiques de commandes à emporter ou encore des aquariums ou lieu d’attraction à visiter, il y a de quoi faire pour faire gonfler un peu plus votre chiffre. Cela permet de varier les plaisirs, et vous pouvez assigner quelques personnages dans ces bâtiments pour améliorer encore plus votre rentabilité. Il faut évidemment que ces derniers soient déjà fan de votre restaurant en accomplissant leur demande, ou bien parfois même les affronter dans un jeu de combat au tour par tour assez casual. En effet, cette feature est au final sous-exploitée et peu intéressante, ce qui aura le don de décevoir.