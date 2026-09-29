Test Endless Legend 2 – Probablement un des meilleurs jeux de gestion/stratégie de 2026

Lancé il y a environ un an sur PC en accès anticipé, Endless Legend 2 est un projet important pour Amplitude Studios. Disponible depuis le 17 septembre dernier en version 1.0, le 4X space-fantasy est la première production (en version finale) commercialisée par l’entreprise parisienne depuis qu’elle a racheté son indépendance vis-à-vis de SEGA fin 2024. Or, il n’est pas facile d’exister au sein d’une période aussi chargée en sorties que celle de la rentrée 2026. Heureusement, cette forte concurrence ne semble pas empêcher le titre de trouver son public petit à petit. Mieux encore, il recueille de plus en plus d’avis très positifs, notamment sur Steam. Des retours amplement mérités, que nous partageons après avoir passé un très bon moment sur le jeu.

Conditions de test : Test réalisé à l’aide d’une version numérique Steam fournie par l’éditeur. Celle-ci a tourné en configuration graphique « Fantastique » (Nvidia DLSS et DLAA activés) sur un PC portable AORUS 17H BXF (2023) équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H (2,4 GHz), d’une Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM DDR5, et d’un écran LCD 17,3 pouces de résolution 1080p. Notre session dessus a duré environ 27h, temps nécessaire pour terminer une partie « Didacticiel » avec les Héritiers de Sheredyn et quasiment deux « Classiques » avec les Derniers Seigneurs et les Tahuks. Si nous avons conservé un rythme de jeu « Normal » à chaque fois (275 tours maximum), nous avons profité de ces trois runs pour modifier de nombreux autres paramètres, à l’image de la taille et type de la carte, du niveau de difficulté de l’expérience, et des factions adverses gérées par l’IA pour ne citer qu’eux. Notez que l’auteur de cet article se considère plutôt habitué au genre du 4X (Civilization, Stellaris…) mais comme un néophyte de la franchise Endless et des productions d’Amplitude Studios. De plus, il n’a jamais joué à l’accès anticipé du titre avant de se lancer à la découverte de sa 1.0.

Ce sont nos différences qui font ce que nous sommes

Prenant place sur la planète océanique Saiadha, Endless Legend 2 est un 4X space-fantasy au tour par tour intégrant un gameplay dit « asymétrique ». Il propose donc une expérience où chaque faction doit se différencier suffisamment des autres pour se doter d’un style de jeu unique et plus ou moins facile à maîtriser. Un objectif que le titre nous paraît avoir réussi à atteindre même si nous n’avons pu diriger « que » trois des espèces disponibles day one et qu’il en existe deux qualifiées de « Renégates », ce qui signifie qu’elles partagent davantage de similitudes avec la civilisation dont elles sont issues.

Au nombre de huit au total, le roster de lancement inclut les Héritiers de Sheredyn, les Derniers Seigneurs, les Nécrophages, les Aspects, les Tahuks, les Gardiens des Sables, ainsi que les factions renégates associées aux deux premières citées précédemment : l’Ordre de Zelevas et les Griffes arrachées. Et comme déjà mentionné, il existe une façon bien précise d’exploiter leurs spécificités, afin de leur permettre d’asseoir leur suprématie sur le monde de Saiadha.

Les Héritiers de Sheredyn sont l’espèce la plus simple à contrôler, raison pour laquelle elle nous est logiquement imposée dans le cadre de la run « Didacticiel ». Considérés comme des défenseurs nés, renforcer constamment les fortifications de leur capitale nous donne accès à des Commandements sacrés, des pouvoirs divins aux effets variés. Améliorer leurs défenses nous autorise également à recruter des Élus, l’unité militaire la plus puissante qu’ils puissent avoir dans leurs rangs.

