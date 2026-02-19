Test Demon Tides – Et si Mario et Sonic avait un enfant

9.5

Jaquette de Demon Tides
Demon Tides
pc

Date de sortie : 19/02/2026

  • Une variété de mouvements impressionnante
  • Un univers coloré et cohérent
  • Très bien dosé sur les récompenses
  • Beaucoup d'environnements et d'activités
  • L'exploration à la Wind Waker, une super idée
  • Mais peut être un peu trop pour les plus novices
  • Une mise en scène low cost
  • Les blagues limites des PNJ envers une enfant, c'était pas obligatoire
9.5

Demon Tides est un véritable projet passion, qui plaira à tous les amateurs de jeu de plateforme 3D. Ses inspirations sont évidentes et de toute façon ils ne s’en cachent pas, mais tout est bien combiné pour apporter une expérience digne des meilleurs jeux du genre, même ceux de Nintendo. On espère sincèrement que le jeu fera le bruit qu’il mérite dans la scène indé, un peu de la manière de A Hat in Time il y a quelques années, et on lui souhaite le plus grand succès possible.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

