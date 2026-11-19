Lancée fin octobre, la nouvelle souris signée Corsair veut révolutionner ce secteur en proposant la première souris capable d’auto-adapter la sensibilité de votre visée pour améliorer vos usages et vos performances. Cette nouvelle technologie, PureVector, débarque dans les six nouvelles souris de la gamme Sabre v3 Pro, dont celle que nous avons reçue pour vous la présenter, la Sabre v3 Pro Ultralight Ergo, un modèle incluant une prise en charge ergonomique du positionnement des doigts et de la paume des mains, tout cela sur un modèle d’une légèreté insolente. Mais pur gadget ou pure folie ? Réponse après plusieurs semaines sur le banc d’essai.

La vérité est ailleurs

Depuis pas mal d’années, les différents constructeurs de périphériques tentent de prouver qu’ils ont la plus grosse… capacité à atteindre des DPI (points par pouce) élevés, preuve d’une sensibilité ultra-personnalisable et surtout toujours plus rapide. Avec un plafond de verre sensiblement atteint par les technologies actuelles, il y a d’autres aspects sur lesquels les grandes marques tentent alors de se démarquer : le poids de leur appareil et les fonctionnalités diverses « gadgets » assorties.

Pour le coup, la Corsair Sabre v3 Pro Ultralight porte bien son nom, puisqu’elle ne pèse qu’à peine 41 g pour son modèle Ergo et même 37 g pour son modèle classique. Un chiffre bien positionné puisqu’il permet à la nouvelle souris de Corsait de rejoindre peu ou proue sa grande soeur, la Sabre v2 Pro Ultralight (et ses 36 g), mais assez loin des Razer Viper V4 Pro (49 g) ou bien les Logitech G Pro X Superlight atteingant les plus de 60 g. A tel point qu’au premier déballage, on se met à chercher ce qui manque pour lester notre périphérique, une batterie externe ou autre autre équipement, en vain.

Cela pourra donc tout à faire surprendre et même décontenancer de prime abord, surtout pour les joueurs et joueuses habitués à des périphériques plus lestés pour leurs sessions de jeu en ligne, d’autant que les plus grandes mains pourraient se sentir à l’étroit ici. Mais ne vous leurrez pas, la vraie nouveauté de cette Corsair Sabre v3 Pro Ultralight ne se trouve pas uniquement sur son faible poids, déjà connu dans la gamme, mais bel et bien sur l’arrivée d’une toute nouvelle technologie, PureVector, développée en collaboration avec AimLabs. De manière assez surprenante, la souris va alors analyser la manière dont vous visez dans toutes les directions, la vitesse, la manière de déplacer votre avant-bras ou votre main, pour tenter de corriger ou plutôt compenser vos faiblesses et rendre vos sessions plus optimales. Attention, on ne parle pas ici de aim assist (aide à la visée, souvent décriée) ou de tricherie bien entendu.

Côté spécificités pour ce périphérique :

Capteur optique Marksman X de 100 à 42 000 DPI

Fréquences d’interrogation en USB : de 125 à 8000 Hz

Connexion filaire : USB Type-A vers Type-C (câble de 1,8 m tressé)

Sans fil : Corsair Slipstream ultra-rapide de 2,4 GHz

Autonomie : jusqu’à 25h à 8000 Hz ou jusqu’à 140h en mode sans fil à 1000 Hz

Dimensions (modèle Ergo) : 119 mm x 64,5 mm x 41 mm

Poids : 41 g

Prix : 179,99 €

PureVector, plus qu’un gadget ?

PureVector vous offre donc une sensibilité directionnelle personnalisée, en calibrant celle-ci en vue d’atteindre une visée jusqu’à 81 ms plus rapide (chiffre annoncé par la marque). Entendons par là qu’en prenant en compte les différentes phases d’un tir (à savoir le repérage de la cible, la visée et le clic de tir), AimLabs va alors tenter de réduire la phase de visée jusqu’à 33% du temps initial. Difficile de quantifier ce gain sur les sessions effectuées, mais preuve tout de même lors de la calibration nécessaire, nos tirs se sont affinés, les déplacements devenus plus nets et le gain de cible a été nettement amélioré.

Pour pouvoir profiter pleinement des ressources de cette Corsair Sabre v3 Pro Ultralight, vous n’aurez pas le choix, comme souvent, de télécharger une suite de logiciel. Ici le Corsair Web Hub vous permettra, entre autre, d’appairer votre périphérique, de le mettre à jour et d’accéder à quelques paramètres simples, comme des attributions de réaction pour les touches personnalisables sur le côté par exemple (notez que les switches sont conçus pour supporter 100 millions de clics), mais aussi sélectionner un niveau de DPI souhaité parmi 5 profils pré-rentrés (400, 800, 1200, 1600 et 2000), ou encore d’affiner le taux d’interrogation si vous êtes branchés au récepteur sans fil (le Slipstream va de 125 Hz/8 ms à 8000 Hz/0,125 ms).

Mais le principal intérêt de l’accès à la personnalisation est en réalité un encard consacré à ce fameux PureVector, uniquement accessible via AimLabs, une application à télécharger sur Steam, et qui vous permettra de calibrer très finement votre souris. Bon, mauvais point, il vous sera probablement nécessaire de créer une compte pour accéder à la plupart des fonctionnalités, et il serait fort aisé de tomber dans le panneau de l’abonnement payant proposé, on aurait clairement pu s’en passer. Heureusement, nul besoin de débourser davantage (le prix de la souris suffira, n’est-ce pas ?), il vous suffira de cliquer sur le menu Mouselabs en haut de l’écran pour accéder au menu décidé à PureVector.

A ce moment-là, l’application vous proposera de répondre à quelques questions rapides (comme vous tenez votre souris, etc.), puis de suivre un ensemble de cinq phases de test d’une minute chacune, vous demandant de tirer sur des cibles réparties sur votre écran, le plus vite possible mais surtout le plus fiablement possible. Après ces cinq rounds, l’application vous délivrera un profil PureVector automatiquement mis à jour dans votre souris, pour mieux gérer votre visée et donc la rendre plus pertinente, désactivant au passage les profils DPI intégrés de base (RIP à celles et ceux qui aimaient changer de profil en fonction de leur activité), tout en étant sauvegardé dans le micro-logiciel de la souris, ne vous demandant donc pas de garder tous les logiciels ouverts pour fonctionner. Il vous sera d’ailleurs possible de rejouer autant de parties que souhaité en suivant mais sachez que cinq autres suffiront à vous prouver que les changemements ont été bénéfiques en affichant les graphiques Avant/Après, assez remarquables… même su l’on oublie que cela ne concerne qu’une visée sans déplacement, et qui ne reflète donc pas une visée en jeu.

Mais on regrettera tout de même le manque d’explications plus techniques sur ce qui ressort de notre sessions de calibrage, où trop peu d’informations sur les corrections réalisées nous sont données, c’est dommage, cela aurait permis de vraiment voir les bienfaits (ou non) de PureVector, une fois à l’oeuvre. Une technologie qui n’est donc pas là pour faire mumuse ou simplement gadget, mais qui corrige concrètement les écarts de chacun, pour rendre la visée, le pointage ou les déplacements, plus efficients et donc moins chronophages ou imprécis, en appliquant une poussée différente que l’on vise à gauche, à droite, en haut ou en bas. Temporisons cependant un peu ici, cela ne vous permettra pas de gagner toutes vos game sur Overwatch ou Valorant, ni améliorer vos réflexes ou votre stratégie, mais cela pourra plutôt tenter de rendre vos imperfections moins visibles et donc vous rendre plus précis.

Et l’ergonomie dans tout ça ?

Car c’est bien beau de parler technique, mais le confort à l’usage, c’est comment ? Comme souvent, il y a deux écoles : celles et ceux qui auraient aimé un produit plus massif, plus lourd et qui tient mieux en main, et les autres, qui préfèrent des périphériques discrets, silencieux et légers, quitte à sacrifier un peu de confort sur de longues sessions. Clairement, avec un produit très lisse et sans grip en sortie d’usine, la glissade entre les doigts peut vite arriver, tout comme les crispations, si tant est que l’on ne soit pas habitué à positionner la paume de sa main contre la souris mais plutôt ses doigts ou ses premières phalanges.

Mais si l’on prend le temps de poser sa main à plat, comme cela est prévu par la marque, le gain est tout de suite sensiblement remarqué et on commence à pleinement apprécier ce produit qui n’existe malheureusement que pour les droitiers (même si les gauchers ont souvent pris le pli de tenir leur souris à droite, tout comme le rédacteur de ce test). Rassurez-vous, le prix de ce périphérique haut de gamme est également justifié par la présence de bandes antidérapantes et de patins de rechange inclus, pour accroître cette prise en main qui devient plus confortable avec une glisse plus fluide et régulière. Un bon point pour Corsair, qui proposera par ailleurs sa souris en deux coloris, blanc ou noir, puis en plusieurs matériaux (plastique ABS, alliage de magnésium ou fibre de carbone), toutes disponibles en format classique symétrique ou bien ergonomique, soit six modèles en tout pour cette nouvelle gamme.

L’autonomie ne nous a pas fait défaut durant nos sessions de bureautique ou de jeu de type FPS (Fortnite par exemple), sauf il faut l’admettre, lorsque nous avions sélectionné un taux d’interrogation de 8000 Hz, faisant chuter drastiquement la batterie du machin. Que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir, mais à ce prix, il est vrai que l’on aurait aimé un effort supplémentaire sur ce point précis. Dernière précision sur le contenu de la boîte renfermant la souris, le câble USB et le dongle USB que vous pouvez fixer n’importe où pour qu’il capte le signal de la souris tout en étant branché en filaire à l’ordinateur (pour le mode sans fil). Le choix de mode d’alimentation se fait par dessous la souris, qui demande à bouger un switch entre mode sans fil et mode filaire. Une conception simple, sans fioriture mais efficace, à l’image d’une souris qui se veut à la fois grand public mais aussi conçue pour les plus matrixés des réglages.