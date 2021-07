Test MSI Optix MAG274QRF-QD – Un écran gaming 165 Hz performant malgré un HDR un peu faiblard

Après une souris Clutch GM41 Lightweight Wireless qui nous avait fait forte impression, on revient vers la marque MSI en abordant cette fois-ci un écran gaming : Le MSI Optix MAG274QRF-QD. Après plus de 3 semaines d’utilisation, nous vous livrons notre verdict sur cette belle bête.

Packaging et Design

En matière de packaging, MSI fait un sans-faute avec un ensemble bien à l’abri dans le carton grâce à une bonne couche de protections en polystyrène qui, une fois retirée du carton, nous permet d’ouvrir un socle nous donnant accès au dos de l’écran. Une simple notice sur le dessus nous indique la marche à suivre afin de le manipuler en toute sécurité. Les différents câbles et set de vis sont bien rangés dans un compartiment à part et placés dans différents sachets. En parlant de vis justement, vous pouvez opter pour une fixation murale ou classique.

Il suffit donc de simplement visser le pied à l’arrière de l’écran pour le sortir et le disposer en toute sécurité. Les fixations sont solides de même que le matériau en général. Avec sa structure en plastique noir mat, il nous offre donc un rendu à la fois costaud et sobre. On retiendra particulièrement l’arrière de l’écran qui profite de plusieurs textures ainsi que d’un symbole en « V ». Ce sera d’ailleurs le seul endroit où vous pourrez profiter des lumières RGB (les couleurs peuvent se paramétrer grâce au logiciel Mystic Light inclu avec Gaming OSD dont nous reparlerons plus bas).

En clair, le MSI Optix MAG274QRF-QD arbore un design correct et offre une structure solide qui n’en fait pas trop avec les RGB. Il profite en outre d’une mobilité convenable puisque vous pouvez régler la rotation jusqu’à 75° environ à gauche ou à droite, une inclinaison de -5°/20°, et une rotation de 90° sans oublier le réglage classique de la hauteur. Une flexibilité appréciable surtout lorsqu’on utilise le double écran ou bien pour un utilisation polyvalente comme avec votre console par exemple.

On apprécie énormément le petit joystick rouge à l’arrière qui permet de naviguer dans les paramètres de l’écran avec une simplicité sans pareille. Vous pouvez ainsi utiliser des profils prédéfinis selon le jeu que vous lancez (RPG, FPS, courses…) mais aussi bon nombre de paramètres comme le contraste, la netteté ou bien la luminosité. Toutefois, si vous voulez des réglages un peu plus pointus ou bien si vous voulez paramétrer vos propres profils facilement, l’utilisation du logiciel de la marque Gaming OSD fera largement l’affaire. Vous pourrez aussi régler la disposition de vos fenêtres comme bon vous semble grâce à l’onglet « fenêtre fendue » et changer la macro du bouton situé en bas à gauche du moniteur.

Performances et qualité d’image

L’écran affiche de belles performances dans l’ensemble et bien entendu, pour un moniteur dédié au gaming, on le constate surtout en jeu. MSI tient ainsi ses promesses selon nous, on peut ainsi profiter d’un très bon écran de 27 pouces WQHD (dalle IPS) de 2560 x 1440 pour un taux de rafraichissement maximal de 165 Hz.

Grâce au support du FreeSync (et de la compatibilité G-Sync en DisplayPort validé par Nvidia), l’écran offre un rendu fluide et rapide. Nous l’avons constaté notamment sur Counter Strike : Global Offensive où l’input lag était quasiment inexistant (en 60 Hz et 120 Hz) de même que le tearing. Il dispose en plus de trois modes concernant les temps de réponse : normal, rapide et très rapide. On choisira principalement le mode rapide qui permet d’obtenir une expérience optimale même si l’on pourra opter pour le mode normal selon les cas afin d’éviter de légers effets de reverse ghosting.

Grâce à des titres plus colorés comme Assassin’s Creed Odyssey, The Witcher 3 ou Genshin Impact, on remarque l’autre grande force de cet écran, à savoir le rendu des couleurs grâce à la technologie Quantum Dot. On pourra regretter l’absence d’un mode sRGB mais le mode jeu/utilisateur (par défaut) proposé est assez optimal et vous évite de trop devoir toucher aux réglages la majorité du temps. Vous pourrez donc profiter également de films et vidéos avec un confort assez satisfaisant.

En revanche le mode HDR se révèle tout du moins assez décevant à cause d’un manque de luminosité et de contraste. Si c’est l’une de vos priorités pour l’achat d’un écran de ce genre, le MAG274QRF-QD ne sera malheureusement pas celui qu’il vous faut. Cependant, avec le HDR, son plus gros défaut reste son prix qui tourne aux alentours des 540€ chez la plupart des revendeurs. S’il était en dessous des 500€, il aurait vraiment pu être un incontournable par rapport à la concurrence.

Résumé des caractéristiques

Pour ce qui est des ports situés à l’arrière de l’écran nous avons :

Un Display Port (1.2a)

Deux ports HDMI 2.0

Un port USB-C (avec DisplayPort 2.0 Alt-mode)

Une prise jack

Un port USB 2.0 type B

Deux ports USB 2.0 type A

Pour les caractéristiques générales :