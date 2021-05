Test MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless – Une souris gaming sans fil légère et très performante

Il est vrai que la mode des souris légères destinées au jeu vidéo est en plein boom, et bon nombre de marques prennent le pas, mais l’offre n’est pas aussi forte en ce qui concerne les souris sans fil de ce calibre et à cette gamme de prix. Avec la MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless Mouse, la firme peut donc se démarquer tout en comptant sur un modèle qui a déjà fait ses preuves puisqu’il s’agit d’une déclinaison de la Clutch GM41 Lightweight. Cette version est-elle ainsi incontournable ?

Packaging et Design

Comme bon nombre de marques, MSI offre un emballage sobre mais complet. L’extérieur est clair et donne toutes les informations sur le contenu et les spécificités du produit. A l’intérieur on retrouve une boite noire en carton, et une fois ouverte, on observe une protection en mousse rigide où sont calés les trois composants : la souris, la station de recharge, et le câble USB (sans oublier la notice évidemment). A l’ouverture, tous les trois étaient bien en place, mais il y a tout de même un revêtement en mousse sur le dessus, plus souple cette fois-ci, au cas où ils viendraient à subir un transport musclé.

Le design est sans doute ce qui la rapproche le plus de la Clutch GM41 Lightweight. Grâce à sa forme symétrique, elle pourra convenir aux gauchers comme aux droitiers. Attention toutefois aux deux uniques boutons qui se trouvent sur la partie latérale gauche. L’une des forces de cette souris, destinée avant tout aux joueurs, est sa légèreté et sa simplicité dans la forme. Nous avons ainsi un objet pesant 74 grammes avec une longueur de 13cm et une largeur de 6cm.

MSI fait dans la simplicité avec un modèle tout en noir et une forme légèrement arrondie pour la partie supérieure, ayant pour seul éclairage RGB le logo au centre. Mis à part les deux boutons latéraux précédemment cités, on retrouve tout ce qui fait une souris standard. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est efficace d’autant que nous allons voir que cela à le mérite de mettre en avant la prise en main.

Prise en main et performances

En en effet, son design se met surtout au service de la prise en main qui se révèle excellente. Sa largeur et sa légèreté offrent ainsi de bonnes sensations dans les déplacements, et mention spéciale aux grips latéraux qui sont très confortables grâce à une agréable texture en forme de diamant. MSI veut clairement toucher un public large avec cette forme qui conviendra à la majorité des tailles de mains, et c’est bien le cas même si certains pourront la trouver une peu trop élancée.

Heureusement, les clics gauche et droit sont assez prédominant (ils recouvrent environ 1/3 de la surface) pour ne pas poser de soucis à ce niveau-là. En revanche, le seul bémol se trouve au niveau des boutons latéraux, et notamment le bouton supérieur qui pourra éventuellement être trop éloigné du pouce en plein jeu (aussi selon l’endroit où vous posez la paume). Parlons jeu justement puisque nous l’avons testé notamment sur des FPS dont Doom Eternal, Counter Strike : Global Offensive ou encore Call of Duty : Warzone. Car l’objet est précisément taillé pour pour cette utilisation bien que cela fasse aussi l’affaire avec des MOBA ou des TPS.

La Clutch GM41 Lightweight Wireless combine ainsi performance et liberté de mouvement grâce un capteur PixArt Paw 3370 qui fait du bon boulot et répond parfaitement aux déplacements. Evidemment, l’absence de câble comble l’un des gros défauts de la version filaire. De plus, la sensation de clic est très agréable, même en tapotant comme un acharné, et offre un temps de réponse impressionnant pour du sans fil (1ms de latence selon la marque). La molette fait aussi un sans-faute en étant ni trop dure, ni trop glissante. Si par exemple vous sélectionnez vos armes avec celle-ci, vous pouvez intuitivement délimiter les crans pour ne pas vous perdre dans la roulette de sélection.

Pour donner quelques chiffres, elle propose une vitesse de suivi de 400 IPS et peut monter jusqu’à 20 000 DPI. Ce n’est pas très pratique, mais en appuyant sur le bouton situé en dessous de l’appareil, vous pouvez changer le niveau de DPI grâce aux profils prédéfinis (indiqués sur votre souris avec l’éclairage RGB) :

400 DPI (bleu)

800 DPI (vert)

1600 DPI (jaune)

3200 DPI (rouge)

6400 DPI (violet)

Bien entendu, il est possible de rentrer plus en détails dans les paramètres grâce au logiciel de la marque.

Logiciel et autonomie

MSI dispose de son logiciel Dragon Center, un outil assez complet qui vous permet notamment de réassigner les touches, de paramétrer plus précisément le nombre de DPI ou encore de faire ses macro (avec jusqu’à trois profils). Ce que l’on apprécie également avec cette souris sans fil de chez MSI, c’est sa station de recharge. Contrairement à la R.A.T. DWS de Mad Catz que nous avons essayé récemment et qui demande des piles, nous avons ici la possibilité de recharger notre appareil ou bien de brancher directement sur le devant si jamais vous oubliez vraiment de la recharger.

Ce qui a été notre cas d’ailleurs, tant poser la souris sur un socle n’est pas un réflexe que l’on a en éteignant l’ordinateur. Et pourtant, malgré ces oublis, elle a tenu plusieurs jours (pour une utilisation quotidienne assez dense). Le Dragon Center vous permet d’ailleurs de voir le pourcentage de votre batterie. Elle se recharge en plus assez vite (90 minutes pour passer de 0 à 100%) pour une autonomie de 80h environ selon la marque. Ce que nous avons également constaté à peu de chose près.