Test Manette Afterglow Wave Wireless PDP pour Switch – Une bonne alternative à la manette Pro pour la console de Nintendo ?

Que vous possédiez depuis longtemps la Nintendo Switch, sa variante Lite ou même la version OLED, et avez déjà pu jouer sur de longues sessions, vous avez dû vous apercevoir que les joycons natifs de la console ne sont clairement pas ce qui se fait de plus ergonomique dans la plupart des cas : trop petits pour certains, avec du jeu ou même avec le légendaire joycon drift, s’équiper d’une manette à part entière, d’autant plus quand on joue en mode docké, peut assurément devenir une évidence pour de nombreux joueurs et joueuses. Si vous avez toujours hésité à sauter le pas pour vous prendre une manette Nintendo Switch Pro conçue par le constructeur nippon, ou si vous attendiez de nouveaux modèles bien plus jolis, nous tenons peut-être ici l’une des alternatives les plus intéressantes à date, la manette Afterglow Wave de chez PDP. Disponible en plusieurs coloris (violet, bleu, blanc, noir) au prix de 54,99$, nous l’avons reçue à la rédaction et avons pu la tester pendant de nombreuses sessions, l’occasion de vous donner ici notre avis sur ce périphérique à surveiller de près.

Le meilleur des deux mondes

Au déballage de la manette sans fil Afterglow Wave pour Nintendo Switch sortie fin septembre dernier, on remarque tout de suite une certaine qualité dans les composants utilisés. Le plastique semble solide, bien rigide, ne marque pas facilement la trace des doigts, et l’objet pèse son poids. Bref, il ne semble pas que nous nous tenions devant un article de mauvaise facture, et mine de rien, quand il s’agit de périphériques non conçus par les fabricants des machines, cela n’est pas toujours gagné. On remarque également immédiatement les différentes lignes qui s’éclaireront dès que la manette sera allumée.

Huit zones RGB sont ainsi dispersées en trois bandes de chaque côté des joysticks asymétriques, ces mêmes joysticks possédant eux aussi une zone RGB à leur base. Puisqu’elles constituent l’un des atouts de cette manette sous licence officielle, attardons-nous d’emblée sur ces bandes RGB qui sont personnalisables, tout du moins en partie. Grâce à quatre programmes vous permettant d’afficher différents profils, vous pourrez aussi choisir la couleur affichée par les zones RGB de la manette, sans toutefois choisir des couleurs indépendamment pour l’une ou l’autre zone, c’est dommage.

Quand on dit programme, vous pouvez par exemple choisir entre la fonction Vague dans laquelle la manette émet un arc-en-ciel de lumières RGB en perpétuel mouvement, ou encore l’option Respiration, qui comme son nom l’indique, fera bouger vos lumières lentement sur une couleur que vous aurez choisie, tout comme le mode Statique qui vous demandera de choisir une couleur fixe. Le dernier mode est le plus original : effectivement, le mode Bâton (ou Stick, qui vous parlera plus) vous permet d’afficher des lumières RGB qui réagissent au mouvement des sticks analogiques, un mode qui nous a séduits. Un ensemble de fonctionnalités assez sympathique qui renforcent l’immersion, bien que l’on aurait aimé un peu plus de customisation sur les effets visuels affichés.

Si vous vous posez la question de la durée de vie de la batterie avec l’ajout de ces bandes RGB, sachez que nous n’avons pas noté de différence accrue entre une utilisation et une non-utilisation des lumières, avec environ 15 à 16h de jeu sur les tests que nous avons effectués à travers nos sessions. Comptez seulement une poignée d’heures pour recharger complètement la manette, ce qui est un plus non-négligeable. La manette est d’ailleurs fournie avec un câble USB-C vers USB-C pour la recharger, ainsi qu’un bref document vous demandant de vous rendre sur le site officiel pour trouver la notice. C’est pratique mais dommage de ne pas simplement avoir fourni ces informations sur un document en plus, une économie de bouts de chandelles qui se confirme sur l’ensemble du packaging qui, une fois passé le visuel extérieur, laisse place à une coque en plastique blanc d’assez faible qualité donnant peu l’impression de produit premium.

On joue à quoi ?

Mais alors manette en mains, que vaut la Afterglow Wave pour Nintendo Switch ? Eh bien, il faut l’avouer, le gain de confort comparé aux joycons classiques de la console de Nintendo est bien évidemment indéniable. La manette est agréable à prendre en mains grâce à ses grips confortables. Les joysticks répondent bien et ne semblent pas encore montrer de signe de faiblesse ou d’inexactitude dans leur exécution, tandis que l’on notera tout de même un bruit assez prononcé à l’appui des touches disposées de part et d’autre, ce qui pourrait rebuter certains joueurs et joueuses non habitués.

Notons toutefois l’inversion de la position des boutons + et – avec les boutons Home et Capture d’écran, pouvant provoquer, il est vrai, quelques confusions par moments le temps de se faire la main dessus. A noter également la présence de deux palettes à l’arrière personnalisables, pour une touche un peu plus Pro, très faciles à paramétrer ou à désactiver en suivant une combinaison de touches décrites sur la notice. Une personnalisation qu’il est possible de faire en appuyant notamment sur le bouton Fonction bien central en bas de la manette pour régler les palettes arrières mais aussi l’intensité et la programmation des bandes RGB sus-décrites.

Au rayon de la mise en route, nous n’avons pas rencontré de problème particulier, et avons suivi les indications décrites lorsqu’une manette n’est pas reconnue d’emblée en réseau Wifi puisque celle-ci est sans fil pour plus de confort d’usage. Il vous faudra, en effet, soit passer par le bouton de synchronisation situé sur le dessus de la manette, soit aller dans les menus de votre console et demander à changer le style ou l’ordre de vos manettes pour une détection immédiate. Rapide et simple à exécuter même pour les plus novices des technophiles.

Point noir cependant, la manette n’est pas compatible avec la technologie NFC utile pour intégrer les amiibos aux jeux éligibles, ce qui est un vrai frein pour celles et ceux qui en ont l’utilité, quand la manette officielle de Nintendo, vendue quasiment au même prix, prend évidemment en charge cette technologie.