Test MSI VIGOR GK50 Low Profile TKL – Un excellent clavier compact et précis

Les claviers gaming ne manquent pas de diversités comme nous le prouve aujourd’hui MSI avec le VIGOR GK50 Low Profile TKL. Comme nous l’avons vu récemment avec le Corsair K70 Pro Mini Wireless, il y a une demande concernant les claviers plus compacts que ce soit pour le gain de place, la navigation via les macros ou encore la mobilité afin de le transporter facilement partout. MSI reprend ainsi l’un de ses meilleurs modèles en la matière comme base pour proposer cette version TKL ou 75%.

Conditions de test : Nous avons utilisé ce clavier durant deux semaines pour différentes activités (travail, navigation et jeu).

Packaging et design

Comme pour la souris MSI msi gm41 lightweight v2, la marque nous a livré le tout dans une boîte un peu spéciale, on ne pourra pas ainsi se prononcer sur le packaging, mais sachez que le clavier est fourni avec 2 touches de forme convexe (CTRL & ALT), une pince pour les retirer facilement, et une pochette de transport.

Outre son design ergonomique octogonal très agréable à l’œil, ce VIGOR GK50 Low Profile TKL est à la fois compact, fin et léger. Un excellent choix si l’on veut gagner de la place sur son bureau pour donner de grands coups de souris en jeu ou bien pour le transporter facilement. Grâce à la pochette de transport et au revêtement en aluminium, on peut dire qu’il est bien taillé pour la chose.

Ce souci du détail lors des déplacements va jusqu’au câble tressé USB type-C détachable qui vous évite également des soucis de câble tortillé. Sachez qu’il dispose également de deux pieds latéraux permettant une inclinaison à 8° et 11° (5° lorsque le clavier est à plat).

Pour rappel, pas de pavé numérique au programme pour ce clavier TKL. Bien qu’il puisse être assez polyvalent notamment pour du traitement de texte par exemple, il sera surtout destiné aux jeux grâce à son autre particularité : son appellation « Low Profile ».

Confort et performances

Le plus gros atout sous sa manche, ce sont ses switches mécaniques Kailh Choc White RGB qui offrent une excellente sensation de presse en plus d’être très réactives. C’est l’avantage d’un clavier Low Profile disposant de touches moins hautes.

Que ce soit en tapant du texte (dont ce test) ou en jouant, nous sommes étonnés par sa précision sans faille. Couplé à ses touches ABS de bonne facture, aucun risque de presser une touche par erreur. Le gros bémol à ce système est la nuisance sonore que procure ces switches.

« Clicky » comme on dit dans le milieu. Un point à prendre en considération si vous ne supportez pas le bruit ou bien si vous êtes dans un espace avec d’autres personnes autour de vous.

RGB et Logiciel

L’autre petit défaut que l’on pourra trouver à ce VIGOR GK50 Low Profile TKL, c’est qu’il nous force à installer le logiciel Dragon Center de la marque car impossible de faire ses macros directement via le clavier, de même pour l’éclairage RPG qui se cantonnent à des formes basiques (vous pouvez aussi ajuster les LED et la luminosité directement via les touches).

Le logiciel est heureusement toujours aussi simple à prendre en main (certains le trouveront peut-être trop sobre), notamment l’application Mystic Light permettant de configurer facilement vos éclairages. Il est possible de configurer trois profils différents pour les appliquer directement via le clavier.

Même chose pour les macros qui se font simplement via le logiciel. L’essentiel est là et les nouveaux, comme les habitués, pourront personnaliser leur outil sans trop de problème.

Dernière précision qui concerne le prix fixé aux alentours des 85€ (selon les revendeurs), ce qui fait de lui un clavier abordable et très performant dans la catégorie des claviers à moins de 100€. Bien évidemment, l’investissement se fera surtout selon les points uniques que l’on a présentés lors de cette critique.

Caractéristiques du MSI VIGOR GK50 Low Profile TKL