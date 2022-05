Test MSI MPG 323CQR Artymis – Un écran gaming incurvé pour consoles et PC qui impose

Avec avoir testé le MSI Optix MAG274QRF-QD, nous nous attaquons à l’écran MSI MPG 323CQR Artymis sorti fin d’année dernière. Etant habitué à du bon matériel à ce niveau-là du côté de la marque, nous sommes ici devant un moniteur assez imposant mais qui en a dans le ventre. Après plusieurs semaines d’utilisation, voici notre verdict.

Packaging et Design

Comme d’habitude, rien à signaler de ce côté-là malgré que le carton pèse son poids. Heureusement, le montage est simple, rapide, et conçu pour soulever votre écran en toute sécurité. Il vous faudra tout de même un tournevis pour fixer le tout. MSI prévoit même un cache pour dissimuler les vis même si vous verrez rarement le dos de l’écran. Même chose en ce qui concerne les lumière RGB à l’arrière.

Bien entendu, on retrouve les branchements habituels : câble display, câble HDMI, un câble USB-C et le câble pour l’alimentation. Ce qui se remarque d’emblée, c’est sa taille imposante avec ses 32 pouces et sa forme incurvée (9kg tout de même). Si vous comptez vous l’offrir, gardez bien cela en tête car il pourra difficilement se placer sur un bureau (surtout si vous êtes amateurs du double écran) avec son pied très large.

Malgré tout, le bon côté est que l’ensemble reste très solide. A moins d’avoir la place suffisante, on l’utilisera donc avant tout comme moniteur principal auquel on branche à la fois un PC et une console de jeu. En outre, il peut s’ajuster très facilement pour trouver l’angle parfait que ce soit en hauteur, en inclinaison ou en pivot.

On apprécie également les petits accessoires qu’adoptent de plus en plus d’écran gaming. Nous avons ainsi deux « Bungee » pour les fils de souris (empêchant ainsi les mouvement indésirables) et un support casque sur la partie droite. De face, le design nous fait pleinement profiter de sa forme incurvée avec ses 3 côtés borderless, et sa courbure de 1000R.

D’après la marque, il s’agit des dimensions parfaites pour réduire la fatigue oculaire tout en profiter d’une meilleure expérience en matière d’immersion. On constate en effet une meilleure vision d’ensemble notamment avec des jeux compétitifs où l’on doit avoir le regard partout tels que Fortnite ou Warzone (pour la fatigue c’est difficilement vérifiable).

Enfin, MSI garde également une touche récurrente que l’on apprécie avec ses boutons situés à l’arrière et en particulier le petit joystick rouge qui nous permet de naviguer dans les menus très simplement.

Performances

Comme on le disait plus haut, le MSI MPG 323CQR Artymis a été conçu pour les joueurs hybrides qui passent régulièrement du PC à la console. On dispose d’ailleurs d’un set de ports complet avec : un DisplayPort 1.2a, deux ports HDMI 2.0b et d’un port USB-C. L’écran propose une résolution en QHD (2560×1440), il profite ainsi du meilleur des deux mondes d’autant que le produit profite d’un mode console optimisé pour la PS5 afin de jouer en 2K avec du 120Hz.

Pour le jeu sur PC, le rafraichissement de 165Hz et le temps de réponse de 1ms offre une très bonne expérience comme c’était déjà le cas avec le Optix. Etant donné qu’il joue sur les deux tableaux, sa dalle VA est parfaitement adaptée ici d’autant qu’il profite d’un HDR 400 qui offre un bon rendu en matière de luminosité et de contraste. La Gamme de couleur est aussi très satisfaisante. Nous n’avons en plus constaté aucun effet de ghosting jusqu’ici.

L’écran profite en plus de tout un tas de fonctionnalités venant apporter plus de confort, certains plus pertinents que d’autres. L’ensemble est en tout cas bien calibré puisque les réglages par défauts sont largement adéquat pour toutes les situations. Il intègre par exemple une technologie anti-lumières bleues qui réduit la fatigue ou encore un mode Night Vision qui apporte une meilleure visibilité lors de séquences de gameplay très sombres (chose constatée sur Dying Light 2 par exemple).

Toutefois, vous pouvez effectuer vos propres ajustements via le Gaming OSD de MSI et configurer différents profils au besoin. Il offre un tas de modifications dont la luminosité, le contraste, mais aussi des préconfigurations selon le type de jeu. Notons qu’il est également compatible FreeSync Premium, de ce fait l’absence de G-Sync pourra en léser certains. Au niveau du prix, on reste sur quelques chose de correct bien que l’on pourra peut-être trouver moins cher chez la concurrence. Si la proposition assez ciblé, vous correspond, il n’y a pas à hésiter.

Résumé des caractéristiques