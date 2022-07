Test Corsair HS80 RGB USB – Un bon casque gaming disposant d’un micro exceptionnel

Il y a peu de temps, nous avions testé le Corsair HS65 Surround qui propose un très bon casque gaming pour moins de 100€. Aujourd’hui, on s’attaque à une nouvelle pièce qui monte d’un cran en matière de prix avec le Corsair HS80 RGB USB. A noter que le modèle est sorti précédemment dans une version sans-fil.

Après l’avoir testé pendant deux semaines (juste après le HS65), nous vous donnons notre verdict sur ce casque polyvalent sur PC.

Packaging et Design

Par rapport au HS65, nous partons sur un design totalement différent avec le HS80. Les deux grosses différences notables concernent surtout les écouteurs qui ont une forme plus proéminente (en forme de trapèze) et l’arceau fixe avec une sangle que vous pouvez régler au besoin. Pour le reste, on retrouve globalement une bonne qualité au niveau des matériaux, un micro flexible, ainsi qu’un bouton programmable et une molette pour le volume à l’arrière de l’écouteur gauche.

Avec ce modèle, Corsair a au moins le mérite de proposer quelque chose de radicalement différent tout en gardant une structure solide et agréable au toucher. En revanche, on pourra émettre quelques réserves sur l’appellation « RGB » du casque qui n’a pas vraiment lieu d’être. En effet, cela ne concerne que le logo de la marque situé sur le revêtement des oreillettes (et qui se remarque à peine).

Concernant le packaging, il n’y a rien à signaler étant donné un contenu qui va droit à l’essentiel avec le casque dans son support en plastique et la carte de garantie située juste en dessous. Le tout emballé dans une jolie boîte noire. On précise que le HS80 RGB USB est disponible en noir (Carbon) et en blanc (White).

Confort

En matière de confort, le casque n’a clairement pas à rougir. Ses écouteurs en mousse à mémoire de forme mettent nos oreilles dans de bonnes conditions et le tissu respirable permet de la garder très longtemps sans gêne à ce niveau-là. Concernant l’arceau, il ne fera pas forcément l’unanimité à cause de sa conception figée. Cela veut dire que les grosses têtes pourront le trouver trop serré ou inconfortable. Mis à part cette catégorie, la sangle de tête offre un support très agréable. Un avantage qui permet de ne pas sentir le poids de l’arceau sur les cheveux ou le crâne.

Il faut tout de même préciser que le réglage n’est pas des plus intuitifs. Il faut s’y reprendre à plusieurs fois pour trouver le bon ajustement, par contre si vous le partagez avec d’autres personnes cela sera sans doute plus compliqué. Idéal donc si vous êtes principalement sur PC, en revanche on n’en dira pas autant en ce qui concerne les consoles. Malheureusement, le câble USB mesurant 1.8m limite assez rapidement votre portée. Si vous voulez plus de liberté de mouvement, sachez tout de même que la version sans-fil est à peu de choses près au même prix que celui-ci.

Le micro flexible nous avait déjà laissés de marbre lors du test du HS65, mais il faut avouer qu’ici, le design plus imposant rend cette partie bien moins embêtante même si ce n’est pas encore parfait. Pour rester dans la comparaison avec ce modèle, on regrette en outre l’absence de prise jack (couplée à un adaptateur USB) afin d’en profiter plus facilement sur mobiles ou consoles.

Qualité audio et microphone

Le Corsair HS80 RGB USB supporte bien entendu le son stéréo et Dolby Surround 7.1 grâce au logiciel de la marque : iCUE. On retrouve de puissants écouteurs en néodyme de 50 mm qui nous permettent de profiter d’une très bonne qualité sonore et d’une spatialisation excellente pour des jeux comme Battlefield 2042 ou Counter Strike : Global Offensive pour bien situer les explosions ou les tirs. Le logiciel propose d’ailleurs plusieurs profils déjà préréglés dont un dédié aux FPS qui est assez efficace. Le support de l’échantillonnage audio en 24-bit/96 KHz fait aussi de lui un excellent casque pour regarder un film ou écouter de la musique tranquillement. Un résultat assez impressionnant pour un produit d’abord destiné au jeu.

Bien qu’obligatoire pour profiter du 7.1, le logiciel iCUE est assez simple d’utilisation. Il vous permet d’assigner la touche à l’arrière sur ce dont vous avez le plus besoin (lecture/pause ou une macro particulière), de définir les effets d’éclairage du RGB et de régler l’égalisateur. Comme pour les FPS, les profils directement inclus vous économisent du temps (ou du moins cela vous économise du temps en vous donnant une base sur l’égalisateur). Nous avons ainsi un profil pour les films, un autre pour booster les Bass ou encore un autre pour chater.

En parlant de ça justement, il faut saluer la qualité du microphone qui est irréprochable. Il offre une superbe clarté dans la capture de la voix tout en écartant les sons environnants. Le micro est d’ailleurs certifié par Discord, le célèbre logiciel de communication, mais globalement il s’agit là d’un très gros atout pour le casque.

Malgré toutes ses qualités, on préfèrera le HS65 qui offre un bien meilleur rapport qualité/prix. Le HS80 RGB USB est vendu à 129€. Quitte à choisir, on conseillera plutôt sa version sans-fil qui est disponible au même prix ou à une vingtaine d’euros de plus selon les revendeurs.

Caractéristiques principales du casque Corsair HS80 RGB USB