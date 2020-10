Test G-Lab Kult Nitrogen Core – Le confort à petit prix

The G-Lab, au fil des années, a fait son trou dans le milieu du matériel gaming notamment pour PC. Une marque française qui plus est, qui soigne sa communication autant que ses produits. Nouvelle arrivée en date du côté des souris, nous avons eu l’occasion de nous essayer à la Kult Nitrogen Core, une souris gaming avec notamment 11 boutons programmables.

Design et Caractéristiques

Le premier ressenti que l’on peut avoir est cependant un peu décevant. A l’ouverture, on se retrouve face à cette souris proposant un châssis entièrement plastique gris, rappelant de sombres heures d’utilisation de souris bureautiques. Après, il ne faut pas oublier que la souris est proposée à un tarif de 39,99 €, ce qui la range déjà dans une tranche de produits. Ses courbes semblent au premier abord emprunter un positionnement idéal de la main, et on notera très vite les sections avec du grip pour les doigts. Une bonne idée pour le coup, même si visuellement, la confrontation entre le grip et le plastique n’est pas du plus bel effet.

Au niveau du rétroéclairage, on retrouve plusieurs zones : le contour de la souris, le logo de la marque, et les tranches sur le dessus de la souris. Tout est paramétrable intégralement. Petite attention tout de même bienvenue, la Kult Nitrogen Core propose un réglage de la souris au niveau de son poids, avec 3 poids amovibles.

Au niveau des boutons maintenant, c’est un peu la foire ! Deux boutons classiques, la molette, deux boutons en dessous, puis ensuite deux boutons sur le côté gauche avant d’arriver du côté du pouce avec un total de 5 boutons : deux en hauteur, un avancé, un en bas, et un dernier caché sous la partie grip. A savoir qu’au niveau des DPI, on peut varier ici entre 200 et 10 000 DPI, le tout assez facilement.

Pour finir, petit point sur l’application liée à la souris, qui propose une bonne personnalisation d’utilisation des boutons, d’éclairage, le tout en étant facile d’accès et assez léger. Un bon point, avec en plus plusieurs modes directement au lieu de se baser sur les applications.

Utilisation de la The G-Lab Kult Nitrogen Core

Maintenant, parlons de ce qui vous et nous nous intéresse le plus : est-ce que ça matche bien, souris dans la main. Et pour le coup le retour que l’on a à vous donner est vraiment positif. La main se pose très naturellement sur l’ensemble de la surface, on arrive assez facilement à accéder aux boutons, l’ensemble est au final plutôt confortable. Le bouton se trouvant dans la partie grip est plus compliqué à appuyer que les autres, mais il pourra du coup être utile pour certaines personnes en fonction de ce que vous jouez.

D’ailleurs, on peut se poser la question de l’utilisation que l’on peut avoir d’autant de boutons. Tout dépend de ce à quoi vous jouez. Pour des Dota-like, vous pourrez facilement trouver la bonne disposition dépendant de votre personnage et de ses spécificités. Pour d’autres styles de jeux, tels que les FPS, vous aurez très clairement peut être trop de boutons à votre disposition.

Par contre, une nouvelle fois, les gauchers seront délaissés ici. Pour les personnes utilisant des souris spécifiques pour d’autres utilisations comme du montage, ou du graphisme, très clairement, la disposition des boutons semblent moins optimisée, mais dépendant de votre fonctionnement, cela pourra ou non être ce que vous cherchez.

De notre côté en tout cas, nous avons trouvé que l’ensemble fonctionnait très bien. La G-Lab Kult Nitrogen Core se place même dans les meilleures souris dans cette tranche de prix.