Test Clavier sans-fil G-Lab Titanium – L’efficacité à portée de bourse !

Une partie logicielle est disponible avec ce G-Lab Titanium et elle vous permettra de configurer les macros, les paramètres lumineux ainsi que de consulter la charge restante du produit. C’est plutôt sobre et clair mais cela reste plutôt anecdotique. Notez que le logiciel est disponible dans la langue de Molière , ce qui est suffisamment rare pour être souligné.

La réactivité des touches est agréable et le ressenti général également . Malgré le tarif contenu de 50€, G-Lab n’a franchement pas lésiné sur la qualité et reste fidèle à son principe de bon rapport qualité/prix.

Sous le clavier se trouve deux pattes rétractables qui vous permettront de surélever ou non votre périphérique selon votre confort de frappe. Le confort de frappe se fera également ressentir grâce aux touches à membranes synonyme de silence (surtout si vous venez d’un clavier mécanique pur et dur).

D’autant plus que la charge complète ne prend que 5h pour être effectuée avec le câble USB-C fourni dans la boite. Le port de recharge se situe sur la tranche arrière du clavier et permettra donc son utilisation même en charge.

Annoncée pour environ 30h (avec rétro-éclairage) les promesses sont tenues et nous avons constaté sensiblement la même fourchette d’utilisation. Si vous souhaitez augmenter significativement l’autonomie, on ne pourra que vous conseiller de désactiver la RGB pour monter à 150h d’utilisation avec une seule charge !

En usage quotidien, le ressenti vis à vis du clavier est très positif. Compatible PC, PlayStation et Xbox , il vous sera possible de l’utiliser en permanence sur tous les supports sans vous inquiéter pour son autonomie.

Le rétro-éclairage qui est paramétrable via une combinaison de touches, tout comme sa vitesse ou son intensité. Très simple et intuitif d’utilisation , comme les nombreux raccourcis proposés grâce à la touche « Fn » présente sur tous les modèles actuels.

Composé à 100% ou presque de plastique ABS, ce G-Lab Titanium est particulièrement agréable au toucher. La finition est impeccable et on ne dénote aucun craquement, ni bavure d’impression sur les touches.

On retrouve tout d’abord 3 touches en haut à gauche permettant respectivement de verrouiller la touche Windows (idéal en jeu), switcher entre votre page ouverte et le bureau ainsi qu’un bouton permettant de dupliquer ses écrans en plus petit.

L’ensemble est bien protégé sans pour autant déborder de déchets une fois votre colis déballé. Attention toutefois en ouvrant le carton à ne pas oublier le dongle USB qui est calé dans un coin du carton et non pas sur le clavier en lui-même.

Ce clavier gaming sans-fil Titanium estampillé G-Lab est une belle réussite. Silencieux, confortable et doté d’une autonomie confortable malgré quelques corrections à apporter au prochain modèle, le dernier produit de la marque réussit à être efficace dans à peu près tous les domaines. La réactivité est au rendez-vous et les différentes touches de raccourcis sont bien pratiques. Petit bémol sur la RGB qui, si elle est réussie, fait passer l’autonomie de 150h à 30h et sur la difficulté à savoir où en est la batterie si le logiciel n’est pas ouvert. Un logiciel disponible en français qui propose ce qui se fait de plus basique mais cela n’est pas gênant.