Les Derniers Seigneurs, eux, ont un gameplay fortement axé sur l’économie, et notamment l’exploitation permanente de Brume (nom donné à l’argent en jeu). Oubliez la nourriture, c’est de « pièces d’or » dont vous aurez besoin pour augmenter le niveau de population de leurs villes. Pareil pour ce qui est de soigner leurs armées après une bataille, dépenser de la Brume est le seul moyen pour elles de recouvrer leurs forces.

Quant aux Tahuks, ils ont des prédispositions pour la recherche scientifique et vouent un véritable culte aux Endless qu’ils appellent les « Sages ». Grâce à l’Oculum sacré et en fonction de notre positionnement politique adopté en cours de partie, ils nous laissent effectuer des actions susceptibles d’être perçues comme en accord avec leur piété ou profanes. Bâtir des observatoires sur les crêtes de Saiadha est aussi utile pour débloquer des bonus de ressources, améliorer notre visibilité globale sur la carte, ou encore user de feux sacrés comme système de défense.

Un gameplay riche et bien huilé qui ne demande qu’à être maîtrisé

Outre son système de factions, Endless Legend 2 intègre une flopée de mécaniques dans le but de nous offrir une expérience riche et bien huilée digne des meilleurs 4X du marché vidéoludique. Certes, ça demande un temps d’adaptation pour toutes les comprendre, malgré la présence de tutoriels nombreux et bien pensés, mais l’investissement en vaut la chandelle sur le long terme.

Prenant la forme d’un terrain de jeu composé de cases hexagonales et de territoires entourés ou masqués par les eaux, Saiadha nous invite à débuter une partie en compagnie de 2-3 unités de base, sachant qu’elles peuvent parfaitement être utilisées pour explorer, se battre et contribuer à notre expansion. Oubliez les colons et ouvriers à la Civilization en conséquence, il n’y en a pas ici ! À leur tête, nous avons alors l’occasion d’arpenter un peu les alentours, avant de fonder notre capitale au meilleur emplacement possible. Ceci étant fait, c’est à cet instant que les choses sérieuses commencent car, plus nous progresserons, plus nous aurons de choses à gérer dans l’optique de faire prospérer notre peuple.

Sur le plan économique, nous avons évidemment besoin d’exploiter des ressources diverses et variées pour développer efficacement notre empire. La nourriture nous sert à gagner des niveaux de population (sauf avec les Derniers Seigneurs). Accumuler les points d’Industrie nous aide à ériger des quartiers et infrastructures plus rapidement. La Brume est indispensable pour accélérer les chaînes de production de nos villes, ainsi qu’à assurer la maintenance de nos armées. Posséder du titane, verre d’acier, lazualine, hyperium, éradione et thalitine est très utile pour améliorer nos bâtiments et unités. Quant aux ressources de luxe, nous pouvons en vendre contre de la Brume ou dépenser les quantités en surplus pour profiter de bonus temporaires et renouvelables.

Côté gestion de nos villes, il faut toujours garder un œil sur le niveau d’approbation de sa population car, plus il est élevé, plus nous bénéficions de buffs in-game. Dans le cas contraire, ce sont des malus qui nous sont logiquement infligés. Pour s’assurer de rendre notre peuple heureux et productif en permanence, nous ne devons donc pas hésiter à assigner manuellement chaque type d’habitants à la classe sociale qui lui correspond le mieux (Citoyens, Artisans ou Scribes).

4X oblige, la recherche scientifique est également un pan important du gameplay. À travers six époques différentes, nous avons l’opportunité de déverrouiller de nombreuses technologies toutes très intéressantes à acquérir pendant notre périple. Réparties dans quatre catégories distinctes (Défense, Société, Économie et Découverte), plus nous en débloquons et plus nous avançons à travers les âges.

Et l’Influence, elle, est une ressource obligatoire pour coloniser de nouveaux territoires neutres, les annexer à une cité déjà existante, fonder des villes supplémentaires, et assimiler des factions mineures sous protectorat. De plus, elle joue un rôle dans la dimension diplomatique de l’expérience. En effet, même si cette dernière n’est pas la plus travaillée qui soit, elle nous laisse nouer des partenariats avec nos adversaires, souvent en procédant à des échanges extrêmement simplistes et non négociables quand les conditions sont réunies. L’Influence nous aide aussi à effectuer certaines actions, telles que complimenter une autre espèce, lui fermer nos frontières, révoquer un traité, etc.

