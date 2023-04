Test Cherry UM 9.0 PRO RGB – Une réussite ?

Après vous avoir proposé un test de l’excellent Logitech Blue Sona, il était temps pour nous de vous proposer de nouveau un test de micro avec branchement USB. On le sait, quand on veut commencer dans la vidéo ou encore le stream, on n’a pas forcément le budget pour acheter directement un micro mais aussi une bonne carte son. Tout le monde n’est pas non plus spécialiste de ce domaine spécifique, et le plus souvent, on cherche une solution efficace et plug’n’play. C’est ainsi que Cherry, le fabricant spécialiste dans le milieu du clavier mécanique, arrive avec trois modèles de micros USB. Ici, nous allons vous parler du Cherry UM 9.0 PRO RGB.

Comme nous l’avions évoqué par le passé, de nombreux modèles sont d’ores et déjà existants, et une rude concurrence est arrivée dans le marché, entre le Blue Yeti, le Wave 3 et Elgato, ou encore le Revelator de Presonus. A l’exception de quelques modèles (comme le Revelator Dynamic de Presonus), peu de microphones USB proposent une cellule différente du désormais cardioïde et de différentes directivités attendues avec celle-ci. Au niveau de la tranche de prix, on retrouve ici un produit qui va s’orienter sur du plutôt haut de gamme dans le secteur du micro USB. Nous sommes au final assez proche notamment du Wave 3 de Elgato. Reste à voir par rapport à un Revelator de Presonus qui reste pour nous aujourd’hui l’un des maîtres de la catégorie par ses nombreuses possibilités et caractéristiques pour un prix inférieur.

Conditions de test : Nous avons eu l’occasion de tester le Cherry UM 9.0 PRO RGB sur un ordinateur pendant plusieurs semaines. Le micro a été ici utilisé pour nos tests sur un logiciel professionnel de musique assistée par ordinateur (Studio One), mais principalement dans une utilisation correspondant aux arguments marketing de la marque : dans un cadre de streaming, de discussion sur Discord pour des sessions en multijoueur de jeu.

Le premier contact visuel avec le Cherry UM 9.0 PRO RGB ne nous permet pas d’avoir un seul doute concernant l’orientation du produit. L’éléphant dans la pièce, le RGB. Cette technologie aujourd’hui ultra classique dans l’ensemble des produits donne directement l’orientation du produit concernant son placement. Si vous êtes fan de néons et de lumières flashy, ce micro sera forcément fait pour vous pour son look et garder la cohérence avec le reste de votre setup que l’on imagine déjà dans cette veine.

Une fois que l’on ouvre la boîte, on découvre donc le micro et un cable USB tressé plutôt long. Le micro en lui-même est déjà fixé sur son support de montage de type araignée anti-choc comme on peut retrouver sur certains microphones tel le Rode NT1. Ce genre de support est pour le coup assez utile car il va permettre de réduire certaines sonorités. Le Cherry UM 9.0 PRO RGB est également proposé avec un pied directement fixée au micro. On se retrouve donc avec une belle hauteur par rapport au bureau, ce qui donnera une facilité certaine pour la captation de la voix.

Concernant le micro en lui-même, on retrouve donc en premier lieu un port USB-C pour le brancher sur votre ordinateur se situant sous le micro. A côté, la gestion du RGB qui par une simple pression change de couleur ou de programme. A titre personnel, nous avons préféré celui permettant de varier en vague le changement de couleur de façon automatique, notamment car les couleurs y étaient plus pastel que les couleurs fixes beaucoup trop punchy à notre goût. Il est bien entendu possible de désactiver le RGB en restant appuyé sur le bouton. Pour finir sur ce que l’on retrouve sous le Cherry UM 9.0 PRO RGB, on va avoir un port jack qui vous permettra d’y brancher votre casque pour le retour micro/PC.

