Test Maono PD4000X – Un micro tout terrain ?

Après vous avoir proposé un test de l’intéressant Cherry UM 9.0 PRO RGB, nous sommes de retour avec un nouveau microphone. Cette fois-ci, tout le monde sera content car le micro en question fonctionne autant en XLR qu’en USB ! On le sait, quand on veut commencer dans la vidéo ou le stream, on n’a pas forcément le budget pour acheter directement un micro mais aussi une bonne carte son, et ce modèle-ci, c’est justement une promesse de pouvoir faire des investissements échelonnés. C’est ainsi que Maono, une marque chinoise spécialisée dans l’audio, est arrivée avec ce micro hybride, le Maono PD400X.

Ici, de par l’originalité du produit, nous avons une nouvelle approche. En cela c’est déjà quelque chose d’excitant. Avec une telle technologie, il y a une vraie promesse de proposer un mélange des deux mondes. Avec un micro à la fois analogique et numérique, c’est la possibilité d’un mélange parfait entre des technologies actuelles qui s’ouvre à tous, avec par exemple la qualité d’un microphone dynamique. Difficile aujourd’hui de parler d’autres modèles de ce type, mais la conception du micro n’est pas non plus aussi originale et on a, au final, les mêmes points de repères globaux.

Conditions de test : Nous avons eu l’occasion de tester le Maono PD4000X sur un ordinateur pendant plusieurs semaines. Le micro a été utilisé pour nos tests sur un logiciel professionnel de musique assistée par ordinateur (Studio One), mais principalement dans une utilisation correspondant aux arguments marketing de la marque : dans un cadre de streaming, de discussion sur Discord pour des sessions en multijoueur de jeu. Nous avons utilisé le micro autant en XLR qu’en USB. En XLR, le micro a été branché sur une carte son Antelope Audio Zen Go Synergy Core.

Un look classique pour une construction pas totalement au rendez-vous

Une fois la boîte sous nos yeux, le Maono PD4000X nous semble familier. Avec une forme très similaire aux micros de podcasting actuels du marché. Pas de grande originalité sur la forme, mais comme nous le disions, son originalité et point principal d’intérêt, selon nous, est cette double casquette xlr/usb. On le voit du coup directement via la présence des deux entrées, mais aussi dans certaines caractéristiques.

On retrouve un potard de volume, un bouton tactile pour muter le micro et au dos, un bouton pour activer directement des filtres de fréquences. Un des premiers soucis, c’est que ces fonctionnalités là sont uniquement numériques. Ainsi, si vous êtes en XLR, vous ne pouvez pas profiter de tout ceci. C’est notamment dommage pour les filtres de fréquences, qui auraient gagné à être analogiques comme on peut le retrouver sur le Blue Sona ou tout autre micro du genre. Le positionnement du bouton mute n’est également pas optimisé car on peut très rapidement appuyer malencontreusement dessus.

Si on va maintenant autour de la capsule, on retrouve plusieurs choses qui seront assez intéressantes concernant l’utilisation du micro au quotidien. On constate tout d’abord un potard qui correspond au gain du micro. Si vous appuyez dessus, vous aurez un changement entre le gain du micro et le blend entre le micro et le son du pc, de part la présence d’un câble jack afin de brancher son casque.

L’autre souci d’ergonomie et de construction du micro, c’est son support. Ce sont des petits détails, mais l’utilisation du caoutchouc afin de serrer la jonction pour permettre la rotation du micro sur le support ne permet pas de bien serrer la position de celui-ci. Cela a pour conséquence, de par le poids du micro, de le faire naturellement pencher ou tomber par rapport à la position souhaitée.

Fiche Technique du Maono PD4000X

Dynamique

Simple diaphragme

Directivités cardioïde

Connectique : USB/XLR

Support antichoc

Vitesse de transmission : 24 bits

Taux d’échantillonnage : 48 KHz

Réponse en fréquence : 40 Hz – 16 kHz

Un microphone bon mais qui n’excelle nulle-part

Que ressort-il de nos sessions d’essai de ce Maono PD4000X ? Tout d’abord, il faut vraiment opposer son fonctionnement en tant que micro XLR et numérique, car, et c’est surement un de ses gros soucis, c’est que ce sont quasiment 2 micros totalement séparés en un. Tout d’abord, nous allons avoir un micro XLR assez classique, avec une directivité qui fonctionne mais pas non plus ultra efficace concernant notamment la captation de bruit externe et parasites. L’isolation du micro en lui-même n’est pas non plus optimale de par les bruits parasites de la structure du micro lors d’un toucher.

Au niveau du son, nous avons un micro assez neutre, sans véritable signature sonore. La courbe de fréquence montre d’ailleurs que la partie basse et suraiguë du micro est assez présente, ce qui, pour la partie usb, va influer sur les corrections. Là où avec le Blue Sona on parlait justement d’une signature sonore et d’une adaptations à certaines voix, ou encore une dimension passe-partout pour le Cherry, ici, nous avons du mal à voir une signature sonore. De plus, le micro, malgré l’alimentation fantôme demandée pour le faire fonctionner, manque de patate. Il faudra donc monter votre gain très haut ou acheter encore une fois un module de boost de décibels. C’est quelque chose qui peut être compensé sur votre carte son si vous en avez une permettant d’avoir des effets directement dessus.

Lorsque l’on branche cette fois le Maono PD4000X en USB, les choses sont très différentes. Tout d’abord si on parle du gros point négatif de cette partie là, le micro se met tout simplement à saturer très rapidement. On se demande d’ailleurs d’où cela peut venir, étant donné qu’en XLR, le micro ne sature jamais. Mais passée cette première difficulté, nous nous retrouvons avec les différents réglages disponibles : les différents filtres activables, que nous pouvons retrouver sur d’autres micros du type. Si vous utilisez (et on vous le conseille) le logiciel de Maono, vous aurez également la possibilité d’avoir directement un limiteur et un compresseur comme effet supplémentaire sur votre voix. Ils sont assez transparents et fonctionnent très bien, permettant ainsi d’avoir un son quasiment prêt à l’utilisation pour s’enregistrer ou streamer.

Le logiciel qui est d’ailleurs inclus, le Maono Link, est pour le coup une très belle réussite. Deux modes de fonctionnement, une grande facilité de lisibilité et d’utilisation, nous n’avons pour le coup pas grand chose à lui reprocher.

(XLR – sans traitement)

(XLR – avec traitement)

(USB – gain à 20% et sans traitement)

(USB – gain à 50% et sans traitement)

(USB – gain à 20% et filtre passe haut activé)

(USB – gain à 20% et présence boost activé)

(USB – gain à 20% et les deux filtres activés)

(USB – Gain à 20%, les deux filtres activés, ainsi que le limiter à -4db)

(USB – Gain à 20%, les deux filtres activés, ainsi que le limiter à -4db et le compresseur à -4db activé.)

Où acheter le Maono PD4000X au meilleur prix ?

Pour l’instant, le Maono PD4000X semble cantonner ses ventes au site officiel. Il est vendu au tarif de 199€ et nous vous préviendrons s’il est vendu chez d’autres revendeurs. Seules d’autres références de la gamme inférieure sont disponibles sur Amazon, que nous n’avons pas testées.