Test Minecraft Dungeons II : Une belle évolution plus qu’une révolution

Six ans après la sortie du premier spin-off, Mojang Studios et Double Eleven reviennent avec Minecraft Dungeons II. Annoncée en mars dernier à l’occasion du Minecraft Live, cette suite compte bien reprendre les bases de son prédécesseur tout en proposant une expérience plus aboutie. Édité sous la bannière de Xbox Game Studios, le titre s’inscrit toujours dans l’univers de la célèbre licence cubique que l’on ne présente plus, délaissant ainsi le traditionnel jeu de construction au profit d’un nouvel action-RPG de type hack’n’slash.

Conditions de test : Nous avons terminé l’intégralité des quêtes principales de Minecraft Dungeons 2, ainsi que quelques failles et quêtes secondaires en mode normal, pour une durée de vie avoisinant une douzaine d’heures. En revanche, nous n’avons pas testé le jeu en coopération.

Difficile, évidemment, de ne pas penser à Diablo lorsqu’on parle de hack’n’slash, et cela d’autant plus au moment de découvrir Minecraft Dungeons II : une vue isométrique, des hordes d’ennemis à décimer et de la chasse au loot pour de l’équipement toujours plus puissant. Pourtant, l’expérience proposée par Mojang Studios reste bien différente, avec une approche nettement plus accessible, pensée aussi bien pour les habitués du genre que pour ceux qui souhaiteraient s’y essayer sans forcément en maîtriser tous les codes. Comme son prédécesseur, Minecraft Dungeons II est jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs en coopération, en local ou en ligne. Car plus on est de fous, plus on rit après tout… Mais reste donc à voir, six ans plus tard, s’il parvient à faire évoluer suffisamment la formule sans perdre tout ce qui faisait son charme.

Minecraft Dungeons II signe le retour des Illageois

« De mystérieuses failles s’ouvrent dans la Surface… mais où mènent-elles ? Au Sift, une nouvelle dimension qui arrive dans Minecraft Dungeons II. » Autrement dit, l’heure est venue de retourner au combat contre les Illageois. Après un temps de paix, ces derniers, désormais menés par les chefs du Conseil cherchent à envahir la Surface en passant par d’étranges failles.

La première quête donne d’ailleurs le ton : de retour au camp, notre héros découvre qu’il est en proie aux flammes et cerné par les Illageois. Vous n’avez donc pas d’autre choix que de fuir la Côte du Poulpe pour rejoindre le Havre des Braves, un village animé au bord de la mer qui fait office de hub, avec un seul objectif en vue : traquer et venir à bout des Illageois. Sans en dévoiler davantage pour éviter tout spoil, force est de constater que le scénario reste tout de même assez classique dans ses grandes lignes, mais se suit agréablement malgré tout.

Un scénario qui progresse donc au fil de 15 quêtes principales, dans des environnements divers et variés, et avec tout un tas d’activités annexes au programme : des quêtes secondaires, des donjons, des failles… etc. Le tout dans un monde désormais ouvert où les régions sont interconnectées au lieu de parcourir différents niveaux comme dans le premier opus. Le jeu propose 3 niveaux de difficulté qu’il est possible de modifier à n’importe quel moment : Facile pour les joueurs qui préfèrent une partie détendue, Normal pour une partie équilibrée et Difficile pour ceux qui aiment relever les défis.

Une nouvelle histoire, une nouvelle façon de découvrir l’univers, mais Minecraft Dungeons II reste malgré tout dans la même veine que le premier épisode, telle était la volonté du studio suédois : « Minecraft Dungeons II enrichit les armes, les ennemis et les fonctionnalités du premier pour offrir une expérience entièrement nouvelle, mais familière. »

Comme un air de déjà-vu…

Si certains joueurs diront que Minecraft Dungeons II manque d’originalité, force est de reconnaître que le jeu ne cherche pas à réinventer les codes de l’action-RPG ou du hack’n’slash. Tout comme son prédécesseur, il mise surtout sur une formule particulièrement accessible et facile à prendre en main. Pas de classes, pas de personnalisation du personnage, ni même de points de statistiques à répartir, car c’est avant tout l’équipement qui va déterminer votre niveau de puissance et influencer votre façon de jouer : guerrier au corps-à-corps, archer à distance, maîtrise des artefacts… les possibilités sont nombreuses, et libre à vous de tester plusieurs builds.

De ce fait, les habitués ne seront donc pas dépaysés, et cela d’autant plus que certaines mécaniques sont toujours de la partie. À commencer par les émeraudes qui font toujours office de monnaie principale dans le jeu, le système d’âmes ou encore la roulade avec cooldown. Tout comme la potion de soin, qui conserve elle aussi son temps de recharge, gardant ainsi cette petite touche « stratégique » durant les combats consistant à temporiser, à parfois battre en retraite pour éviter de prendre des dégâts, du moins le temps que la potion soit de nouveau disponible.

Même constat du côté de la direction artistique et du bestiaire, toujours bien ancrés dans l’univers de Minecraft, avec ses graphismes cubiques et colorés, même si le rendu est peut-être un peu plus soigné et détaillé dans l’ensemble grâce au moteur Unreal Engine 5. Et forcément, difficile de faire l’impasse sur les créatures qui font partie de l’ADN de la licence : creepers, zombies, squelettes, araignées, sorcières, endermans… etc, et même des ennemis corrompus par les âmes, plus résistants et facilement reconnaissables à leur teinte bleutée. Rien à dire de plus de ce côté-là, si ce n’est qu’ils peuvent désormais tendre des embuscades.