Si on va maintenant autour de la capsule, on retrouve plusieurs choses qui seront assez intéressantes concernant l’utilisation du micro au quotidien. On constate tout d’abord un potard qui va correspondre au gain du micro. Si vous appuyez sur le potard, vous allez changer de directivité parmi 4 directivités possibles avec ce micro : cardioïde, omni-directionnelle, bidirectionnelle et stéréo. En haut du micro, vous retrouverez un petit retour visuel du mode de directivité en place, et par une petite pression, vous pourrez couper le son du Cherry UM 9.0 PRO RGB. Dernière spécificité du micro, vous pourrez retrouver sur la face opposée au potard de gain une petite molette horizontale qui vous permettra si vous avez branché votre casque dans le micro de pouvoir gérer le pourcentage de feedback du micro et du son du PC que vous aurez dans vos oreilles.

Fiche Technique du Cherry UM 9.0 PRO RGB :

Cardioïde

Simple diaphragme

4 directivités (cardioïde, omnidirectionnelle, bidirectionnelle, stéréo)

Connectique : USB

Support antichoc

Vitesse de transmission : 24 bits

Taux d’échantillonnage : 192 KHz

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Dimensions : 160 x 144 x 272 mm

Poids : 555 g

Un microphone USB qui fait bien ce qu’il promet

Notre premier contact avec le Cherry UM 9.0 PRO RGB une fois branché est plutôt satisfaisant. Notre voix est plutôt bien retranscrite, précise, et la qualité globale du son est satisfaisante. Une information importante est à souligner ; la nécessité d’avoir un filtre antipop. En effet, à l’inverse du Wave 3 de Elgato, il n’y a aucune fonctionnalité interne conçue pour réduire les plausibles. Concernant les modes de directivité, comme le plus souvent, le mode cardioïde est forcément le plus fonctionnel dans un usage quotidien. Le mode bidirectionnel ou encore omnidirectionnel sera forcément plutôt utile si vous souhaitez enregistrer avec plusieurs fois se trouvant face à d’autres personnes. Néanmoins, comme toujours avec ce genre de mode, si vous n’avez pas un minimum de traitement d’acoustique dans la pièce. Ce sont des modes qui vont forcément capter les sons ambiants et donc forcément des nuisances ainsi que les rebonds des voix contre les murs.

Forcément, dépendant du mode de directivité choisi, la gestion du gain va être différente, et la courbe aura du coup un effet différent. L’autre question que l’on se pose le plus souvent avec ce type de micro, c’est l’efficacité sur le mode cardioïde d’absence de bruit annexe. Et forcément, étant donné que nous ne sommes pas sur un microphone dynamique, eh bien il restera encore et toujours ce genre de bruits parasites. Si vous avez en plus un clavier mécanique, ce ne sera même pas la peine d’imaginer que votre micro ne captera pas ces sons, même dans le mode limitant le plus les sons parasites autour de la direction de votre voix.

Mode Cardioïde : gestion du gain et de la distance bouche/micro.

Mode Cardioïde : gestion des nuisances autour du micro.

Mode Bidirectionnel

Mode Stéréo

Mode Omnidirectionnel.

Si vous souhaitez l’utiliser dans un cadre d’enregistrement de podcast, le mode stéréo ou bidirectionnel pour être intéressant, mais forcément, nous aurons beaucoup moins de possibilités et de confort d’édition lors du montage de votre podcast que par l’utilisation de deux microphones. D’autant plus que comme dit plus haut, les nuisances seront assez présentes et il faudra passer donc un peu de temps pour faire de la correction sur logiciel pour faire disparaître ce genre de fréquences non désirées. A noter d’ailleurs qu’ici le logiciel est livré sans logiciel additionnel. Tout sera donc géré par le logiciel que vous utiliserez ou bien votre ordinateur. Il faudra donc passer un peu de temps si vous en ressentez le besoin dans les réglages du son sur OBS par exemple pour avoir un son qui vous conviendra.

Où acheter le Cherry UM 9.0 PRO RGB au meilleur prix ?