Test Double Dragon: Revive – Ne jugez pas selon l’apparence

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
6.5

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

3 heures

Histoire et quêtes annexes

10 heures

Jaquette de Double Dragon Revive
Double Dragon Revive
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : 23/10/2025

  • Gameplay procurant de bonnes sensations...
  • Les interactions avec l'environnement...
  • OST qui fait honneur à licence
  • Les combats de boss sont réussis
  • Des niveaux diversifiés
  • Roster convaincant
  • Le soin apporté aux animations
  • ... mais trop imprécis
  • ... malheureusement sous-exploitées
  • Le jeu manque de finition
  • Direction artistique plus que discutable
  • Des pics de difficultés
  • La maniabilité peut rebuter
  • La narration via les image fixes manque d'ambition
6.5

On n’en attendait pas grand-chose, et à l’arrivée, on se dit qu’ils ne sont pas passés loin de marquer les esprits. Double Dragon: Revive ne paye pas de mine, mais une fois la partie lancée, les frères Lee nous rappellent qu’ils ne sont pas morts — et que ce retour n’est, on l’espère, que le début. Jouant les équilibristes entre modernité et ancienneté, le soft manque de charisme et de hargne pour dynamiter le genre, sans parler des imprécisions dans le game design, un certain manque d’ambition général ainsi qu’une plastique repoussante. Mais le principal est là, le gameplay est solide et reste amusant en dépit des approximations et de la frustration qu’il peut générer. L’opus a le mérite de redorer l’âme de la licence Double Dragon, à défaut de s’imposer comme un incontournable, même parmi les fans.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Double Dragon Revive sortira aussi sur Switch et nous donne de ses nouvelles en vidéo

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Double Dragon Revive sortira aussi sur Switch et nous donne de ses nouvelles en vidéo

Game Awards 2024 : Voici le résumé de toutes les annonces à retenir (The Witcher 4, Elden Ring Nightreign, Okami 2…)

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Game Awards 2024 : Voici le résumé de toutes les annonces à retenir (The Witcher 4, Elden Ring Nightreign, Okami 2…)

Double Dragon Revive : Enfin un vrai retour pour la saga ? Nous avons pu jouer au beat’em up

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Double Dragon Revive : Enfin un vrai retour pour la saga ? Nous avons pu jouer au beat’em up

Par quel clan débuter ? – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Par quel clan débuter ? – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires