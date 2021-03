Test écouteurs Cambridge Audio Melomania Touch – Des intras convaincants malgré quelques faiblesses

Cambridge Audio avait fait une entrée dans le monde des écouteurs true wireless l’année dernière avec ses Melomania One qui étaient sous la barre des 100€. La marque anglaise, réputée dans le monde de l’audio, revient en 2021 avec les Melomania Touch, évolution logique de la première version mais qui reste toujours dans un segment tarifaire moindre que la concurrence.

Au programme : nouveau design, autonomie améliorée et mise en place d’une application qui manquait cruellement à la première itération. Le pari est-il réussi de proposer des écouteurs sans fil au niveau des concurrents pour un tarif de 140€ ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet essai qui a duré plusieurs semaines.

Packaging

C’est une boite de taille correcte teintée d’une jolie couleur orange qui contient tous les accessoires nécessaires ainsi que nos écouteurs sans-fils. On sent dés l’ouverture de la boîte que les matériaux sont premium et que la qualité sera au rendez-vous.

A l’arrière, toute les caractéristiques principales sont rappelées à l’utilisateur avec, entre autres, l’indication de l’autonomie, du mode transparence ou encore les codecs audio supportés par ces Cambridge Audio Melomania Touch.

A l’intérieur, nous retrouvons en ouvrant la boite un petit mot du CEO de Cambridge Audio (en anglais) qui vous remercie de la confiance apportée à l’entreprise et vous souhaitant un bon amusement avec vos nouveaux jouets.

En plus du boitier de recharge et des écouteurs en eux-mêmes, l’entreprise anglaise a eu la bonne idée de fournir trois paires supplémentaires d’embouts en caoutchouc afin d’assurer une bonne isolation passive lors de la mise en place de ces derniers.

Afin de parfaire cette mise en place et d’éviter que vos compagnons ne partent sans crier gare, Cambridge fournit trois paires d’ailettes qui renforcent le maintient dans le canal auditif. Un câble USB de type C accompagne le tout afin de permettre la recharge du boitier.

On passera rapidement sur les habituels petits feuillets de garantie ou de mise en route rapide, qui vous expliqueront comment configurer vos true wireless.

Design

Disponible en couleur blanche ou noire, les Melomania Touch profitent d’un design intra-auriculaire plutôt réussi. Malgré un format un peu imposant, ils savent rester discret une fois bien installé dans votre canal auditif.

En plus d’un design attrayant, les écouteurs profitent d’une qualité de finition impeccable. Tout est à sa place et aucun élément ne vient ternir le tableau que cela soit au niveau des intra eux-mêmes ou du boitier de recharge qui l’accompagne.

Chaque écouteur dispose d’une diode lumineuse qui vous indiquera son état actuel (fonctionnement, appairage, recharge) et d’une surface tactile importante (sur laquelle nous reviendrons plus tard).

Le boitier de recharge lui aussi profite de cinq diodes lumineuses qui indiqueront l’état de charge de la batterie à chaque ouverture du boitier. Doté d’un agréable revêtement en cuir, ce dernier se glissera facilement dans votre poche grâce à une taille correcte sans être réellement compact.

A l’arrière nous y retrouvons un port USB C et non pas une charge par induction, ce qui explique forcément le prix d’appel du produit. Néanmoins le port de recharge USB C présent sur l’objet reste très discret et ne sera pas gênant à l’usage.

Prise en main

Avec un nouveau design et des membranes plus grandes, les Melomania Touch prennent légèrement du poids par rapport à l’ancien modèle et passent de 4,6 à 5,9 grammes par écouteur. Une différence minime qui ne se fera pas ressentir sur la durée grâce à un maintien ferme et confortable dans votre oreille.

Nous vous parlions de refonte de design et cela passe par une surface tactile importante qui englobe quasiment toute la surface externe de l’écouteur. Si cela peut s’avérer pratique pour l’utilisation des raccourcis, cela peut également devenir frustrant au quotidien.

En effet, il n’est pas rare à la moindre manipulation des écouteurs (mise en boitier, réajustement, etc.) que cela déclenche la pause ou la mise en route involontaire de ces derniers. Hormis ce désagrément, la palette de raccourcis proposée par Cambridge Audio est des plus complètes.

Il vous sera ainsi possible, selon des appuis courts ou longs, de mettre pause/lancer la lecture, augmenter/diminuer le volume, passer au morceau suivant, activer le mode transparence ou encore de faire appel à l’assistant de votre téléphone. Une panoplie complète qui vous évitera de devoir sortir votre téléphone à la moindre occasion lors de petits ajustements à apporter.

Le rendu audio est vraiment exceptionnel, on voit que c’est le domaine de prédilection de Cambridge Audio. Avec des drivers en graphènes plus grands que l’ancien modèle, ces Melomania Touch profitent de ces améliorations afin de parfaire le spectre musical conduit dans vos oreilles.

On notera une légère prépondérance des basses, comme sur beaucoup de modèles ces dernières années, mais sachez que la principale nouveauté de cette gamme est l’arrivée d’une application logicielle qui vous permettra de jouer avec l’égaliseur. Grâce à celle-ci il vous sera possible de procéder à des réglages plus poussés et adaptés à vos préférences musicales. Elle permettra également de régler l’intensité du mode « transparence » qui activera les micros externes afin de vous permettre d’être attentif à l’environnement extérieur sans avoir à retirer vos écouteurs.

Un mode transparence en demi teinte qui, s’il fonctionne plutôt bien en intérieur et en milieu calme, aura bien plus de mal à retranscrire les informations de manières claires et précises dans un environnement urbain plus bruyant et plus vivant. Concernant la fonction kit-mains libres, celle-ci fera le boulot pour vous ou votre interlocuteur. Les micros s’en sortiront forcément mieux en intérieur dans un environnement calme que dans une rue bondée en centre ville ou en présence de vent.

L’autonomie annoncée est respectée et il vous sera donc possible d’utiliser vos écouteurs pendant près de 50h (avec la charge boitier). Nous n’avons pas relevé de différence significative entre les modes « Haute Qualité » et « Faible Puissance » proposés par l’application, sachez cependant que l’autonomie sera un peu plus réduite en mode « Haute Qualité ».

S’il y avait un vrai défaut à ces intra wireless à souligner, ce sont les « fréquentes » perte de synchronisation entre les écouteurs et le téléphone (ou entre eux). Il n’est pas rare d’avoir un son décalé entre les deux écouteurs lors de la mise en route de ceux-ci malgré la proximité de la source Bluetooth. Un problème qui peut vite devenir récurrent et agaçant malgré toutes les qualités du produit. On espère donc qu’une mise à jour logicielle par l’intermédiaire de l’application viendra corriger ces problèmes de jeunesse qui peuvent se révéler frustrants.

Caractéristiques des écouteurs Melomania Touch