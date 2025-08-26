Test Gears of War : Reloaded – Toutes les bonnes choses dépérissent

Publié le :

pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/08/2025

  • Un classique du TPS disponible partout
  • Cross save et coopération en ligne
  • Gameplay toujours aussi jouissif
  • Le Couch Coop toujours possible
  • Les doublages français sont toujours là
  • Techniquement pas toujours au top
  • Un jeu qui a pris un bon coup de vieux
  • Rien de neuf dans ce remaster
  • Les BD toujours pas traduites en français
  • Pas possible de choisir les doublages en VO
Le bilan est mitigé. Gears of War : Reloaded est, certes, la version la plus complète parue à ce jour du Third Person Shooter bien connu, pionnier du genre et pilier du jeu d’action… mais cela ne l’empêche guère de pécher sur de nombreux aspects. Certains étant dus, logiquement, à un âge avancé, d’autres à un réel manque d’ambition. Les fans de la première heure y trouveront peut-être leur compte, surtout à ce tarif assez abordable. Les autres, pas sûr…

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