… Sans pour autant se reposer sur ses acquis

Si Minecraft Dungeons II conserve donc de bonnes bases issues de l’opus précédent, Mojang Studios et Double Eleven ne se sont pas contentés de reprendre exactement la même recette en changeant juste de décor. Plusieurs nouveautés viennent ainsi enrichir l’expérience, à commencer par le gameplay qui gagne en mobilité. En effet, le personnage peut désormais sauter, apportant un peu plus de verticalité, mais aussi effectuer une attaque plongeante qui inflige des dégâts supplémentaires avec une portée plus large et davantage de chances d’étourdir les ennemis pour toujours plus de diversité en combat.

Monde ouvert oblige, on suit désormais facilement sa progression par le biais d’un journal de quêtes qui permet d’en regrouper l’ensemble, qu’il s’agisse de quêtes principales ou secondaires, chacune d’entre elles affichant ses objectifs ainsi que les récompenses associées. D’ailleurs, l’exploration est également plus intuitive avec une minicarte désormais visible en haut à droite de l’écran pour servir de repère rapide en jeu. Et si cela ne suffit pas, une ligne de guidage peut aussi indiquer directement le chemin à suivre, ce qui s’avère particulièrement utile lorsque la carte manque parfois de clarté, ou pour les joueurs n’ayant pas forcément le sens de l’orientation.

De plus, des stations de wagonnets permettent de se téléporter rapidement d’un endroit à un autre de la carte. Une exploration qui reste d’ailleurs récompensée par quelques coffres et jarres d’émeraudes à dénicher, alors que le décor, lui, reste toujours entièrement indestructible, dommage… Enfin, en cas de mort, pas de pénalité, on retourne automatiquement au camp, avec la possibilité de retourner directement au dernier checkpoint depuis la statue de téléportation au Havre des Braves.

L’autre grande nouveauté concerne le Sift, une mystérieuse dimension spécialement conçue pour Minecraft Dungeons II. En plus de planter le contexte du scénario, elle introduit notamment l’exploration de failles générées de manière procédurale, où vous attendent d’étranges créatures, tout en reposant sur un cycle temporel composé de 3 marées : Flux, Prospérité et Endurance, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.

Du loot, en veux-tu en voilà dans Minecraft Dungeons II !

Qui dit loot dit équipement, et de ce côté, Minecraft Dungeons II pousse le curseur un peu plus loin. Tout d’abord, on retrouve les 2 emplacements dédiés aux armes, l’un pour le corps-à-corps (épée, faucilles, masse, griffes de loup, pioche, hache, faux, glaive…) et l’autre pour le combat à distance (arc ou arbalète), ainsi que les 3 emplacements pour les artefacts. L’armure se divise désormais, quant à elle, en 4 pièces distinctes : casque, plastron, jambières et bottes. Et 3 emplacements supplémentaires sont également disponibles pour équiper des talismans, un nouveau type d’objet qui octroie des capacités passives, et dont le niveau monte tant qu’ils restent équipés.

La plupart de ces équipements confèrent un ou plusieurs effets, dont le récapitulatif est accessible via l’inventaire, et que l’on peut répartir en 3 catégories : attaque (rouge), soutien (bleu) et défense (vert). Plus précisément, l’attaque mise notamment sur les dégâts, les coups critiques et le renvoi de dégâts, tandis que le soutien améliore la durée des effets, réduit les temps de recharge ou augmente les chances d’obtenir des émeraudes et/ou des objets. Quant à la défense, elle permet de gagner des points de vie et d’améliorer l’efficacité des soins. Libre à vous de privilégier une approche plutôt qu’une autre, ou de chercher l’équilibre entre les trois. Ici encore, les possibilités sont nombreuses.

Qui plus est, il est possible d’améliorer son équipement, et notamment via l’enchanteur qui peut ajouter différents pouvoirs et capacités spéciales en utilisant des livres que l’on peut récupérer au cours de l’aventure et moyennant quelques éclats d’écho. Tandis que, de son côté, le forgeron peut augmenter le niveau d’objet contre quelques émeraudes, ou encore relancer leurs effets en échange d’éclats d’écho. En revanche, on déplore toujours l’absence de craft dans ce deuxième opus…

Bref… Qu’on se le dise, la chasse au loot se trouve toujours au cœur de l’expérience de Minecraft Dungeons II, apportant ainsi une rejouabilité certaine. Et cela d’autant plus que le endgame propose des activités supplémentaires, à l’image des Tempêtes d’âmes. Ces zones de combat apparaissent aléatoirement dans le monde toutes les heures pour une durée de 40 minutes, avec davantage de créatures à affronter. Il est également possible de combattre à nouveau contre n’importe quel boss en interagissant avec le totem de boss à l’endroit où ils ont été vaincus pour la première fois. Puis, reste à savoir ce que Mojang Studios et Double Eleven nous réservent pour la suite, puisque 2 DLC sont d’ores et déjà au programme, sans plus de précisions pour le moment.