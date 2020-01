Les ordinateurs estampillés Legion font partie de la gamme « gaming » de chez Lenovo. On se retrouve avec une gamme de PC ayant des caractéristiques internes très puissantes et une esthétique très soignée pour un résultat haut de gamme qui permet de jouer à de gros AAA même en déplacement. Avec la rédaction, on a eu l’occasion de tester l’un des derniers bébés de cette gamme, le Lenovo Legion Y740. On fait le point sur cet ordinateur portable et voyons si son prix de plus de 2 500 € est justifié.

Conditions de test : Nous avons pu tester ce PC pendant plus d’un mois avec des sessions de jeu allant jusqu’à 3/4h (Anthem et Battlefield V) et sur des durées un peu plus courtes

Une esthétique et des spec très poussées

Comme on peut le constater sur ces photos, on se retrouve avec un PC de type gaming par ses caractéristiques avec un design très soigné et un châssis entièrement en aluminium. Un des gros points noirs des ordinateurs gamer portables ces dernières années était leur design très… engagé. En effet plus le temps avance et moins on a envie de se déplacer avec un tank dans son sac et un design qui nous grille très rapidement en public.

Et c’est vrai qu’avec ce Lenovo Legion Y740, on a un PC très sobre, très fin (22 mm), relativement léger pour les caractéristiques embarquées (2,9 kg). On pourra sans soucis sortir son PC pour travailler en public sans avoir peur de se faire catégoriser de « geek » directement. Et pour couronner le tout, on peut travailler sur la majorité des gros logiciels (montages vidéo, ou rendus 3D par exemple) avec des performances très élevées.

En effet, à l’intérieur de ce monstre on a :

Une RTX 2080

32Go de RAM

Un processeur Intel Core I7 de 9e génération

1To de SSD

1To de HDD

Avec de tels composants on peut aisément faire tourner les plus gros AAA sans aucun souci. Ce PC est également disponible avec des cartes graphiques un peu moins performantes pour diminuer un peu son prix (RTX 2060 et RTX 2070), sachant que vous pourrez quand même faire tourner la plupart de vos jeux avec ces GPU.

Et pour sublimer le tout, le Legion Y740 est équipé d’une dalle d’écran absolument magnifique : elle comprendra 72 % de la palette de couleurs, en 144 Hz, avec les technologies Dolby Vision et G-SYNC. Cette dalle sera en 17.3″ (soit 43,9 cm de diagonale) avec possibilité de rajouter 3 écrans en simultané avec les ports HDMI-2, MiniDisplay et Type-C.

En jeu, ça donne quoi ?

Comme dit précédemment, avec les caractéristiques de ce PC on a pu très facilement faire tourner de très gros jeux en résolution maximum, avec par exemple Battlefield V en ultra avec une moyenne de 120 fps, Anthem en ultra avec en moyenne 120 fps et Destiny 2 en ultra en 140 fps. Vous devez sûrement vous dire qu’avec de telles capacités le PC doit très vite surchauffer (à juste titre), sauf que dans les faits il n’en est rien.

En effet on se retrouvera quasiment tout le temps avec une température complètement normale due au refroidissement avec le Legion Coldfront. Cette technologie permet de refroidir individuellement le CPU et le GPU avec 4 sorties d’air différentes pour permettre aux ventilateurs de mieux faire circuler l’air. Le seul point négatif, mais qui est nécessaire, est le bruit. En effet, certes votre PC ne chauffera pas (à moins d’obstruer les sorties d’air) mais il soufflera énormément sur Battlefield V par exemple.

Et le confort ?

Pour le confort de jeu en lui-même maintenant, honnêtement, à moins d’être habitué à jouer sur PC portable, on vous conseillera de jouer à la manette ou de brancher un clavier. En effet, même si le clavier est très bon, si vous jouez à un niveau compétitif (pour notre test il s’agissait du mode compétitif d’Halo Reach), vous allez vite vous emmêler les pinceaux. Le feeling étant bien sûr différent pour chaque personne. Également pour des jeux plus calmes le clavier convient tout à fait.

Par exemple pour du traitement de texte le clavier est vraiment très agréable à utiliser, le toucher est « lisse » et on enchaîne les touches avec aisance. On notera aussi que lorsque l’on branche une souris, cela désactive automatiquement le pavé tactile.

Le clavier vient avec le logiciel ICUE qui permet de personnaliser complètement l’éclairage à sa guise. Vous aurez plusieurs modes prédéfinis comme la « vague » de couleurs, un bleu argent très sobre, un mode qui « reproduit » l’onde du son qui sortira, etc.. Le seul potentiel petit bémol de ce clavier serait le pavé numérique, en effet il est décalé vers le haut par rapport aux claviers traditionnels, en soit on s’y habitue vite mais cela peut faire bizarre au début.

Côté connectique du Lenovo Legion Y740

Que nous reste-il après tout cela ? Les ports externes et la batterie. Sur ce Lenovo Legion Y740 on retrouve alors :

1 USB 3.1 gen 2

2 USB 3.1 gen 1

1 MiniDisplay Port

1 HDMI 2.0

1 ethernet

1 USB Type-C

Emplacement pour câble de sécurité Kensington

Connecteur mixte écouteurs/micro 3,5 mm

Adaptateur secteur

Ce dernier servira bien évidement pour la batterie. On va d’ailleurs rapidement parler de cette dernière, sans être branché et avec une utilisation classique (traitement de texte, internet ou autre) on aura une autonomie de 6h environ avec une charge complète en 1h30 environ. Il faut le dire, cette autonomie est relativement faible quand on la compare au prix de l’ordinateur. On pourrait s’attendre à 10h vu le prix.