Une dimension militaire plus profonde que jamais

Autre facette du gameplay qui mérite que nous nous y attardions longuement au vu de sa profondeur, l’aspect militaire d’Endless Legend 2 est un outil primordial à maîtriser correctement si nous voulons survivre sur Saiadha.

Se basant sur les mécaniques mises en place dans Humankind sauf erreur de notre part, nos armées peuvent compter jusqu’à six unités dans leurs rangs. Quelle que soit la faction que nous dirigeons, chacune est dotée d’une identité, classe et de caractéristiques précises et, pour rappel, elles servent aussi bien à explorer la carte qu’à contribuer à l’extension de notre empire. Qui plus est, au fur et à mesure de la partie, elles gagnent de l’XP et nous avons la possibilité de les spécialiser, en échange de certaines ressources et si nous avons recherché les technologies requises en amont évidemment.

Outre les unités dites « classiques », des Héros sont susceptibles de rejoindre nos rangs en cours de run. Plus puissants, ils possèdent également une identité, classe, un niveau d’expérience, et des caractéristiques uniques, mais ce n’est pas tout. Un peu à l’image de ceux jouables dans un Total War, nous pouvons personnaliser leur équipement et améliorer leurs statistiques par le biais d’un arbre de compétences. Le système n’est clairement pas aussi poussé que dans les productions de Creative Assembly, mais il est difficile de ne pas y voir quelques inspirations. En leur construisant un foyer, il est même possible de leur assigner des partenaires qui viendront booster leurs aptitudes.

Concernant les combats, chaque affrontement géré manuellement se déroule au tour par tour, sur un champ de bataille d’une taille spécifique et sachant qu’il ne peut y avoir que huit manches au maximum pour venir à bout de nos ennemis. Dans le cas contraire, c’est « match nul » et il faut patienter jusqu’au prochain tour pour retenter notre chance avec les forces qu’il nous reste.

Concrètement, avant de lancer les hostilités, nous sommes invités à placer nos troupes, ainsi qu’à sélectionner une armée de renforts si nous en avons l’opportunité. Puis, à chaque tour, nous pouvons déplacer nos unités d’un certain nombre de cases, leur demander d’attaquer et/ou de se préparer à encaisser une ou des offensive(s). Établissement d’une ligne de front solide, avantage d’une classe sur une autre, tirer parti de l’agencement du terrain pour prendre l’ascendant au moment propice… agir intelligemment est nécessaire pour remporter la victoire rapidement ou à l’usure dans ces combats stratégiques très sympathiques à jouer.

Dommage cependant que les développeurs n’aient pas pensé ou souhaité ajouter une vue tactique de dessus ou nous laisser pivoter la caméra isométrique qui nous est imposée car, de temps à autre, nous pouvons être confrontés à de réels soucis de lisibilité pendant les affrontements.

Narration, mousson et jusant au service d’une rejouabilité constante

Si Endless Legend 2 se démarque par la richesse et le plaisir prodigué par son gameplay asymétrique, il ne serait peut-être pas aussi intéressant à prendre en main sans toutes les autres fonctionnalités contribuant également à renouveler constamment son expérience de jeu pendant et à chaque run.

Tout d’abord, il faut savoir que de nombreuses options sont accessibles pour nous laisser personnaliser nos parties comme nous le voulons. Choix de l’espèce contrôlée et de celles gérées par l’IA, archétype, topographie et taille de la carte, niveau de difficulté, vitesse de jeu, mode pacifique, activation ou non des cinq types de victoire disponibles (Score, Conquête, Adoration, Émerveillement ou Asservissement), degré de quantité des ressources exploitables… il y a largement de quoi nous amuser. De plus, nous pouvons créer une civilisation originale si nous le souhaitons mais, attention, ça nous empêchera de suivre les quêtes propres à chaque faction préconfigurée par Amplitude Studios.

