Test Casque Gaming Eksa E900 Pro – Un compagnon multiplateforme qui fait le job

Après avoir testé en mars de l’année dernière le modèle E900 de la marque Eksa, voici sa déclinaison pro. C’est donc l’Eksa E900 Pro qui va passer sur le banc d’essai aujourd’hui. Voyons voir si les améliorations apportées par la marque chinoise fondée en 2018 sont significatives malgré un prix contenu. En effet, annoncé à un prix de 79€, le casque est régulièrement affiché sur les sites à un prix compris entre 45 et 49€.

Packaging

Pas de surprise ici sur le carton avec un visuel représentant le casque sur la face avant dans des teintes violettes du plus bel effet. A l’arrière se trouvent les caractéristiques principales du produit que vous retrouverez à la fin du test. Le tout est clair et complet, on sait exactement ce que l’on achète.

A l’intérieur de cette fameuse boite, nous retrouvons le casque, bien entendu, une housse de transport avec les données du fabricant (adresse mail et numéro de téléphone avec heures d’ouverture du service après-vente), le micro détachable (et sa bonnette), des câbles 3.5 mm et USB ainsi qu’un splitter.

Le casque se retrouve ici directement dans la housse pour être protégé sans plastique et la boite en carton du packaging est recyclable, ce qui est un bon point du côté écologique. Nous avons retrouvé moins de plastique que lors du test du casque E900, ce qui est une nouvelle fois positif.

Design

Nous avons reçu à la rédaction le modèle noir et rouge, mais sachez qu’il existe également une version verte un peu plus tape à l’œil. L’arceau profite d’un rembourrage généreux et confortable mais on regrette toujours les petites grilles métalliques qui font toujours aussi cheap visuellement.

Pourtant le casque est bien fini et apporte même des améliorations visibles au niveau des coutures qui sont bien mieux travaillées sur ce modèle. Des petits fils relient l’oreillette à l’arceau et cela fait toujours son petit effet sympathique.

Les oreillettes sont suffisamment larges pour accueillir tout type d’oreilles et les mousses en simili-cuir à mémoire de forme sont vraiment de bonne facture. Le micro est détachable et vous permettra donc d’utiliser le casque pour vos sessions en solitaire ou dans les transports sur votre smartphone.

Il est dommage que les oreillettes ne puissent pas pivoter à 90 degrés, afin de faciliter le rangement du casque dans sa housse ou d’améliorer le confort lorsque celui-ci est autour du cou.

De manière générale, la finition de cet Eksa E900 Pro est vraiment impeccable. Pas de bruits de craquements, même après une séance de torsions (et de tortures) et l’assemblage des différents matériaux atteint un niveau de qualité satisfaisant pour un produit vendu si peu cher vis à vis de la concurrence.

Confort d’utilisation

Comme nous le mentionnons plus haut, malgré ses finitions impeccables grâce à l’armature métallique, le casque est vraiment agréable à porter. Le rembourrage généreux y est sans aucun doute pour quelque chose, que cela soit au niveau de l’arceau ou au niveau des oreillettes.

Les mousses à mémoire de forme permettent un confort non négligeable qui vous évitera toutes gênes durant vos longues sessions de gaming ou d’écoute musicale. Comme pour le modèle E900 de la marque, les oreillettes ont tendance à tenir chaud au bout d’un moment, ce qui n’est pas si désagréable en hiver mais qui pourrait se révéler plus gênant en période caniculaire.

Le micro détachable vous permettra de l’utiliser pour vos sessions de jeu solo ou sur smartphone à l’extérieur. Celui-ci est utilisable avec ou sans la bonnette fournie par Eksa mais nous recommandons de l’utiliser afin de délivrer un son moins agressif.

En ce qui concerne les performances, ce dernier possède un filtre permettant de supprimer les bruits parasites en dehors de votre voix. Ce dernier est plutôt efficace et la qualité générale du micro est acceptable. Votre voix est claire et vos coéquipiers comprendront aisément ce que vous leur racontez sans coupures ni hachures.

La molette du réglage son se trouve directement sur l’oreillette gauche et s’intègre bien mieux que le boitier déporté que l’on retrouve généralement sur les câbles d’alimentation. Le bouton mute se trouve juste en dessous et la disposition permet un accès très facile à ces réglages en pleine partie.

Autre point important de cette version Pro, c’est la présence d’une connexion USB et de l’accès à un système 7.1 pour votre son. Attention que cette fonctionnalité n’est disponible que sur PC après installation des drivers et du logiciel.

L’ensemble est plutôt efficace et l’effet « salle de bain » avec ses échos et réverbérations est ici inexistant, ce qui est déjà positif. Si cette 7.1 est loin d’être la meilleure en terme d’efficacité, l’Eksa E900 Pro se débrouille bien mieux que certains casques qui sont vendus parfois deux fois, voir presque trois fois le prix de notre produit.

La stéréo n’est pas en reste et est franchement convaincante. Le périphérique a été testé sur différents jeux (Rocket League, Spiderman Miles Morales, Rainbow Six Extraction) et nous n’avons jamais constaté de défaut lors de nos sessions.

L’ensemble est plutôt bien équilibré même si les basses prédominent un peu plus que le reste sur certains titres. Cela est encore plus visible sur de l’écoute musicale si aucun égalisateur audio n’est actif, mais le son délivré n’en reste pas moins bon.

Ce casque gaming sera votre compagnon idéal si vous possédez toute sorte de périphérique. Ce dernier est compatible PS4/PS5/Xbox One/Xbox Séries S/X/Nintendo Switch/PC et smartphones/tablettes. Autrement dit, rien ne lui résiste et sa capacité d’adaptation en font un atout majeur.

La partie logicielle est en revanche complètement à revoir. Le programme est daté visuellement et les options proposées sont proches du néant. De plus, certaines fonctionnalités n’ont jamais réussi à être activées (création et suppression de profils ??) et la lisibilité n’est pas des plus réussie. La copie sera donc à améliorer de ce côté là pour l’entreprise chinoise où un gros travail devra être effectué.

