Test écouteurs sans-fil gaming Korp Krypton – Design atypique à prix démocratique

Marqué fondée en 2016 et axée sur les accessoires gaming au design affirmé, G-Lab propose aujourd’hui des écouteurs sans-fil gaming appelés Korp Krypton. La particularité de la marque, en dehors de ses visuels immédiatement reconnaissables, c’est le fait de donner à chaque produit un nom d’élément du tableau de Mendeleïev.

C’est donc Krypton, l’élément numéro 36 et gaz noble, qui a été choisi pour ces compagnons nomades proposés à 50€. Emballant ou décevant ? Réponse dans ce test après plusieurs semaines d’essai.

Packaging

La boite est vraiment sympa avec des visuels du boitier ainsi que des écouteurs sur les faces avant et arrières. On retrouve également les atouts principaux de ces Krypton sur l’arrière et en français s’il vous plait.

A l’intérieur pas de surprise, nous retrouvons le boitier de charge qui accueille les écouteurs (qui sont à l’intérieur), ainsi que le câble USB-C de recharge, les différents embouts (S/M/L) et le guide d’utilisation. Tout est plutôt compact dans la boite et on n’aura donc pas des montagnes de plastiques à outrance avec des gadgets inutiles (stickers, etc.) ce qui est un bon point.

Design

Avec ses produits qui abordent un design marqué et futuriste, quel que soit le produit, l’entreprise G-Lab tranche radicalement avec les constructeurs plus conventionnels. On aime ou on aime pas mais force est de constater que la marque casse les codes et affirme son style.

L’étui de recharge qui accueille les écouteurs sans-fil présente une forme bien particulière aux angles prononcés qui font penser aux avions de chasse des services secrets américains. De part et d’autres de la face avant se trouve des petits leds bleus qui indiqueront à l’utilisateur l’état de charge du boitier.

L’ensemble est fait dans une matière plastique très légère, au point que l’on oublie parfois que l’on a le produit dans la poche et cela peut-être déroutant. Sous l’étui se trouve l’emplacement permettant de recharger ce dernier grâce au câble USB-C fourni.

A gauche nous retrouvons l’inscription G-Lab rappelant à tout le monde qui assume des périphériques au design aussi futuriste ainsi que l’élément du tableau périodique repris pour les écouteurs, à savoir Kr pour l’élément 36.

Les écouteurs se présentent eux dans un format relativement classique en tige qui rappelle les Razer Hammerhead True Wireless Earbuds. Leur particularité est d’avoir une petit LED bleu de fonctionnement qui, tout en se démarquant de la concurrence, reste plutôt discrète à l’utilisation.

Ces derniers possèdent également un microphone sur chacun d’eux afin d’être utilisé durant les appels téléphoniques ou vidéos. Notez que ces micros ne possèdent pas de réduction active du bruit, il faudra donc éviter les endroits bondés ou le grand vent.

Le tout est très compact et il sera aisé de transporter vos appareils partout avec vous en voyage. Un seul coloris est à signaler, c’est dommage car des couleurs comme le bleu, le rouge ou le jaune fonctionneraient très bien avec l’esthétique du produit.

Confort d’utilisation

Avec une autonomie annoncée de 15h (3 recharges de 5h dans le boitier) les Korp Krypton sont dans une moyenne un peu basse. C’est dommage car on n’aurait pas dit non à +20h pour un confort accru.

Il faudra compter environ 2 heures pour recharger l’étui dans son intégralité, et les écouteurs se rechargeront à 100% une fois à l’intérieur en environ 1h. Des chiffres corrects quand on tient compte du prix du produit.

L’appairage Bluetooth se fait très aisément et les écouteurs sont immédiatement connectés et reconnus lorsque vous les sortez de leur étui. Nous n’avons constaté aucune coupure durant nos essais et la connexion est très stable, sans doute dû au Bluetooth dans sa version 5.0.

Malgré un poids plume de 3,5 grammes par écouteurs, ceux-ci présentent un maintien ferme et confortable dans vos oreilles. Il sera possible grâce aux embouts en silicone de vous adapter à votre morphologie et cela participe grandement au confort.

Restons un instants sur les écouteurs qui, en plus de posséder une petite diode d’utilisation, présentent des contrôles tactiles à souhait. Une simple pression permet de jouer votre musique ou de la mettre en pause alors qu’un appui long sur l’écouteur droit permet d’activer le mode « gaming ». Ce dernier permet de diminuer la latence pour arriver à une latence maximum de 35 ms, ce qu’il est plus que correct.

L’avantage principal réside dans le fait que la zone tactile ne se présente que sur le dessus de l’écouteur, ainsi il vous sera possible de les manipuler par la tige sans déclencher d’action involontaire, comme cela pouvait être le cas sur les Mélomania Touch de chez Cambridge Audio.

La qualité audio est très correcte, surtout pour un produit sous la barre des 50€. L’ensemble est plutôt bien équilibré et on regrettera juste le manque d’une application permettant de jouer avec un égalisateur.

Avec une latence classique d’environ 100ms, les Korp Krypton dispose d’un mode ‘Gaming’ permettant de passer sous la barre des 35ms (mais batterie plus sollicitée) afin de minimiser le décalage entre ce que vous voyez à l’écran et le retour son.

Ce mode fonctionne très bien et se révèle très pratique, au-delà du jeux vidéo, pour éviter les désynchronisations labiales sur YouTube, Netflix, Disney Plus ou tout autre plateforme de streaming. Les microphones présents sur les écouteurs font le job sans plus.

Vos interlocuteurs vous entendront mais il sera préférable de se trouver dans un endroit assez calme sous peine que le brouhaha ambiant ne pèse sur la qualité. A utiliser en cas de dépannage donc plus que comme véritable support micro.

Caractéristiques principales des écouteurs Korp Krypton