À ce sujet d’ailleurs, le titre propose effectivement une dimension narrative assez étoffée et sympathique pour le genre du 4X. Soutenue par de jolies cinématiques qui se révèlent malheureusement trop courtes et insuffisamment travaillées pour marquer les esprits, nous avons l’occasion de suivre différentes missions scénarisées tout au long d’une partie.

Découpées en six chapitres, les quêtes de faction sont plus ou moins comparables à des campagnes principales uniques à chaque espèce. Celles du monde et liées à « L’Éveil de Saiadha » nous permettent de percer les secrets de la planète et de déverrouiller la possibilité de concourir pour les victoires « Adoration », « Émerveillement » et « Asservissement ». Les missions de pacification sont très utiles pour nous allier aux clans mineurs présents un peu partout sur la carte, sans dépenser de Brume ni recourir aux armes. Des événements aléatoires annexes peuvent se déclencher ici et là. Et en bonus, la majorité des scénarios nous amènent à prendre des décisions susceptibles de changer le déroulement d’un récit, nous confier différents objectifs à atteindre, et/ou nous attribuer diverses récompenses une fois ces derniers accomplis.

Enfin, il est important de noter que Saiadha est un monde qui ne cesse jamais d’évoluer lors d’une run, ce qui nous incite naturellement à vouloir continuer de l’explorer sous toutes les coutures. Pour être plus précis, une partie est toujours rythmée par deux phénomènes naturels notamment : les moussons et les jusants.

Dans le premier cas, ça nous donne accès à un Conseil au sein duquel nous pouvons placer les membres qui nous sont les plus utiles, fait apparaître d’étranges Failles (à refermer ou exploiter astucieusement) et des légions de Fléaux à combattre sur la carte, et rend les factions mineures plus agressives à notre encontre si nous ne les avons pas encore pacifiées. Puis, quand une mousson s’achève, un jusant puissant a lieu, laissant la facette terrestre de Saiadha prendre davantage le pas sur ses eaux et océans. Autrement dit, plus nous progressons dans une run, plus la planète se dévoile par le biais de nouveaux territoires et biomes à conquérir.

Une réalisation très solide entachée d’un léger manque de finition

Sur le plan technique, Endless Legend 2 s’appuie également sur une réalisation très solide pour nous séduire. Visuellement, le soin apporté notamment à sa direction artistique fait du titre un des plus beaux jeux du genre. Toutefois, l’omniprésence de certains détails graphiques peut nuire à la lisibilité de la carte lors des moussons et quand nous laissons le filtre affichant les ressources exploitables par case activé. C’est dommage, d’autant plus que l’interface nous semble pourtant bien pensée.

Côté bande-son, les musiques de la production sont très agréables à écouter in-game. Qu’elles soient portées par des instruments et/ou chœurs, il y en a plusieurs qui réussissent à se graver naturellement dans notre esprit. Sans aller jusqu’à nous paraître aussi étoffée que dans un Civilization, la bande originale est vraiment de grande qualité dans l’ensemble.

Notez enfin que nous avons rencontré plusieurs soucis de finition tout au long de nos 27h de jeu. Ralentissements, problèmes de localisation, bug bloquant nous empêchant de valider une quête de faction avec les Héritiers de Sheredyn, carte graphique Nvidia parfois non reconnue (alors que tous les pilotes étaient à jour)… une bonne partie a déjà été corrigée par les premiers patchs déployés par Amplitude Studios. Cependant, certains sont encore susceptibles de se manifester au moment d’écrire ces lignes. Ça n’a rien de dramatique, surtout que nous avons déjà assisté à des sorties d’accès anticipé bien plus chaotiques auparavant, mais nous espérons que les développeurs continueront de peaufiner et optimiser l’expérience au maximum dans les jours et semaines à venir.