Test MSI GM41 Lightweight V2 – Une bonne souris pour les amateurs de légèreté

MSI continue sur sa lancée en matière de souris légères avec sa gamme GM41 Lightweight. Fort du succès critique, la firme propose une nouvelle version de sa souris version filaire avec la MSI GM41 Lightweight V2. Nous avions déjà testé la MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless qui était une excellente déclinaison sans-fil de la V1. Avec cette V2, nous sommes donc ici devant une mise à jour partant d’une base solide. Voyons donc ce qui a été corrigé ou amélioré.

Conditions de test : Nous avons testé la souris durant une semaine que ce soit pour le jeu ou le travail de bureau.

Packaging et Design

Pour cette souris, MSI nous a fourni un pack spécial où l’on retrouve également le clavier MSI VIgor GK50 Low Profil TKL. Une bonne illustration de la combinaison de ces deux produits : simplicité et légèreté. Aucun accessoire pour la souris, tout est déjà sur elle. Concernant le design, on reste sur une forme symétrique même si elle reste malheureusement prédestinée aux droitiers étant donné que les boutons latéraux sont situés à gauche de l’appareil.

Le gros bémol reste pour nous la longueur de la souris un poil trop élancée (13,1 cm en longueur x 6,7 cm largeur x 3,8 cm en hauteur) si l’on aime poser la paume dans une position un peu reculée sur la coque. Et surtout pour atteindre le bouton supérieur de la partie latérale. Pour le reste, le design garde cet esprit de simplicité avec un modèle tout en noir et une forme légèrement arrondie pour la partie supérieure, ayant pour seul éclairage RGB le logo au centre.

On apprécie toujours autant les grips latéraux très confortables grâce à une agréable texture en forme de diamant. Sa plus grande force reste évidemment son poids : 65 grammes. Si vous aimez particulièrement les souris ultra légères, la MSI GM41 Lightweight V2 pourra sans doute vous combler.

Prise en main et performances

Typiquement, la GM41 Lightweight V2 est un « choix sans prise de risque » qui peut aisément faire office de première souris si vous voulez à la fois travailler, naviguer sur le web et jouer à différents jeux confortablement. Après notre petite semaine à ses côtés, on peut dire qu’elle offre des sensations similaires à la MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless que nous avions testée, ce qui n’est pas pour nous déplaire tant celle-ci nous avait déjà convaincus. La molette est parfaitement calibrée (ni trop dure, ni trop glissante) et le câble antifriction est heureusement de très bonne facture et évite les déconvenues lors de sessions intenses.

Sachant que le modèle est vendu aux alentours des 40€/50€ selon les revendeurs, nous sommes assez satisfaits du résultat. Malgré d’autres modèles bien plus onéreux que nous avons actuellement en cours de test, elle s’en sort très bien sur tous les fronts. Avec son capteur optique PixArt PMW-3389 et son temps de réponse de 1 ms, elle répond solidement sur bon nombre de jeux. A moins de rechercher quelque chose de précis dans le domaine de la compétition haut de gamme, elle pourra s’accommoder avec des FPS comme Battlefield 2042, des RPG comme Tower of Fantasy et bien d’autres titres.

Notez qu’il supporte également la technologie NVIDIA reflex qui vous permet de réduire la latence pour les jeux compatibles. On retrouve notamment de nombreux FPS compétitifs comme Apex Legends, Overwatch ou encore Battlefield 2042 que l’on a déjà cité.

Il y a tout de même de quoi trouver la bonne sensibilité selon les affinités puisqu’elle peut aller jusqu’à 16000 DPI. En revanche, le bouton en dessous de la souris qui permet de changer le niveau de DPI n’est pas toujours des plus pratiques. Heureusement, le logiciel Dragon Center vous permet de faire les principaux réglages comme le taux de rafraichissement ou la hauteur de détection. Vous pouvez même configurer les trois profils par défaut selon les utilisations. Sans oublier l’application Mystic Light qui vous laisser personnaliser les couleurs RGB du logo.

Caractéristiques MSI GM41 Lightweight V2