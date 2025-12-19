Test Old School Rally – Colin McRae ressuscité, pour le bonheur des fans d’arcade

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8

Cet article peut contenir des liens affiliés

  • Visuellement accrocheur
  • Techniquement très solide
  • Des sensations de conduite très réussies
  • Contenu qui surprend par sa richesse
  • Mode cockpit au poil
  • Prix tout doux !
  • Pas de traduction depuis l'anglais
  • Quelques ratés au niveau de la visibilité
8

Old School Rallye n’est peut-être pas le jeu de course le plus pointu à paraître cette année, mais il est toutefois l’un des plus agréables à prendre en main. Arcade jusqu’à la moelle, le titre de Frozen Lake Games se révèle généreux, en plus d’être peu onéreux, et sa proposition honnête ne manque pas d’efficacité. Si vous faites partie des amoureux du rallye à l’ancienne, ou que vous êtes simplement curieux, alors on ne peut que vous le recommander les yeux fermés ! Il fera aussi son petit effet sous le sapin, on vous le garantie !

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Indie Game Awards 2025

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Indie Game Awards 2025

Intergalactic: The Heretic Prophet : Le crunch aurait déjà commencé chez Naughty Dog malgré une sortie visée pour mi-2027

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Intergalactic: The Heretic Prophet : Le crunch aurait déjà commencé chez Naughty Dog malgré une sortie visée pour mi-2027

Fortnite : La Fête Hivernale a commencé avec plein de récompenses gratuites à récupérer pendant les fêtes

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : La Fête Hivernale a commencé avec plein de récompenses gratuites à récupérer pendant les fêtes

ARK 2 ne devrait pas sortir avant 2028, et la participation de Vin Diesel au projet est toujours floue

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARK 2 ne devrait pas sortir avant 2028, et la participation de Vin Diesel au projet est toujours floue
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires