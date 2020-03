Après l’excellent Dragon Ball FighterZ, Arc System Works nous propose de découvrir Granblue Fantasy Versus, un petit nouveau dans le monde du Versus Fighting sur console. Licence bien connue chez nos amis nippons via des titres gacha sur mobile, Granblue n’avait jusqu’alors jamais eu droit à une sortie sur console et n’avait surtout jamais voyagé en Europe. Mais il n’est pas trop tard puisqu’à ce jour deux titres rejoignent nos contrées. Nous retrouvons donc le J-RPG Granblue Fantasy Relink, toujours en développement actuellement, et notre jeu du jour : Granblue Fantasy Versus.

Conditions de test: Test réalisé sur PlayStation 4 standard. Le mode RPG a été terminé en difficulté normale, la suite du test a été faite sur les autres modes de jeu.

Du contenu en masse

Granblue Versus propose un contenu assez riche pour un jeu de combat puisque nous disposons du mode RPG jouable en coopération locale ou online. Il s’agit d’une campagne nous faisant vivre une petite aventure et nous permettant de découvrir les personnages du roster.

Mais ce mode ne vous apprendra pas grand-chose sur l’histoire de Granblue, il s’agit ici d’une aventure inédite pas vraiment intéressante, qui vous demandera juste de combattre des hordes de soldats et monstres ainsi que des boss en fin de chapitres. Des quêtes annexes sont cependant disponibles au fur et à mesure de votre avancée, celles-ci nous renseignent un peu plus sur les différents personnages rencontrés.

Plus vous avancerez dans ce mode RPG et plus vous aurez de combattants à disposition. Vous pourrez alors former vos propres équipes de deux pour partir en quête. Ces quêtes ne se révèlent pas très difficiles (en difficulté normale), il y a peu de challenge et elles sont assez répétitives. Mais le challenge arrive peu à peu lors des affrontements de certains boss, ceux-ci étant parfois de vrais tanks.

Dans cette campagne, nous disposons de différents aspects d’un RPG classique comme par exemple la présence d’un bazar dans lequel nous pouvons acheter ou échanger des armes, ou encore se procurer de nouveaux skins pour nos personnages. Il est également possible de personnaliser son héros en passant par la case améliorations.

Nous pouvons aussi enregistrer des pré-sets pour nos armes (celle-ci pouvant être de différents éléments afin de faciliter certains affrontements) ainsi que pour nos compétences afin de choisir les plus adaptés en début de mission. Le système d’équipement est assez inutile car même si vous n’êtes pas équipé du bon élément sur votre arme, cela n’aura pas de réel impact sur la difficulté des combats.

Vous l’aurez compris, ce mode RPG est oubliable et n’apporte pas énormément au titre, mais il a le mérite d’être là. Il faut compter une petite dizaine d’heures pour en venir à bout.

S’ajoute au mode RPG, le mode Versus dans lequel nous pouvons affronter d’autres joueurs ou l’IA en hors-ligne. Un mode Arcade nous permet de combattre une série d’adversaires contrôlés par l’IA afin d’arriver à l’épilogue pour chacun des personnages. Et enfin le jeu met à disposition un mode défis ainsi qu’un mode entraînement.

Du débutant à l’expert

Granblue Versus se présente sous forme d’un jeu de combat en perspective 2.5D, tout est donc modélisé en 3D mais les déplacements se font sur l’axe horizontal, de gauche à droite. Comme tout jeu de combat, nous disposons d’attaques normales : carré nous permet de lancer une attaque faible, triangle lance une attaque moyenne, rond réalise une attaque lourde et croix nous permet d’utiliser une technique unique.

Les trois premières touches peuvent permettre d’exécuter un autocombo si vous continuez d’appuyer dessus lorsque vous touchez un ennemi avec l’une d’elles. Au bout de 10 coups réalisés en combo, votre attaque se verra augmentée. Les personnages ont aussi la possibilité de réaliser des attaques et combos aériens à l’aide de la touche L2. Et enfin la touche L1 est elle destinée à la projection.

En ce qui concerne la défense, la touche R2 sert de garde, elle peut être utilisée de différentes manières (garde haute, basse ou aérienne) et peut également permettre de passer derrière un ennemi en utilisant le dash (double flèche directionnelle) si vous avancez vers l’adversaire tout en maintenant R2. Chacune de ces attaques et défenses a évidemment plusieurs variantes en fonction des directions utilisées.

Chaque personnage dispose de son attaque spéciale appelée Ogi, celle-ci demande de réaliser un quart de cercle avant accompagné de la touche R1 simultanément.

Le gameplay paraît alors assez simpliste puisqu’il ne demande pas d’enchaînements particuliers afin de réaliser des combos. Cependant, les différentes compétences et attaques spéciales peuvent être réalisées de deux manières différentes. Les joueurs novices peuvent se servir des enchaînements simples comme expliqué pour l’Ogi, alors que les joueurs expérimentés pourront quant à eux utiliser des commandes plus complexes. Évidemment, la facilité a un désavantage puisqu’il faudra attendre que votre jauge ait eu le temps de se recharger avant de pouvoir réutiliser votre attaque.

Granblue Versus propose un gameplay adapté à tous les types de joueurs. Les novices ainsi que les plus aguerris pourront profiter du gameplay chacun à leur niveau.

On en attendait plus

Lors de sa sortie, Granblue Versus propose en tout onze combattants jouables dans son roster. Au prix vendu (60 €) nous en attendions peut-être un peu plus de la part de Arc System Works. De plus, les environnements sont assez peu nombreux, ce qui laisse un petit goût de trop peu au joueur.

Mais le titre se rattrape tout de même grâce à ses personnages haut en couleurs, permettant d’avoir une vraie sensation de variété dans le roster. Chacun d’eux dispose de sa petite introduction mettant en scène leur personnalité et leur caractère parfois bien trempés. Petit plus, les adversaires auront des dialogues personnalisés en fonction du combattant en face d’eux !

Nos différents combattants ont bien sûr leur propre gameplay qu’il faudra apprendre à maîtriser pour obtenir la victoire. Il y a donc de quoi s’occuper en apprenant à utiliser la totalité des personnages.

Pour terminer, abordons rapidement la réalisation du titre. Visuellement, Granblue Versus nous régale avec des graphismes impeccables et une direction artistique très jolie même si assez peu variée. Chaque personnage dispose d’une scène animée au début des affrontements, ces dernières sont très soignées et assez fluides sur console. Lors des combats, il n’y a encore une fois pas grand-chose à redire sur les animations des personnages, c’est coloré, dynamique et fluide, que demander de plus !

En ce qui concerne la bande-son, elle fait très bien son job. Chaque thème est de qualité, mention spéciale à la musique du lobby qui est absolument magnifique. Les doublages sont quant à eux d’une grande qualité.