Test Mad Catz R.A.T. DWS – Une souris sans fil performante

Cela fait quelque temps que Mad Catz revient sur la scène des périphériques gaming avec notamment des claviers, casques et souris soit moyens soit très bons (bien qu’assez coûteux) sans pour autant encore retrouver l’excellence du passé. Malgré une concurrence rude, la firme s’y rapproche tout de même petit à petit notamment en matière de souris premium. Nous testons aujourd’hui la R.A.T. DWS, une souris sans fil de la célèbre gamme qui pourra en convaincre certains.

Souris Gaming R.A.T. DWS sans Fil (PC) - Acheter sur Amazon Accessoires hautement personnalisés; Interrupteur mad catz dakota - temps de réponse de 2Ms avec jusqu’à 60M de clics

Packaging et design

Rien de particulier à signaler dans le packaging de la R.A.T. DWS qui joue la sécurité. On y découvre ainsi le socle en plastique où se trouve la souris (très bien incrustée évitant qu’elle ne se cogne lors du transport) et une pile AA. En dessous du socle, nous avons 2 reposes auriculaires dans un sachet de protection, un repose poignet dans un autre et enfin un petit sachet en plastique contenant un mini-tournevis pour changer les pièces et un mini-pinceau pour nettoyer l’appareil.

Le design des souris Mad Catz est assez reconnaissable avec son look futuriste qui fait très gamer. Cependant, contrairement à une R.A.T Pro par exemple (l’autre souris sans fil de la marque), ce modèle propose un design un peu plus épuré faisant moins « souris futuriste disloquée ». Personnellement, ce n’est pas pour me déplaire d’autant que l’apparence lui donne un certain côté premium qui n’en fait pas trop. Les couleurs ajoutent en outre une dose de sobriété à ses courbes mécaniques avec du noir dominant et des teintes argentées du plus bel effet.

Prise en main et autonomie

Son revêtement solide en plastique et ses 113 grammes offrent un certain confort au toucher tout en donnant à la fois quelque chose de costaud, mais elle pourra être un peu lourde comparée aux souris standards. A titre personnel, il s’agit sans doute de la plus lourde que j’ai pu avoir entre les mains, mais sans que cela ne gêne vraiment la manipulation grâce à sa forme assez plate. Elle s’adapte en plus à toutes les mains grâce au repose-poignet qui peut être ajusté. Le repose-pouce offre également un plus, de même que le repose-auriculaire que l’on peut changer pour avoir un meilleur grip (les autres pièces interchangeables ne sont là que pour l’esthétique).

La R.A.T. DWS offre une belle autonomie malgré l’utilisation de piles avec 300 heures en mode bluetooth et 200 heures en mode 2.4hz. Le dongle est d’ailleurs astucieusement placé à l’arrière de la souris avec une simple pression pour la retirer. La firme a bien sûr fait le choix de ne pas ajouter de lumières RVB afin d’économiser l’énergie, une précision utile pour ceux qui aiment leurs souris avec plein de couleurs. Malheureusement, à côté d’autres souris rechargeables, cela pourra être un argument en sa défaveur.

Pour revenir à un aspect plus pratique, les joueurs seront ravis d’apprendre qu’elle offre de nombreux boutons afin de vous faciliter la vie en pleine partie avec notamment un commutateur de profil sur la partie gauche du clic gauche, deux boutons avance/retour au niveau du pouce ainsi qu’une molette horizontale. Ces atouts la rende agréable pour ce qui est du travail de bureau mais surtout en pleine session de jeu. Le logiciel fourni sur le site officiel de Mad Catz est assez ergonomique et permet de régler ses touches facilement. Il est par exemple possible de régler le DPI sur les 4 niveaux que l’on peut changer en appuyant sur le bouton en dessous de la molette.

Performances

La R.A.T. DWS est sans doute l’une des souris sans fil les plus performantes sur le marché si toutefois vous êtes prêts à y mettre le prix puisque celui-ci tourne aux alentours des 110€. Avec 16 000 DPI, elle pourra convenir à tous les joueurs amateurs de performances et cherchant une sensibilité adaptée à leur style de jeu. Le temps de réponse est aussi excellent en mode 2.4hz, un peu moins en mode bluetooh, mais le bouton à l’arrière de l’appareil permet aisément de passer de l’un à l’autre selon votre utilisation et bien sûr un « off » entre les deux pour l’éteindre. On peut ainsi facilement économiser un bon paquet de piles à la longue.

Madcatz promet également un taux de réponse lors du clic avec le contacteur mécanique DAKOTA, une technologie qu’il est difficile à jauger. Comme dit plus haut le temps de réponse est très bon mais de là à cliquer 60% plus rapidement qu’une souris classique, je vous laisserais seul juge car je n’ai vu la différence sur ce bon vieux Counter Strike : Global Offensive. Toutefois, l’objectif de précision est une fonctionnalité particulièrement intéressante puisqu’il réduit le mouvement du curseur lorsque vous appuyez sur le bouton situé au niveau du pouce.

L’outil est assez pratique pour avoir une meilleure visée si vous avez du mal à enchaîner les rafales (d’autant qu’on peut régler le ralentissement via le logiciel) et avoir une meilleure précision au sniper sur des titres un peu plus réalistes où votre vue à la lunette bouge dans tous les sens.