Test Casque Telecom Eksa H1 – L’allié idéal au travail comme à la maison

Dans un registre différent du casque gaming Eksa E900 Pro, l’Eksa H1 se centre sur la telecom et sur les communications claires et précises. Habituellement dans le monde du gaming, l’entreprise chinoise fondée en 2018 a su s’adapter aux changements induits par la pandémie mondiale. Pratique si vous devez encore effectuer du télétravail ou si vous chercher tout simplement un produit léger qui n’a pas la prétention d’être utilisé en eSport. Tour d’horizon sur un casque étonnant qu’on n’a pas l’habitude de tester ici chez ActuGaming.

Packaging

Contrairement aux itérations gaming de la marque, le carton arbore ici une jolie teinte orange agréable à l’œil. On retrouve un visuel du casque sur l’avant ainsi que ses caractéristiques principales à l’arrière. L’un des côtés aborde les spécificités du produit qui sont mises en avant par Eksa.

A l’intérieur, le contenu sait rester simple et ne pas trop s’encombrer de choses inutiles. On retrouve donc le casque ainsi que son câble de recharge et le petit feuillet d’instructions rapides. Comme son homologue gaming, ce dernier profite d’une housse de transport en simili-cuir avec les coordonnées de l’entreprise.

Design

Visuellement, cet Eksa H1 donne vraiment une bonne impression. Les finitions sont impeccables et le casque semble solide. Le rembourrage de l’arceau est un peu juste et malgré le très léger poids du casque (140g) il vous faudra le surélever un petit peu pour ne pas être gêné en le portant une journée entière.

Le rembourrage de l’unique coussinet est lui par contre généreux et très agréable au toucher. Il va s’adapter parfaitement à votre morphologie et englober votre oreille pour un confort optimal. A l’opposé, vous trouverez une espèce de « patte » antidérapante sur un axe pivotant vous permettant de l’adapter à la forme de votre crâne.

L’arceau est réglable sur le seul côté de l’oreillette et le tout est pivotable afin de s’adapter au mieux à la morphologie de l’utilisateur, ce qu’il est vraiment un bon point. Le micro est fixe mais profite d’un angle de rotation plus que généreux (270°).

Sur l’oreillette, on retrouve quatre boutons : Allumage, Volume +, Volume – ainsi qu’un mute pour le micro. Ces boutons peuvent avoir plusieurs utilités en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Tout est expliqué clairement dans le manuel fourni dans la boite.

Confort d’utilisation

Avec un poids plume de 140 grammes seulement, l’Eksa H1 se fera oublier rapidement une fois posé sur votre tête. Ce dernier reste confortable malgré un arceau central un peu chiche en rembourrage. L’unique oreillette est en revanche très généreusement fournie en mousse à mémoire de forme et englobera toute sorte d’oreilles. Une oreillette qui pourra se porter à gauche comme à droite, selon vos préférences grâce au micro multidirectionnel qui peut pivoter dans un angle de 270 degrés.

L’appairage Bluetooth 5.0 se fait très aisément et peut s’effectuer avec deux appareils simultanément. La portée annoncée est de 30 mètres, voir un peu plus si il n’y a pas d’obstacles majeurs entre vous et votre appareil. Nous n’avons en tout cas jamais constaté de coupure lors de nos différents essais en conditions réelles.

Une distance confortable qui saura largement suffire en cas de petits déplacements durant vos appels. Le casque se destine principalement à des (télé)travailleurs en bureau, des chauffeurs (taxi/poids lourds) ou des opérateurs travaillant en call-center.

Le micro est d’excellente qualité et la réduction des bruits environnants saura se révéler pratique dans certaines situations, afin que vos interlocuteurs comprennent aisément ce que vous leur dites. Votre voix restituée sera claire et précise mais dépendra beaucoup de la qualité de connexion de l’appel. Si la connexion est excellente, vous serez alors dans les meilleures conditions pour passer vos appels aussi bien sur le réseau mobile que sur les différentes applications qui proposent des appels vocaux.

Différents boutons sont présents sur l’unique oreillette de l’Eksa H1, allant du bouton d’allumage à celui permettant de couper instantanément le micro ou encore les +/- permettant le réglage du volume. Le bouton principal, appelé bouton multifonctions, qui tombe naturellement sous la main porte bien son nom car ce dernier permettra d’effectuer tout un tas d’actions en fonction du nombre de clics ou de la durée de ceux-ci.

Il sera donc possible de décrocher à un appel avec une pression simple ou de le rejeter en laissant appuyer ce bouton 2 secondes. Si vous veniez à rater l’appel, il vous suffira de laisser appuyer deux secondes ce bouton pour rappeler le dernier numéro vous ayant contacté.

Les possibilités sont encore plus nombreuses lorsqu’il s’agit de gérer un double appels mais cela est très clairement expliqué dans le guide d’utilisation. Même chose pour appairer deux périphériques simultanément ou pour réinitialiser le casque à son format d’usine. Le livret se révèle très complet et très simple de compréhension grâce à ses schémas.

Avec une batterie de 500 mAh, l’autonomie du casque est également un de ses points forts. Il pourra être utilisé 165 heures en veille, 60 heures pour de l’écoute musical, 30 heures pour des appels alors que la recharge ne demande qu’une heure et demi en USB.

Nous n’avons pas calculé le nombre exact d’heures d’utilisations mais l’autonomie ne sera clairement pas un souci, le casque ayant été rechargé une seule fois durant notre essai ayant duré plusieurs semaines.

Caractéristiques principales du casque Telecom Eksa H1