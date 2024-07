Test Elgato Wave Neo – Un bon micro abordable en plug & play

Elgato s’est rapidement imposé comme une référence en matière de périphériques grâce à l’essor du streaming sur des plateformes telles que Twitch. La filiale de Corsair propose souvent des produits de qualité qui accompagnent les streamers, les créateurs de contenu et les joueurs en général. Avec sa nouvelle gamme Neo, Elgato vise à offrir des équipements professionnels à des prix accessibles, tout en garantissant une facilité d’usage remarquable. Un des produits phares de cette gamme est le Wave Neo, un microphone multitâche conçu pour l’enregistrement et la diffusion vocale. Après une semaine d’utilisation, voici notre verdict.

Design

Pour proposer un micro de cet acabit à moins de 100€, Elgato n’a pas lésiné sur la sobriété afin de se concentrer sur l’essentiel. Cela se constate rien qu’avec le packaging très minimaliste et entièrement en carton. Sur le plan esthétique, le Wave Neo se distingue des autres microphones sur le marché par sa forme compacte en « petite pilule » et ses finitions soignées. Bien que certains puissent préférer un design plus sobre, comme le Razer Seiren V3 Chroma que nous avons testé il y a quelques mois, ce modèle plaira certainement à ceux qui recherchent un style distinctif pour leur bureau. La structure en plastique de haute qualité offre un toucher solide et agréable.

Quant au support et à la tige, elles sont en métal, garantissant une excellente stabilité et une robustesse à toute épreuve. L’autre bon point est qu’il propose une extension pour la tige qui permet de surélever l’appareil. Un ajout très appréciable dans la mesure où il peut vous faire économiser l’achat d’une perche et permet ainsi de bien positionner le micro au niveau de la bouche. Le montage s’effectue simplement à l’aide de la vis fournie.

Le Elgato Wave Neo offre une connectique complète avec un port jack et un port USB-C. Un câble USB-C vers USB-A est inclus, ainsi qu’un organisateur de câbles en caoutchouc pour une gestion simplifiée des fils. Sur la face avant, un bouton permet de couper ou d’activer facilement le micro, avec un indicateur lumineux qui s’illumine en blanc lorsqu’il est actif et en rouge lorsqu’il est muet. Disponible uniquement en blanc, le Wave Neo peut être personnalisé avec une bonnette anti-pop colorée, disponible séparément, pour ceux qui souhaitent ajouter une touche de style.

Performances

L’Elgato Wave Neo offre l’avantage d’être prêt à l’emploi dès son branchement, sans nécessité de réglages préalables. Celui par défaut offre un rendu largement suffisant pour la plupart des utilisations. Pour un microphone vendu à 99€, nous sommes sur des performances impressionnantes en matière de capture de voix. Il peut, à quelques détails prêt, rivaliser avec l’excellent Elgato Wave 3 qui reste toujours une valeur sûre (mais un peu plus coûteuse). Pour faire court, le Wave Neo possède une plage de fréquence plus large (20 Hz à 20 kHz). Cela signifie que le microphone Wave Neo peut capter une gamme plus étendue de fréquences sonores, des plus basses aux plus hautes et qu’il peut donc enregistrer une plus grande variété de sons de manière plus fidèle.

Bien qu’il soit légèrement moins sensible que le Wave 3, cette différence n’est généralement pas perceptible en utilisation normale. Le microphone conserve les caractéristiques de qualité de la marque, avec une directivité cardioïde, une fréquence d’échantillonnage allant jusqu’à 96 000 Hz et une résolution de 24 bits. Il enregistre ainsi la voix de manière claire et précise, tout en minimisant les bruits de fond.

Un inconvénient notable du Elgato Wave Neo est son manque d’options de réglage, tant sur l’appareil lui-même, qui ne dispose ni de boutons ni de molettes dédiées, que via le logiciel. Bien qu’Elgato offre le logiciel Wave Link, sa version de base n’offre pas beaucoup plus de fonctionnalités que celles déjà disponibles sur Windows. Toutefois, pour compenser ce manque de personnalisation, il est possible d’installer gratuitement des effets audio supplémentaires, tels qu’un égaliseur et un outil de réduction de bruit propulsé par l’IA. Pour ceux qui recherchent une touche de fantaisie, il est également possible d’ajouter le plug-in « Pip-Boy Voice FX », inspiré de la franchise Fallout. L’installation et l’activation de ces plugins via le logiciel se font facilement.

Pour vous faire une idée, voici quelques enregistrements avec le Elgato Wave Neo sous différentes configurations :